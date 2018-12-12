Gazeteci Ã¶rgÃ¼tlerinden dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ±

Ã–zgÃ¼r GÃ¼ndem dayanÄ±ÅŸma nÃ¶betine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle haklarÄ±nda verilen hapis cezasÄ± kesinleÅŸen gazetecilere dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ± yayÄ±mlandÄ±.

Özgür Gündem dayanÄ±ÅŸma nöbetine katÄ±ldÄ±klarÄ± gerekçesiyle haklarÄ±nda verilen hapis cezasÄ± kesinleÅŸen DÄ°SK BasÄ±n-Ä°ÅŸ Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazar AyÅŸe Düzkan, Gazeteci RagÄ±p Duran, Gazetenin Genel YayÄ±n Yönetmeni Hüseyin Aykol ve Editörleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin BektaÅŸ için çok sayÄ±da gazetecilik örgütü dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± yayÄ±nladÄ±. DÄ°SK BasÄ±n Ä°ÅŸ’in UluslararasÄ± Gazeteciler Federasyonu (IFJ) ve Avrupa Gazeteciler Federasyonuna (EFJ)’ yaptÄ±ÄŸÄ± bilgilendirmenin ardÄ±ndan gelen dayanÄ±ÅŸma mesajlarÄ± ÅŸöyle.

Avrupa Gazeteciler Federasyonu ile UluslararasÄ± Gazeteciler Federasyonunun , açÄ±klamalarÄ±ndaki ortak vurgu gazetecilerin cezalarÄ±nÄ±n onanmasÄ±nÄ± kabul edilemez olduÄŸu belirtildi. Akdeniz ve Karadeniz bölgesindeki EFJ-IFJ üyesi gazetecilik örgütlerinin oluÅŸturduÄŸu birlik MED Solidaire de dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± gönderdi. MED Solidaire Avrupa ülkelerini, Türkiye’yi gazeteciler için dünyanÄ±n en büyük hapishanesine çeviren ErdoÄŸan ve AKP’ye baskÄ± yapmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. MED Solidaire üyesi Yunanistan JUADN ve ESPIT sendikalarÄ± da dayanÄ±ÅŸma mesajÄ± gönderdi. Filistin Gazeteciler SendikasÄ± aÄŸÄ±r hapis cezalarÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Suriyeli Gazeteci Mustafa Mukdad dayanÄ±ÅŸma içinde olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. FransÄ±z sendikalarÄ± SNJ, SNJ-CGT, CFDT de ortak bir açÄ±klama yayÄ±mladÄ±. AçÄ±klamada Türkiye’de gazetecilere yapÄ±lan baskÄ±lar anÄ±msatÄ±larak Türkiye’nin Fransa BüyükelçiliÄŸine konuya dair mektup gönderileceÄŸi ifade edildi. Ä°ngiltere Ulusal Gazeteciler SendikasÄ± NUJ, AyÅŸe Düzkan’Ä± evlat edindiÄŸini duyurdu. Hapisteki gazetecilerin özgürlüklerine kavuÅŸabilmesi için NUJ’nin çabalarÄ±nÄ± sürdürmeye devam edeceÄŸi belirtildi. (MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 18:24

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