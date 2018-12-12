FotoÄŸraf: Eren Araman/EVRENSEL
MÄ±sÄ±r'da sarÄ± yelek giyen avukat gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
MÄ±sÄ±r'da, sosyal medyada sarÄ± yelekli fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸan bir avukat gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Avukat Muhammed Ramazan, sosyal medyada sarÄ± yelekli fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
MÄ±sÄ±rlÄ± avukat ve aktivist Mahinur el-Masri, Facebook hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, avukat Muhammed Ramazan’Ä±n “5 sarÄ± yelek bulundurma” suçundan Ä°skenderiye kentinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve savcÄ±lÄ±k kararÄ±yla 15 gün nezarette tutulacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Masri, Ramazan’Ä±n ayrÄ±ca “sosyal medyada yalan haber yayma ve yasa dÄ±ÅŸÄ± protestoya teÅŸvik”le suçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
BaÄŸÄ±msÄ±z Ä°fade ve Fikir ÖzgürlüÄŸü Kurumu’ndan yapÄ±lan açÄ±klamada da savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n “5 sarÄ± yelek bulundurma” suçundan avukat Muhammed Ramazan hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
MÄ±sÄ±r medyasÄ±nda Ramazan’Ä±n sosyal medyada sarÄ± yelek giydiÄŸi bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± haberleri yer alÄ±rken, MÄ±sÄ±r makamlarÄ± konuyla ilgili açÄ±klama yapmadÄ±.
MISIR'DA SARI YELEK SATIÅžI YASAKLANDI
MÄ±sÄ±r, Fransa'da haftalardÄ±r devam eden "SarÄ± Yelekliler" protestolarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ülkede de benzer gösterilerin patlak verebileceÄŸi endiÅŸesiyle fosforlu yelek satÄ±ÅŸÄ±na sÄ±nÄ±rlama getirmiÅŸti.
MÄ±sÄ±r güvenlik güçleri, iÅŸ güvenliÄŸi malzemesi satan dükkanlarÄ±, vatandaÅŸa sarÄ± yelek satmamalarÄ± ve polis onayÄ± olmadan toptan satÄ±ÅŸ yapmamalarÄ± konusunda uyarmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)