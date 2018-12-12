Soma'da maden ocaÄŸÄ±nda gÃ¶Ã§Ã¼k: 3 iÅŸÃ§i mahsur

Manisa Soma'da IÅŸÄ±klar Madeni'nde tavan Ã§Ã¶kmesi meydana geldi. 8 iÅŸÃ§inin hastanelere getirildiÄŸi, 3 iÅŸÃ§inin ise madende mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Manisa'nÄ±n Soma ilçesindeki IÅŸÄ±klar Madeni'nde, tavandaki kayanÄ±n düÅŸmesi sonucu göçük oluÅŸtu. 8 iÅŸçinin hastanelere getirildiÄŸi, 3 iÅŸçinin ise madende mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

AlÄ±nan bilgiye göre, Soma Kömür Ä°ÅŸletmelerine baÄŸlÄ± IÅŸÄ±klar Madeni'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü. Mesai arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n çabasÄ±yla göçüÄŸün altÄ±ndan çÄ±karÄ±lan 8 madenci, ambulanslarla hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

24. dönem CHP Ä°stanbul Milletvekili Melda Onur, Soma Devlet Hastanesi'ne geitirilen iÅŸçilerin Veysel Karaduman, Halil Ä°brahim YÄ±ldÄ±z, Ferhat Özdemir, Hasan Hüseyin Mat, Tahsin BayÄ±ndÄ±r, Bayram Ataç ve Bilal AydÄ±n olduÄŸunu aktardÄ±. Onur ayrÄ±ca 1 iÅŸçinin Manisa’ya gönderildiÄŸini belirtti.

Soma Devlet Hastanesi’ne getirilen iÅŸçiler:

Veysel Karaduman

Halil Ä°brahim YÄ±ldÄ±z

Ferhat Özdemir

Hasan Hüseyin Mat

Tahsin BayÄ±ndÄ±r

Bayram Ataç

Bilal AydÄ±n



1 kiÅŸi Manisa’ya gönderildi. 3 iÅŸçi daha bulunamadÄ±.



(SHD Soma TemsilciliÄŸi’nin edindiÄŸi bilgiler) — Melda Onur (@meldaonur) 12 AralÄ±k 2018

Onur'un aktardÄ±ÄŸÄ±na göre göçük altÄ±nda kalan iÅŸçilerin adlarÄ± ise ÅŸöyle: Erol Türkmen, Hüseyin Güre, RÄ±za Zeybek.

Soma’da göçük altÄ±nda kalan 3 iÅŸçi: Erol Türkmen, Hüseyin Güre, RÄ±za Zeybek. — Melda Onur (@meldaonur) 12 AralÄ±k 2018

Evrensel'e konuÅŸan iÅŸçiler, madende mahsur kalan 3 iÅŸçiyle borular aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla iletiÅŸim kurulduÄŸunu ve iÅŸçilerinin saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Bütçe görüÅŸmelerinin devam ettiÄŸi TBMM Genel Kurulunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Dönmez ise “Soma'daki kazada ölüm yok. Muhtemelen bir yaralanma söz konusu” açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Manisa Valisi Ahmet Deniz'in açÄ±klamasÄ±nda ise "Ä°lk aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bilgilere göre 11 iÅŸçimiz yaralandÄ±, ciddi bir yaralÄ±mÄ±z yok, hayati tehlikeleri görünmüyor. Ä°çeride mahsur kalan iÅŸçimiz de bulunmuyor" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. (Manisa/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 23:22

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