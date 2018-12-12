Suriye ilk yerli uydusunu uzaya gÃ¶ndermeyi planlÄ±yor

Suriye HaberleÅŸme ve Teknoloji BakanÄ± uzaya yerli bir uydu gÃ¶ndermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Suriye HaberleÅŸme ve Teknoloji BakanÄ± Iyad el Hatib, ülkesinin kendi uzay programÄ±nÄ± geliÅŸtirme ihtiyacÄ± olduÄŸunu ve uzaya yerli bir uydu göndermeyi planladÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Suriye uzay ajansÄ± Uzaktan AlgÄ±lama Kamu Kurumunu (GORS) ziyaret eden Hatib, yönetim ve personelle bir araya gelip projeleri dinledi. Suriye HaberleÅŸme ve Teknoloji BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamada, “Bakan, kurumun uzay programÄ± için bir yol haritasÄ± geliÅŸtirmesinin yanÄ± sÄ±ra, diÄŸer Arap ülkeleri gibi Dünya’nÄ±n yörüngesine ilk yapay uydunun fÄ±rlatÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi” ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Åžimdiye kadar kendi uydularÄ±nÄ± uzaya gönderen Arap ülkeleri arasÄ±nda MÄ±sÄ±r, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), Fas, Cezayir, Katar ve Irak bulunuyor. (DIÅž HABERLER)

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