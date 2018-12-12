Adil kullanÄ±msÄ±z dÃ¶neme girerken servis saÄŸlayÄ±cÄ±lar ne vaat ediyor?

Internette AKN'siz dÃ¶nem nasÄ±l olacak, hangi servis saÄŸlayÄ±cÄ± ne vaat ediyor? Evrensel Gazetesi BiliÅŸim YazarÄ± Ä°smail GÃ¶khan Bayram derledi.

Ä°smail Gökhan BAYRAM

Ä°stanbul

2019’da Adil KullanÄ±m KotasÄ±/NoktasÄ±(AKK/AKN) ve benzeri uygulamalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± epeydir duyuruluyordu. Son olarak Türk Telekom’un da tarifelerini açÄ±klamasÄ±yla birlikte AKK’siz internet nasÄ±l olacak iyi kötü belirginleÅŸti. “Ya ÅŸimdi kim okuyacak bunu” diyenler için önden kÄ±sa özet: 2019’da kaplumbaÄŸa hÄ±zlarÄ±na geri dönerken cebimizden çÄ±kan artacak.

TTNET

Özeti geçip detaylarÄ± merak ediyorsanÄ±z Türk Telekom ile baÅŸlayalÄ±m. Türk Telekom’un açÄ±klanan AKN’siz, 24 ay taahhütlü yalÄ±n internet tarifeleri ÅŸöyle:

HÄ±z(Mbps’ye kadar) AylÄ±k Ücret(TL) 4 64,9 6 74,9 8 84,9 16 97,9 24 124,9 35 154,9 50 254,9 100 341,9

Evet, 2019’da 16 Mbps’nin bile yavaÅŸ sayÄ±lmasÄ± gerekirken Türk Telekom bize 4 Mbps’lik kaÄŸnÄ± hÄ±zÄ±nda baÄŸlantÄ± satmaya kalkÄ±yor. Oysa aynÄ± fiyata yani 64,99 TL’ye sattÄ±klarÄ± 35 GB AKN’li 24 Mbps fibernet/hipernet limitsiz paketinin kota aÅŸÄ±mÄ± sonrasÄ±nda düÅŸtüÄŸü hÄ±z 8 Mbps.

TAAHHÜT BOZMAK ATEÅž PAHASI

Özetle “AKN kalkÄ±yor” sloganlarÄ± arasÄ±nda kullanÄ±cÄ±lara aynÄ± fiyata yarÄ± yarÄ±ya daha yavaÅŸ baÄŸlantÄ± satÄ±lmak isteniyor. Üstelik kullanÄ±cÄ±larÄ±n taahhüt vermelerini ve bu taahhüdü bozmamalarÄ±nÄ± garanti altÄ±na almak üzere sistem de hazÄ±r. 24 ay taahhütlü aylÄ±k ortalama 84,9 TL’ye satÄ±lan 8 Mbps’lik paketin taahhütsüz fiyatÄ± 265 TL. VarsayalÄ±m ki taahhüdü bozdunuz; her ay için aradaki 180 TL’lik indirim farkÄ±nÄ± ya da geri kalan aylarÄ±n ücretini (hangisi daha düÅŸük ise) ödemeniz gerekiyor. Üstelik ödeyecekleriniz bununla da sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil. Pakette hediye edilen internet kullanÄ±m ücreti vb. indirimlerin de parasÄ±nÄ± geri istiyorlar. Bu kadarÄ± yetmemiÅŸ olmalÄ± ki pakette hediye edilen ve büyük bir kÄ±smÄ± çoÄŸu abone tarafÄ±ndan kullanÄ±lmayacak olan Buki, HIZLIGO, KayÄ±p Sesler Ülkesi gibi servislere eriÅŸimin toplam 632TL’lik ücretini de taahhüdü bozmanÄ±z halinde geri vermeniz gerekiyor.

KABLONET

Türksat’Ä±n KabloTV altyapÄ±sÄ± üzerinden sunduÄŸu KabloNet’te AKN’siz 24 ay taahhütlü paketlerin fiyatlarÄ± ise ÅŸöyle:

HÄ±z(Mbps’ye kadar) AylÄ±k Ücret(TL) 16 66,99 25 79,99

KabloNet, KabloTV altyapÄ±sÄ±na dayandÄ±ÄŸÄ±ndan hizmet alanÄ± KabloTV altyapÄ±sÄ± olan bölgelerle sÄ±nÄ±rlÄ±. Teknolojisi tümden farklÄ± olduÄŸu için eski DSL modeminizi kullanmanÄ±z da mümkün deÄŸil. Bu da yeni modem masrafÄ± anlamÄ±na geliyor. Modem almak istemiyorsanÄ±z aylÄ±k 6 TL’ye Türksat’tan modemi kiralamanÄ±z da mümkün. Öte yandan Türk Telekom kadar büyük çaplÄ± olmasa da taahhüt numaralarÄ± burada da devam ediyor. 16 Mbps sÄ±nÄ±rsÄ±z baÄŸlantÄ±nÄ±n taahhütsüz fiyatÄ± sitede 99,99 TL olarak gözüktüÄŸü halde taahhüdünüzü bozarsanÄ±z 120,98 TL’den hesaplanarak yapÄ±lan indirim sizden geri isteniyor. Aktivasyon ücreti gibi diÄŸer paket hediyeleri de geri istenen ücretler arasÄ±nda.

SUPERONLINE

Turkcell Superonline’da da taahhüt süresinin 24 yerine 12 ay olmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda fiyatlar ve ÅŸartlar çok farklÄ± deÄŸil:

HÄ±z(Mbps’ye kadar) AylÄ±k Ücret(TL) 25 89 35 139 50 169 100 299

Taahhüdünüzü bozmanÄ±z halinde yapÄ±lan indirimin hesaplanmasÄ±nda kullanÄ±lacak ücretlendirme ise 25 Mbps için 229 TL, 35 Mbps için 289 TL, 50 Mbps için 339 TL ve 100 Mbps için 449 TL. Geri istenecek ücrete paketin içinde hediye edilen aktivasyon (96TL) ve kurulum (240TL) ücretleri de ekleniyor. Modem hizmet süresince Superonline tarafÄ±ndan saÄŸlanÄ±rken, modemin sizden kaynaklÄ± bir sebeple bozulmasÄ± halinde ücreti 250 TL.

VODAFONE

Vodafone’un AKN’siz tarifelerinin fiyatlarÄ± 24 ay taahhütle ÅŸöyle:

HÄ±z(Mbps’ye kadar) AylÄ±k Ücret(TL) 25 89,9 50 169,9

Modem aylÄ±k 6,9 TL’ye kiralanabiliyor. 250 liralÄ±k kurulum ücreti ve aktivasyon ücreti paketin hediyeleri arasÄ±nda. Yani tüm bu hediyeler ve yapÄ±lan indirimlerin tümü taahhüdü bozmanÄ±z halinde sizden geri istenecekler arasÄ±nda.

D-SMART VE TURKNET

Bu listelediÄŸimiz servis saÄŸlayÄ±cÄ±lar dÄ±ÅŸÄ±nda D-Smart 24 ay taahhütle 70 liraya 10 Mbps’lik tek paket sunuyor. Taahhüdünüzü bozmanÄ±z durumunda paketle hediye edilen aktivasyon ve kurulum ücretleri ile yapÄ±lan indirimler kullanÄ±cÄ±dan geri isteniyor. Taahhütlü paket satmayan Turknet’te bulunduÄŸunuz konuma göre alabileceÄŸiniz hÄ±z deÄŸiÅŸken iken (çoÄŸunlukla 7-8 Mbps) paket fiyatÄ± ise 65 TL. Taahhütlü paketleri ile taahhütsüz paketleri arasÄ±ndaki fiyat farkÄ±nÄ±n düÅŸüklüÄŸü nedeni ile taahhütlü paketlerini dikkate almayacaÄŸÄ±mÄ±z Millenicom’da ise 35 Mbps’lik paket 70, 100 Mbps’lik paket ise 85TL.

Bütün bunlarÄ± tek bir tabloda toplayacak olursak:

Servis SaÄŸlayÄ±cÄ± Fiyat(TL) Taahhüt süresi(ay) 4Mbps 6Mbps 8Mbps 10Mbps 12Mbps 16Mbps 20Mbps 24Mbps 25Mbps 35Mbps 50Mbps 100Mbps Türk Telekom 64,9 74,9 84,9 - - 97,9 - 124,9 - 154,9 254,9 341,9 24 ay Kablonet - - - - - 66,99 - - 79,99 - - - 24 ay Superonline - - - - - - - - 89 139 169 299 12 ay Vodafone - - - - - - - - 89,9 - 169,9 - 24 ay D-Smart - - - 70 - - - - - - - - 24 ay Millenicom 69,9 84,9 - Türknet Bölgenizde alabileceÄŸiniz maksimum (100 Mbps’ye kadar [çoÄŸu yerde 7-8 Mbps]) hÄ±z 64,99 -

BTK TARTIÅžMAYA MÜDAHÄ°L OLMALI

Taahhütlü aboneliklerin tümünde "aktivasyon ücreti" vb. adlar altÄ±nda taahhüdü kÄ±rmanÄ±z durumunda sizden talep edilecek ücretler mevcut. Bu tip paketlerle hediye edilen ücretlerin makul sÄ±nÄ±rlar içinde olup olmadÄ±ÄŸÄ± ise BTK’nÄ±n da müdahil olmasÄ± gereken bir tartÄ±ÅŸma. Paketlerin taahhüt kÄ±rÄ±lmasÄ± halindeki bindirilmiÅŸ fiyatlarÄ± da yine tartÄ±ÅŸÄ±lmaya muhtaç. Servis saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±n aynÄ± hÄ±zlardaki taahhütlü ve taahhüt kÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndaki fiyatlarÄ±na göre kimi firmalar yüzde 70’lere varan indirim yapÄ±yor. Yersen…

FiyatÄ± ÅŸiÅŸirip sonra da “BakÄ±n yüzde 50 indirim yaptÄ±k” diye halkÄ± kandÄ±rmaya çalÄ±ÅŸanlara biz alÄ±ÅŸÄ±ÄŸÄ±z da BTK ne kadar alÄ±ÅŸÄ±k acaba? Oysa söz konusu servis saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±n paketlerin indirimli fiyatlarÄ±nda bile ciddi kâr oranÄ±na sahip olduÄŸuna kimsenin ÅŸüphesi yok. Söz konusu olan internet gibi bir temel insan hakkÄ± deÄŸil de soÄŸan deposu falan olsaydÄ± çoktan zabÄ±ta basmÄ±ÅŸtÄ± servis saÄŸlayÄ±cÄ±larÄ±nÄ±. Bu “bindirimli” fiyatlara, 2019’da kaÄŸnÄ± hÄ±zÄ±nda internet satmaya ve kullanÄ±cÄ±larÄ± aldatmaya karÅŸÄ± “AKN’yi kaldÄ±rÄ±yoruz” diyen BTK ve geçtiÄŸimiz ay adil kullanÄ±m konusunda “mevzuatÄ±n oluÅŸturulacaÄŸÄ±nÄ± ve 2019’da uygulamaya konulacaÄŸÄ±nÄ±” açÄ±klayan UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanÄ± Cahit Turhan ne yapacak birlikte göreceÄŸiz.

TÃ¼rk Telekom AKN'siz internet tarifelerinde fahiÅŸ fiyat tepki topladÄ±

UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ±, adil kullanÄ±m kotasÄ±nÄ±n 2019'da kalkacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 21:59

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