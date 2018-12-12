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Evrensel
GMÄ°Sâ€™te ilk delege seÃ§imini muhalefet kazandÄ±
12 AralÄ±k 2018 18:37
Genel Maden Ä°ÅŸÃ§ileri SendikasÄ±â€™nÄ±n OlaÄŸan Genel Kurul sÃ¼reci delege seÃ§imleriyle baÅŸladÄ±.
Genel Maden Ä°ÅŸçileri SendikasÄ±’nÄ±n (GMÄ°S) 11’inci OlaÄŸan Genel Kurul süreci delege seçimleriyle baÅŸladÄ±. Maden Makineleri FabrikasÄ±nda bugün yapÄ±lan seçimi muhalefet kazandÄ±. BaÅŸÄ±nÄ± “EÅŸit iÅŸe eÅŸit ücret” mücadelesi veren genç iÅŸçilerin çektiÄŸi muhalefet listesi 95 oy alÄ±rken GMÄ°S Genel Sekreteri SatÄ±lmÄ±ÅŸ UludaÄŸ’Ä±n desteklediÄŸi liste ise 72 oyda kaldÄ±.
Seçimi deÄŸerlendiren iÅŸçiler, deÄŸiÅŸimin merkezden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.
7 bin 800 maden iÅŸçisinin katÄ±lacaÄŸÄ± ve bugün baÅŸlayan delege seçimleri 14 AralÄ±k tarihinde sona erecek. (Zonguldak/EVRENSEL)
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