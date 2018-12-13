İZBAN işçisi kazanmalıdır!

Birkan ACAR

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube Yöneticisi

İzmir Belediyesi deniz otobüsleri, Eshot ve metro seferlerini artırmasına rağmen kentin ana arterlerinde oluşan trafik kilitleniyor. İzmir halkı mağdur...

Artan trafik çilesi herkese saç baş yoldurtacak türden...

2 bin 80 TL ücret alan işçiye yüzde 22 zam önermek lütuftan sayılırken, enflasyon oranı zammış gibi işçiye yutturulmaya çalışılıyor. Aziz Kocağlu krizi gerekçe göstererek yüzde 22 bandının aşılmaması gerektiğini belirterek adeta İZBAN yönetimine arka çıkıyor. İş, işçiye krizin bedelini ödetmeye gelince hemen ağız birliğine varılıyor.

Halkın mağdur olması suistimal edilerek, işçi ile halk karşı karşıya getiriliyor. Fakat İzmir halkı şunu unutmuş olabilir onu da biz hatırlatalım; İki sene önce İZBAN işçisinin yapmış olduğu grevin 5. gününde, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sosyal paylaşım sitelerinde ücretlerin yüksek olduğu, ona rağmen İZBAN işçisinin ve Demiryol-İş Sendikasının bu ücretleri kabul etmediği algısı yaratılmaya çalışılmıştı. İZBAN yönetimi bu algı sürecini ilk günden yapmaya çalışıp İzmir halkını, İZBAN işçisine kışkırtmaya çalıştı. Büyük oranda da başarılı oldu. İZBAN işçilerinin 3 bin küsur lira maaş aldığı ve yüzde 65 zam istediği, bunun karşılığında yüzde 22’lik zam verildiği söylendi.

İZBAN işçileri bizlerin mesai arkadaşları. Aynı çatı altında çalışıyoruz ve bizler İzmir Büyükşehir Belediyesiyle toplusözleşmeler imzalıyoruz. Zaman zaman aynı süreç İZENERJİ, İZELMAN ve İZBELCOM toplusözleşmelerinde de yaşanmakta. Bütün sosyal iyileştirmeleri birleştirip, askeri geçim indirimini de dahil edip ortaya bir takım veriler sunuluyor. Yine sosyal yardımlara verdikleri zammı, taban aylığı maaşıyla birleştirip yüzde 20-yüzde 30 zam veriyormuş gibi her toplusözleşme sürecinde algı yaratılıyor. Asıl olan taban aylığına yüzde 10 ila yüzde 12 arasında yapılan zamlardır. Ayrıca İZBAN işçisi vasıflı bir iş yapmaktadır. Günde 400 bin yolcuyu taşıyan İZBAN’da görev yapmak liyakat ister.

Bizlerin hayatı İZBAN işçilerine verecekleri ücretten daha değersiz değildir. Bugün yoksulluk sınırının altında çalışan, geçim derdi ile kafası meşgul olan bir makinistin, kontrolörün veya bir teknisyenin sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet vermesi güçtür. Ona rağmen her gün İZBAN işçileri bizleri güvenli bir şekilde gideceğimiz yerlere ulaştırıyor. Bugün ortalama bir İZBAN işçisinin aldığı ücret 2 bin 89 TL’dir. Sosyal medyada yayınlamış bir işçinin bordrosunu görebilirsiniz.

Sağlıklı bir şekilde hizmet alabilmek için İZBAN işçilerinin talepleri kabul edilmelidir. İzmir halkı tepkisini, talepleri için mücadele eden İZBAN işçilerine değil, ulaşımda kâr amaçlı bir politika izleyen İZBAN yönetimine tepkisini göstermelidir.

İzmir halkı sağlıklı bir hizmet alabilmek için İZBAN işçisine bu grevde destek olmalı, İZBAN işçisi kazanmalıdır.

Bu grevi diğer sendikalar da sahiplenmezse, ne sendikal mücadelenin önü açılır, ne de sınıf mücadelesi nefes alır.

İZBAN işçisinin kazanması demek, asgari ücretin belirleneceği bugünlerde diğer sınıf kardeşlerine güç verecektir.

Şu an belediyede 12 bin işçinin, 6 bin memurun toplusözleşme süreci başlıyor. İZBAN işçilerinin kazanımı ayrıca toplusözleşme sürecine giren diğer belediye şirket işçilerinde ve memurlarında moral ve motivasyonunu yükseltecektir.

Bu nedenle tüm emek ve demokrasi güçlerinin İZBAN işçisinin yanında olması gerekir.