Asgari ücretlinin durumu: Okula giden çocuğumuz da çalışıyor

Eren ERGİNE

Mesih EROL

İstanbul

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2019’da geçerli olacak asgari ücret için görüşmelere devam ederken Esenyurt’ta farklı iş kollarında çalışan işçilerle görüştük. İşçiler, artık tek ücretin girdiği bir evdeki ailenin yaşama koşulunun olmadığını ifade ederken, asgari ücretle çalışan Sezgin Yıldız’ın söyledikleri durumu ortaya koyuyor: “Geçinmenin formülü ailecek çalışmak. Ben ve eşim çalışıyoruz. Çocuğum da öğrenci olmasına rağmen çalışıyor.”

‘ERDOĞAN GEÇİNEMİYOR BİZ NASIL GEÇİNELİM?’

Emekli Halil Arslan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun görüşmelerini yakından takip ettiğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına yüzde 26 zam yapıldığını hatırlatan Arslan, “54 bin yetmiyor 76 bin lira istiyor. Cumhurbaşkanı 76 bin liraya geçinemiyor biz 2 bin liraya nasıl geçinelim, hesap etsinler bakalım. Patronlara vergi affı getiriyor, asgari ücretliden neden vergi alınıyor? Her şeye zam, işçiye gelince yok. Memleket batıyor ama onlara gelince batmıyor. Onlara para, kaynak var, asgari ücretliye gelince para yok. Bizim emekliler memleketine gidip gelemiyor, Avrupa’nın emeklileri dünyayı geziyor. Ne emeklisi ne asgari ücretlisi, bunlar sürünsün ağalar keyfini sürsün” diyor.

GEÇİNMENİN FORMÜLÜ AİLECEK ÇALIŞMAK

Asgari ücretle çalışan Sezgin Yıldız aldığıyla ancak kira doğal gaz, elektrik, su faturasını ödeyebildiğini söylüyor. Mutfak giderlerini ise başka gelirlerle çözmeye çalıştığını belirtiyor. Asgari ücretin en az 2 bin 500 lira olması gerektiğini ifade eden Yıldız şöyle devam ediyor: “Asgari ücretli öğrenci okutamaz, imkanı yok, şu an bir öğrencinin gideri 1000 liranın üstündedir. Okula gidip gelmesi, yemesi içmesi derken aldığın para oraya gider. Biz ne yiyip içeceğiz eve ne götüreceğiz? Geçinmenin formülü ailecek çalışmak. Ben ve eşim çalışıyoruz. Çocuğum da öğrenci olmasına rağmen çalışıyor. Milletvekili ve bakanlara sesleniyorum, gelip asgari ücretle geçinsinler, ellerinden öpeceğim. Geçinebilirlerse ben de asgari ücretin altında çalışacağım.”

AÇ KALMAM KİMSENİN UMURUNDA DEĞİL

Asgari Ücret Tespit Komisyonundan tatmin edici bir sonuç beklemediğini belirten Yıldız, “Şunu öğrendim kim gelirse gelsin başa, herkes kendi koltuğunu ve cebini düşünüyor. Kimse senin benim cebimi düşünmüyor. Aç susuz kalmışım kimsenin umurunda değil, oy zamanı gelince can ciğer görünüyorlar, seçimden sonra seni tanımazlar. Kendimi bildim bileli bunlara, AKP’ye oy veriyorum ama memnun değilim. Her seçim dönemi oy vermeyeceğim diyorum ama yine veriyorum, anlamıyorum.”

ASGARİ ÜCRETLE 5 KİŞİLİK NÜFUSA BAKILIR MI?

7 senedir Esenyurt’ta oturan İnşaat İşçisi Behçet Habip “Asgari ücretle kim geçinebilmiş ki ben geçineyim” diye soruyor. Habip şöyle devam ediyor: “Üç tane evladım var ikisi okula gidiyor, biri servisle biri yürüyerek. 600 lira kira veriyorum, bir fatura geliyor 180-200 lira. Bunu nasıl ödeyeceğiz? Asgari ücretle 5 kişilik nüfusa bakılır mı? Ne mutlu ne mutsuz, yarım yamalak yaşıyoruz. Asgari ücretin 3 bin 500 lira olması lazım ki vatandaş geçinebilsin. Asgari ücret komisyonu işçinin istediğini vermez inanmıyorum.”

‘KENDİMİ BİLDİM BİLELİ AK PARTİYE OY VERİYORUM’

AKP seçmeni olduğunu dile getiren 40 yaşında olan Behçet Habip, “Kendimi bildim bileli AK Parti’ye oy veriyorum. Ama gidişattan memnun değilim, artık asla AK Parti’ye oy vermeyeceğim. Yuvalar dağılıyor, huzursuzluk artıyor, millet eşini vuruyor. Bunun nedenini niye kimse sorgulamıyor? Bankalar bir yandan sıkıştırıyor, alacaklı bir yandan sıkıştırıyor, ev kirası bir yandan geliyor, faturaları öde... Benim oğlum 7. sınıfta okuyor, hocası şu kitabı al demiş, 210 lirayı verip o kitabı alamıyorum. Niye, çünkü asgari ücret alıyorum. Nereye gideceğiz abi, gidecek yerimiz yok artık bittik” diyor.

ALDIĞIM YEVMİYE EKMEK PARASI ÇOCUKLARIN HARÇLIĞI DERKEN BİTİYOR

Taşeron İşçi Nimet Demir “Her sene görüşme yapıyorlar 100 lira zam veriyorlar. 100 lirayla pazara gidiyoruz, 2 poşet alamıyoruz. Eskiden 100 lirayla ihtiyacımızı görebiliyorduk, ama şimdi 300 lirayla gidiyoruz yine istediklerimizi alamıyoruz. Asgari ücreti en az 2 bin 500 lira yapmalılar ki vatandaş geçinebilsin. Gerçekten çok eziliyoruz akşama kadar bu soğuğun yağmurun altında çalışıyoruz ama maalesef geçinemiyoruz. Yevmiyeyle çalışıyorum, 4 çocuk okutuyorum, ev kira, eşim de çalışıyor ama aldığım yevmiye ekmek parası çocukların harçlığı derken bitiyor.”