13 Aralık 2018 09:18

Adana’da krize karşı miting ortaklaştı

Adana'daki sendika temsilcileri 15 Aralık'ta yapılacak mitinge katılım çağrısı yapıyor.

Adana’da krize karşı miting ortaklaştı

Fotoğraf: Arşiv/Evrensel

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    Volkan PEKAL
    Adana

    KESK Genel Merkezinin aldığı karar doğrultusunda yapılacak bölge mitinglerinden biri de 15 Aralık’ta Adana’da. ‘Yoksullaşmaya, işsizliğe ve güvencesizliğe karşı’ düzenlenen, tertip komitesinin KESK’e bağlı sendikalardan oluşturulduğu miting için, DİSK, TMMOB, Adana Tabip Odası ve Adana Barosu da ortaklaştı. Siyasi partilerin de destek vereceği miting için “Krizin faturasını ödemeyeceğiz. Emeğimize sahip çıkacağız” çağrısı yapıldı. Mitinge Adana Mersin, Hatay, Maraş, Kayseri, Niğde, Antep illerinden katılım olacak.

    ‘KİTLESEL KATILIM BEKLİYORUZ’

    Tertip komitesinden KESK Adana Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü İrfan Doğan, miting için son hazırlıklarını da yaptıklarını belirterek mitinge kitlesel bir katılım beklediklerini ifade etti. Krizi ne kamu emekçilerinin ne de işçilerin yarattığını söyleyen Doğan, “Krizin nedeni büyüme göstermek için patronlara bol bol dağıtılan ucuz kredilerdir. Ancak kriz ortaya çıktıktan sonra bu bize ödetilmek isteniyor. Asgari ücret açlık sınırının altında kalıyor, memurlar yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Adana halkını krizin faturasını reddetmeye, yoksulluğa karşı güç biriliği yapmaya çağırıyoruz” dedi.

    ‘ZAMLAR İPTAL EDİLSİN, İŞTEN ATMALAR YASAKLANSIN'

    DİSK Genel-İş Adana Şube Sekreteri Serdar Çapar, öne çıkan taleplerinin insanca yaşayacak bir asgari ücret ve iş güvenceleri olan kıdem tazminatının fona devrinden vazgeçilmesi olduğunu dile getirdi. Krize bağlı olarak enflasyonun ücretlerini erittiğini dile getiren Çapar, öncelikle bu kaybı ortadan kaldıran enflasyon artışı yapılması, asgari ücret zammının bu ücret üzerinden belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. İşten atmaların yasaklanması gerektiğini ifade eden Çapar, elektriğe, doğal gaza, ulaşıma, suya yapılan zamların iptal edilmesini istedi.

    ‘ÇALIŞMA HAYATININ DEMOKRATİKLEŞMESİNİ TALEP EDİYORUZ’

    Tertip komitesinde de yer alan BES Adana Şube Başkanı Sinan Tunç, işyeri ziyaretleri ve bildiri dağıtımı ile emekçileri mücadeleye çağırdıklarını ifade etti. Taleplerinin en başında aldıkları tüm ücretin emekliliğe yansımasının geldiğini belirten Tunç, “Enflasyon ve krizle alınan ücretlerin yüzde 50’lere yakın oranda eridiği görünüyor. Kriz karşısında ek zam talebimiz de var. Kurumlarda kariyer ve liyakat konusunda tahribatlar var. Çalışma hayatının demokratikleşmesini de talep ediyoruz” dedi.

    BES Merkez Hukuk Sekreteri Şenol Köksal da CHP’nin belediyelerde en az 2 bin 200 ücret girişimini olumlu bulduklarını belirterek, “Hiç pazarlık yapmadan sadece enflasyon oranında zam yapılsa bile 2 bin 50 lira yapıyor. Krizin ne kadar derin olduğu görülüyor” dedi.

    ‘EMEKÇİDEN SAKINILAN VERGİ İNDİRİMİ OLARAK PATRONA VERİLİYOR’

    SES Adana Şube Eş Başkanı Muzaffer Yüksel, 2015’in temmuz ayından bugüne ortalama 1400-1900 TL kayıplarının olduğunu söyledi. Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak ağır ve tehlikeli işlerde çalışmalarına rağmen çoğu emekçinin yıpranma payı almadığını da hatırlatan Yüksel, “Özel sektörün, yandaş firmaların bir kalemde milyarlarca lirası siliniyor. Onların yarattığı krizin faturasını ödememiz isteniyor” diyerek tüm emekçileri mitinge çağırdı.

    ‘MİMAR, MÜHENDİSLER ÜZERİNDEKİ BASKILAR KALDIRILSIN’

    TMMOB İKK Sekreteri Erol Salman, kamudan ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının işerine iade edilmesi, çalışmaya devam edenlerin ücretlerinin arttırılması, özlük haklarının iyileştirilmesi talepleri ile alanda olacaklarını dile getirdi. TMMOB’nin örgütlülüğünü hedef alan baskılara son verilmesi için de alanda olacaklarını ifade eden Salman, “Krize karşı emeğimize, mesleğimize ve haklarımıza sahip çıkmak için alanda olacağız” dedi.

    ‘AŞAĞIDAN ÖRGÜTLENMEMİZ GEREKİYOR’

    Emek Partisi (EMEP) olarak krize karşı mücadele ile insanca yaşanacak bir asgari ücret çalışmasını birlikte ele aldıklarını ifade eden EMEP Adana İl Başkanı Sevil Aracı, “Ekonomi konusunda halkta ciddi bir tepki var. İnsanlar nasıl oluyor da hâlâ kimse tepki vermiyor serzenişinde bulunuyor. Fransa’da ‘Sarı Yelekliler’in eylemi halkı olumlu etkilemiş görünüyor. Ama insanlar baskılardan dolayı halen sokağa, alana inmekten çekinir durumdalar. Onun için halkı aydınlatmak, AKP’nin uyguladığı politikaları teşhir etmek çok önemli” dedi.

    “Gidelim seçimlerde oy kullanalım bir günde değişsin” fikrinin gerçekçi olmadığını dile getiren Aracı şunları söyledi: “Ancak aşağıdan örgütlenip ilerlersek yukarıdakilerin çok fazla durma şansı yok. ‘Mitingi bir tarafa bırak da yerel seçimler ne olacak?’ diye soranlar oluyor. Kimse kusursa bakmasın, mitingi bir tarafa bırakırsak o seçimlerin kazananı AKP olur. Yerel seçim çalışmasının aynı zamanda güncel sorunlara verilen yanıtta olduğunu anlatmaya çalışıyoruz” dedi.

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