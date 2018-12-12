KESK heyetiÂ Dersim ve ElazÄ±ÄŸ'da miting Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±

KESK'in DiyarbakÄ±râ€™da yapÄ±lacak olan bÃ¶lge mitingine iliÅŸkin, Dersim ve ElazÄ±ÄŸ'da Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±ldÄ±.

KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, SES Genel Sekreteri PÄ±nar Ä°çel Çebe, BES KadÄ±n Sekreteri Banu Aykaç, ve EÄŸitim Sen Dersim Åžube BaÅŸkanÄ± Eylem Eslek, ESM MYK Üyesi Ä°skender Öztürk, 16 AralÄ±k’ta DiyarbakÄ±r’da yapÄ±lacak olan bölge mitingine iliÅŸkin, Dersim’de basÄ±n toplantÄ±sÄ± düzenledi. Heyet, gün içersinde Dersim’deki siyasi partileri ve kurumlarÄ± gezerek mitinge katÄ±lÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Heyet adÄ±na açÄ±klama yapan KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, krizin faturasÄ±nÄ±n emekçilere yüklenmek istenmesine karÅŸÄ± mücadele ettiklerini ifade ederek, “Bu anlamda Ä°zmir ve Samsun’da düzenlediÄŸimiz mitinglerde krize karÅŸÄ± bir tepkinin olduÄŸunu görüyoruz. 15 AralÄ±k’ta Adana, 16 AralÄ±k’ta DiyarbakÄ±r, 22 AralÄ±k’ta ise Ä°stanbul’da yapacaÄŸÄ±mÄ±z mitinglerde vergi ödemelerine, performansa dayalÄ± ücretlendirmeye, taÅŸeron iÅŸçiliÄŸine, iÅŸten atmalara, zorunlu tüketim mallarÄ±na yapÄ±lan zamlara, karÅŸÄ±, asgari ücret zammÄ±nÄ±n yükseltilmesi, iÅŸ güvencesi için taleplerimizi haykÄ±racaÄŸÄ±z” dedi.

Çuhadar, “Dersim’de bütün demokratik kamuoyunu 16 AralÄ±k’taki mitinge ve krize karÅŸÄ± mücadeleye davet ediyoruz” dedi.

KESK ElazÄ±ÄŸ’da da mitinge çaÄŸrÄ± yaptÄ±. KESK MYK Üyesi Elif Çuhadar, “FaturayÄ± ödememe yolunda tepkimizi örgütlememiz için emek örgütlerine de büyük görev ve sorumluluk düÅŸüyor” diyerek ElazÄ±ÄŸlÄ±larÄ± ve emek ve demokrasi güçlerini mitinge katÄ±lmaya davet etti. (Dersim-ElazÄ±ÄŸ/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 19:52

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