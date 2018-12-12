Genel-Ä°ÅŸ 7 Ä°zmir No'lu Åžubesi: Asgari Ã¼cret 2 bin 800 TL olmalÄ±

DÄ°SK/Genel-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir 7 No'lu Åžubesi, asgari ücret ile ilgili basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi. YapÄ±lan açÄ±klamada yaÅŸanabilir bir ücret için, “Asgari ücret net 2800 TL olmalÄ±dÄ±r” diyen Genel-Ä°ÅŸ 7 No'lu Åžubesi, 2019 asgari ücretine dair taleplerini dile getirdi.

Genel Ä°ÅŸ SendikasÄ± Ä°zmir 7 No'lu Åžube asgari ücret ile ilgili Bornova Cumhuriyet MeydanÄ±'nda eylem yaptÄ±. AçÄ±klamaya Bornova Belediyesi iÅŸçileri, Ege Üniversitesi iÅŸcileri, Ege Üniversitesi DiÅŸ HekimliÄŸi Fakültesi iÅŸçileri, Ä°ZBAN ve Metro iÅŸçileri ile 36 gündür direnen TARÄ°Åž iÅŸçileri katÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca DÄ°SK/Ege Bölge Temsilcisi MemiÅŸ SarÄ±, Genel-Ä°ÅŸ 2 No'lu Åžube Yöneticileri, Tüm Bel-Sen, EÄŸitim Sen 1 ve 4 No'lu ÅŸubeler ile Emek Partisi, CHP Ä°lçe BaÅŸkanÄ± da açÄ±klamaya katÄ±ldÄ±.

'BÜTÜN Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° ETKÄ°LÄ°YOR'

2019 yÄ±lÄ± Asgari ücretin ekonomik kriz nedeniyle her zamankinden daha büyük önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Genel-Ä°ÅŸ 7 No'lu Åžube BaÅŸkanÄ± Kemal KöroÄŸlu, “Geçen yÄ±lÄ±n asgari ücreti hem enflasyon hem de döviz karÅŸÄ±sÄ±nda erimiÅŸtir. 2019 asgari ücreti iÅŸçilerin kriz karÅŸÄ±sÄ±nda korunmasÄ± için hayati öneme sahiptir. Tespit edilecek asgari ücret öncelikle asgari ücret civarÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±n, genel olarak da, sendikalÄ± olsun olmasÄ±n bütün iÅŸçilerin ücret seviyesini etkileyecektir” dedi.

“Kriz koÅŸullarÄ±nda ücretleri baskÄ±lamaya dönük yaklaÅŸÄ±mlar, ‘fedakârlÄ±k’ ve ‘aynÄ± gemideyiz’ söylemleri giderek artmaktadÄ±r. Nüfusunun dörtte üçünün ücret gelirleriyle yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir ülkede, yaÅŸanabilir bir memleketin ancak ve ancak yaÅŸanabilir bir ücret ile mümkün olduÄŸu, iÅŸçilerin yararÄ±na olanÄ±n ülkenin de yararÄ±na olduÄŸu açÄ±ktÄ±r. Ücret artÄ±ÅŸÄ±na, insanca çalÄ±ÅŸmaya ve insanca yaÅŸamaya dayalÄ± bir büyüme mümkündür ve zorunludur. 2019 asgari ücreti belirlenirken konuya dair temel yaklaÅŸÄ±m bu olmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸan KöroÄŸlu, asgari ücretin ülkenin en kapsamlÄ± toplu sözleÅŸmesi olduÄŸunu vurguladÄ±.

DÄ°SK-AR’Ä±n hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ‘Asgari Ücret GerçeÄŸi’ baÅŸlÄ±klÄ± raporun asgari ücrete dair gerçekleri ortaya koyduÄŸunu belirten KöroÄŸlu, “UluslararasÄ± normlara göre iÅŸçinin sadece kendisinin deÄŸil ailesinin de (hane halkÄ±nÄ±n) asgari ücret tespitinde hesaba katÄ±lmasÄ± gerekir. Ülkemizdeki Asgari Ücret Tespit YönetmeliÄŸi’nde yer alan tanÄ±mda ise iÅŸçinin ailesi asgari ücretin dÄ±ÅŸÄ±nda bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Asgari ücretin seviyesi diÄŸer ülkelere nazaran Türkiye iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n çok daha geniÅŸ bir kesimini doÄŸrudan etkilemektedir. Zira AB ülkelerinde asgari ücretle çalÄ±ÅŸanlarÄ±n oranÄ± yüzde 7-10 civarÄ±nda iken bu oran Türkiye’de yüzde 40-50 arasÄ±ndadÄ±r” dedi.

Asgari ücret son yÄ±llarda enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda da eridiÄŸini, son iki yÄ±la bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda reel kaybÄ±n yüzde 12’in üzerinde gerçekleÅŸtiÄŸini açÄ±klayan KöroÄŸlu, gÄ±da harcamalarÄ± açÄ±sÄ±ndan da kaybÄ±n büyük olduÄŸunu söyledi. KöroÄŸlu, son yÄ±llarda iÅŸverenlere saÄŸlanan çeÅŸitli teÅŸvikler sonucunda net asgari ücret ile asgari ücretin iÅŸverene maliyeti arasÄ±ndaki fark da azalmakta olduÄŸunu dile getirerek “Asgari ücretin bir bölümü iÅŸverenler yerine kamu kaynaklarÄ±ndan finanse edilmektedir. 2007 yÄ±lÄ±nda asgari ücretin iÅŸverene maliyeti, net asgari ücretin yüzde 70’i kadar daha fazlaydÄ±; 2018 itibariyle asgari ücretin iÅŸverene maliyeti net asgari ücretin yüzde 49 fazlasÄ±dÄ±r” dedi.

‘VERGÄ° DIÅžI BIRAKILMALI’

Son olarak, 2019 Asgari Ücretine dair taleplerimizi sÄ±ralayan KöroÄŸlu, “Asgari ücret hesabÄ±nda uluslararasÄ± standartlara uyulmalÄ± ve iÅŸçinin ailesi de dikkate alÄ±nmalÄ±dÄ±r. Asgari ücret tespitine iliÅŸkin 131 SayÄ±lÄ± ILO SözleÅŸmesi onaylanmalÄ±, Avrupa Sosyal ÅžartÄ±’na asgari ücretle ilgili konan çekince kaldÄ±rÄ±lmalÄ±dÄ±r. Asgari ücretin tespitinde bütün iÅŸçi konfederasyonlarÄ±na katÄ±lÄ±m hakkÄ± saÄŸlanmalÄ±, asgari ücret ulusal ölçekli bir toplu pazarlÄ±kla belirlenmeli ve uyuÅŸmazlÄ±k durumunda toplu eylem hakkÄ±nÄ± da içermelidir. Ä°ÅŸçi ve memurlar için tek asgari ücret saptanmalÄ±dÄ±r. Asgari ücret yÄ±llÄ±k olarak hesaplanmalÄ±, tümüyle vergi dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r. asgari ücretin enflasyon karÅŸÄ±sÄ±nda korunmasÄ± için, milli gelir artÄ±ÅŸÄ±ndan yararlanmasÄ± için, asgari ücrette yaÅŸanan kayÄ±plarÄ±n giderilmesi için, iÅŸçilerin krize karÅŸÄ± korunmasÄ± için, asgari ücret net 2800 TL olmalÄ±dÄ±r” dedi. (Ä°zmir/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 19:17

www.evrensel.net