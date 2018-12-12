Japonyaâ€™da kadÄ±n doktor adaylarÄ±na ayrÄ±mcÄ±lÄ±k

Japonyaâ€™da iki Ã¼niversitenin daha,Â yÄ±llardÄ±r kadÄ±n adaylarÄ±n giriÅŸ sÄ±navlarÄ±ndaki notlarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Tokyo TÄ±p Üniversitesinin 2011 yÄ±lÄ±ndan beri özel kadÄ±n adaylarÄ±n giriÅŸ sÄ±navlarÄ±ndaki notlarÄ±nÄ± düÅŸürdüÄŸü ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°ki üniversitenin daha, yÄ±llardÄ±r kadÄ±n adaylarÄ±n giriÅŸ sÄ±navlarÄ±ndaki notlarÄ±nÄ± düÅŸürdüÄŸü ortaya çÄ±ktÄ±.

Cinsiyetçi uygulamanÄ±n ortaya çÄ±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 81 üniversiteyi kapsayan bir incelemeyle diÄŸer okullarda da benzer cinsiyetçi uygulamalar olup olmadÄ±ÄŸÄ± denetlenmeye baÅŸlanmÄ±ÅŸtÄ±.

‘ERKEKLERE YARDIMCI OLMAK Ä°ÇÄ°N’

Sputnik’in haberine göre, incelemeler sonucunda tÄ±p okullarÄ± olan Juntendo ve Kitasato Üniversitelerinde de sistematik olarak kadÄ±n adaylarÄ±n notlarÄ±nÄ±n azaltÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±ldÄ±. Yerel Asahi gazetesine konuÅŸan Juntendo Üniversitesi DekanÄ± Hiroyuki Daida, okulun cinsiyetçi uygulamasÄ±nÄ± ilginç bir açÄ±klamayla savundu. Daida, “KadÄ±nlar zihinsel olarak erkeklerden daha çabuk olgunlaÅŸÄ±yor. Üniversite sÄ±navÄ±na girilen yaÅŸlarda kadÄ±nlarÄ±n iletiÅŸim becerileri de erkeklerden daha geliÅŸmiÅŸ oluyor. Yani, bu uygulama erkek adaylara yardÄ±mcÄ± olmak için bir önlemdi” dedi.

Daida ayrÄ±ca, okulun yurt imkanlarÄ±nÄ±n da kadÄ±nlar için uygun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savundu. Yetkililer ise okulun açÄ±klamasÄ±nÄ± ‘Kabul edilemez’ olarak deÄŸerlendirdi.

Tokyo TÄ±p Üniversitesi uygulamanÄ±n nedenini ‘KadÄ±nlarÄ±n aile kurmak için meslekten uzaklaÅŸmalarÄ±’ olarak açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

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