Elsel ArmatÃ¼r'deki iÅŸÃ§i kÄ±yÄ±mÄ± fabrika Ã¶nÃ¼nde protesto edildi

Ä°stanbul Kartal’da bulunan Elsel Armatür fabrikasÄ±nda Türk Metal SendikasÄ±’na üye olan 9 iÅŸçinin iÅŸten atÄ±lmasÄ± üzerine baÅŸlayan eylemler devam ediyor. Ä°ÅŸten atmalarla ilgili hukuki süreç arabulucuda görüÅŸülürken Türk Metal SendikasÄ± da fabrikada yetki aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

AkÅŸam mesai çÄ±kÄ±ÅŸÄ± da fabrika önünde eylem düzenlendi. Eyleme Türk Metal’in örgütlü olduÄŸu Arçelik, Siemens ve Stoyer fabrikalarÄ±ndan da Türk Metal Ä°ÅŸyeri Temsilcileri ile iÅŸçiler katÄ±ldÄ±.

iÅŸten atmalara tepki gösteren iÅŸçiler, ‘Sendika haktÄ±r engellenemez’, ‘Ä°ÅŸ ekmek yoksa barÄ±ÅŸ da yok’, ‘Elsel iÅŸçisi direniÅŸi simgesi’, ‘Susma sustukça sÄ±ra sana gelecek’ sloganlarÄ± attÄ±; alkÄ±ÅŸ ve Ä±slÄ±klarla patronu protesto etti. Saat 18.00’de fabrikada mesaisini bitiren Elsel iÅŸçileriyle dÄ±ÅŸarÄ±daki Türk Metal üyeleri fabrika önünde buluÅŸtu.

Elsel önünde geçtiÄŸimiz hafta da Kipsan, Siemens ve Arçelik’ten çok sayÄ±da iÅŸçinin katÄ±lÄ±mÄ±yla eylem düzenlenmiÅŸti. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Elsel ArmatÃ¼râ€™de sendika dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±: 9 iÅŸÃ§i iÅŸten atÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 21:40

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