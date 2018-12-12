Soma'da maden ocaÄŸÄ±nda kaya dÃ¼ÅŸtÃ¼: 11 iÅŸÃ§i yaralÄ±

Manisa Soma'da IÅŸÄ±klar Madeni'nde tavan Ã§Ã¶kmesi meydana geldi. Ä°lk bilgilere gÃ¶re 11 iÅŸÃ§i yaralÄ±.

Manisa'nÄ±n Soma ilçesindeki IÅŸÄ±klar Madeni'nde, tavandaki kayanÄ±n düÅŸmesi sonucu 11 iÅŸçi yaralandÄ±.

Manisa Valisi Ahmet Deniz bir açÄ±klama yaptÄ±. Deniz, "Ä°lk aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere göre 11 iÅŸçimiz yaralandÄ±, ciddi bir yaralÄ±mÄ±z yok, hayati tehlikeleri görünmüyor. Ä°çeride mahsur kalan iÅŸçimiz de bulunmuyor" dedi.

AlÄ±nan bilgiye göre, Soma Kömür Ä°ÅŸletmelerine baÄŸlÄ± IÅŸÄ±klar Madeni'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü.

Kazada ilk belirlemeye göre 11 iÅŸçi yaralandÄ±. Mesai arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n çabasÄ±yla göçüÄŸün altÄ±ndan çÄ±karÄ±lan madenciler, ambulanslarla Soma Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Bütçe görüÅŸmelerinin devam ettiÄŸi TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Dönmez Soma’da IÅŸÄ±klar Madeni'nde “Soma'daki kazada ölüm yok. Muhtemelen bir yaralanma söz konusu” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. (AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 22:05

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