Endonezyaâ€™daÂ doÄŸal afetlerÂ 4 bin 211 can aldÄ±

Endonezyaâ€™da bu yÄ±l yaÅŸanan doÄŸal afetlerde 4 bin 211 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.

Endonezya genelinde 1 Ocak - 10 AralÄ±k 2018 tarihlerinde yaÅŸanan 2 bin 374 afette 4 bin 211 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtildi.

Ulusal Afet AjansÄ± Yönetimi (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, doÄŸal afetlerde 6 bin 940 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 10 milyon kiÅŸinin de yer deÄŸiÅŸtirmek zorunda kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Endonezya’da 28 Eylül’de Sulawesi AdasÄ±’ndaki Palu Körfezi’nde meydana gelen 7.5 büyüklüÄŸünde deprem ve tsunamide, 2 binden fazla kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken 1500’e yakÄ±n kiÅŸinin de kayÄ±p olduÄŸu açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

“Pasifik AteÅŸ Çemberi” olarak adlandÄ±rÄ±lan, deprem ve volkan kuÅŸaÄŸÄ±nda yer alan Endonezya’da yÄ±lda ortalama 6 bin deprem yaÅŸanÄ±rken, muson yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n etkisinde olan ve tropikal iklimin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ülkede, yÄ±l genelindeki aÅŸÄ±rÄ± yaÄŸÄ±ÅŸlar nedeniyle de sÄ±klÄ±kla sel ve heyelan meydana geliyor. (AA)

www.evrensel.net