Binlerce aÄŸacÄ± katleden maden ÅŸirketi faaliyetini durdurdu

Ä°ÅŸÃ§ilerini iÅŸten Ã§Ä±karan ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± durduran DoÄŸu Biga Maden ÅŸirketi, izinler alÄ±nÄ±ncaya kadar bÃ¶lgedeki faaliyetini beklemeye aldÄ±.

Seçkin SaÄŸlam

Çanakkale

Çanakkale’nin tek içme ve kullanma suyu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan Atikhisar BarajÄ± su havzasÄ± üzerinde madencilik faaliyeti yürüten, uluslararasÄ± altÄ±n tekeli Alamos Gold’un taÅŸeron ÅŸirketi DoÄŸu Biga Madencilik, beklediÄŸi izinleri alamadÄ±. Ä°ÅŸçilerini iÅŸten çÄ±karan ve yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± durduran söz konusu ÅŸirketin, izinler alÄ±nÄ±ncaya kadar bölgedeki faaliyetini beklemeye aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

Çanakkale’de, kentin içme ve kullanma suyu havzasÄ± üzerinde madencilik faaliyeti yürüten ve bölgede binlerce aÄŸacÄ± katleden DoÄŸu Biga Madencilik, faaliyetlerini durdurma kararÄ± aldÄ±. UluslararasÄ± altÄ±n tekeli Alamos Gold’un yerli ortaÄŸÄ±, taÅŸeronu olan DoÄŸu Biga Madencilik, bölgedeki yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± durdurdu. GayrisÄ±hhî Müessese RuhsatÄ± (GSMR) olmadÄ±ÄŸÄ± halde, kentin içme suyu ihtiyacÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan tek su kaynaÄŸÄ± olan Atikhisar BarajÄ±’nÄ± su toplama havzasÄ± üzerinde yürüttüÄŸü faaliyeti sÄ±rasÄ±nda binlerce aÄŸacÄ± katleden maden ÅŸirketi, bölgeyi terk ediyor. Söz konusu aÄŸaç kesimleri Çanakkale Belediyesi, Ziraat Mühendisleri OdasÄ± ve çevre örgütlerince hukuksuz olarak ilan edilen maden ÅŸirketi, aÄŸaç katliamlarÄ±ndan sonra GSMR’yi almÄ±ÅŸtÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°ÅžÇÄ°LER Ä°ÅžTEN ÇIKARILDI, YATIRIMLAR DURDU

UluslararasÄ± altÄ±n tekeli KanadalÄ± Alamos Gold ÅŸirketinin taÅŸeronluÄŸunu yapan DoÄŸu Biga Madencilik, KazdaÄŸlarÄ± eteklerinde bulunan, “KirazlÄ± AltÄ±n ve GümüÅŸ Madeni Kapasite ArtÄ±ÅŸÄ± ve ZenginleÅŸtirme Tesisi Projesi” sÄ±rasÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± aÄŸaç katliamlarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan GSMR’yi alarak faaliyetine baÅŸlayacaktÄ±. Ancak söz konusu ÅŸirket, geçtiÄŸimiz günlerde taÅŸeron olarak iÅŸe aldÄ±ÄŸÄ± çok sayÄ±da iÅŸçisini iÅŸten çÄ±kardÄ±. UÄŸruna binlerce aÄŸacÄ±n katledildiÄŸi Gölet ve yol yapÄ±m çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± da durdurduÄŸu öÄŸrenilen söz konusu ÅŸirketin, yörede bulunan köylerde, halkÄ±n faaliyetlerine karÅŸÄ± çÄ±kmamasÄ± için, çevre örgütlerinin ‘rüÅŸvet’ olarak nitelendirdiÄŸi ‘baÄŸÄ±ÅŸ’ adÄ± altÄ±ndaki verdiÄŸi yardÄ±mlarÄ±nÄ± da iptal ettiÄŸi ileri sürüldü.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°ZÄ°N ALAMAMIÅž

Söz konusu ÅŸirketin, GayrisÄ±hhi Müessese RuhsatÄ±’nÄ±n ardÄ±ndan, çÄ±karÄ±lan cevherin iÅŸlenmesi için gerekli olan yapÄ± iznini alamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Eski adÄ± Maden Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü (MÄ°GEM) olan Maden ve Petrol Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü’nden (MAPEG) alÄ±nmasÄ± gereken yapÄ± iznini alamadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen söz konusu ÅŸirketin, çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

FotoÄŸraf: Evrensel

‘Ä°ZÄ°NLERÄ° BEKLÄ°YORUZ’

Konuyla ilgili olarak bilgilendirmede bulunan ÅŸirket yetkilileri, Sözcü Gazetesi’nde yer alan açÄ±klamalarÄ±nda “Madencilik süreçleri tüm dünyada olduÄŸu gibi bizde de aynÄ± gidiyor. Çok hÄ±zlÄ± ilerlemiyor. GSMR’mizi aldÄ±k ÅŸimdi yer izni bekliyoruz. Ä°zinleri aldÄ±ktan sonra iÅŸlere devam edeceÄŸimiz için bir bekleme sürecine girdik, faaliyetleri durdurduk” ifadelerine yer verildi.

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