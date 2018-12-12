Azez'de bombalÄ± araÃ§ saldÄ±rÄ±sÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 20 yaralÄ±

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilÃ§e merkezinde bomba yÃ¼klÃ¼ araÃ§la dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 20 kiÅŸi yaralandÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± Ã¼stlenen olmadÄ±.

Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçe merkezinde bir hastane yakÄ±nÄ±nda, bomba yüklü araçla düzenlenen saldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 20 kiÅŸi yaralandÄ±.

Yerel kaynaklar saldÄ±rÄ±nÄ±n ‘Azez Ehli Hastanesi’ yakÄ±nlarÄ±nda bomba yüklü bir araçla gerçekleÅŸtirildiÄŸini söyledi. SaldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere göre 1 kiÅŸi öldü, 20 kiÅŸi yaralandÄ±.

Olay yerine intikal eden ‘Beyaz Baretliler’ ve Ä°HH ekipleri, arama ve kurtarma çalÄ±ÅŸmalarÄ± baÅŸlattÄ±. SaldÄ±rÄ±yÄ± henüz üstlenen olmadÄ±. (AA)

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