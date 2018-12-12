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FotoÄŸraf: Mark Fischer/ Flickr (CC BY-SA 2.0)
Maliâ€™de baÅŸkentte protesto yasaÄŸÄ±
12 AralÄ±k 2018 17:07
Afrika Ã¼lkesi Maliâ€™de hÃ¼kÃ¼met baÅŸkent Bamakoâ€™da protesto dÃ¼zenlenmesini yasakladÄ±. Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± kararÄ± protesto etti.
Afrika ülkesi Mali’de 51 sivil toplum kuruluÅŸu, hükümetin baÅŸkent Bamako’da protesto düzenlenmesini yasaklamasÄ±na tepki gösterdi. Bu kararÄ±n Mali’de demokrasiyi tehlikeye atacaÄŸÄ± belirtilen açÄ±klamada, yasaÄŸÄ±n barÄ±ÅŸçÄ±l gösterilere izin veren Mali anayasasÄ±nÄ± ve Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesi’ni ihlal ettiÄŸi vurgulandÄ±. STK’ler ayrÄ±ca hükümetin yürürlüÄŸe koymak istediÄŸi Ulusal Uyum YasasÄ±’nÄ± ertelemesini talep etti.
DiÄŸer yandan güvenlik güçleri, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bugün düzenlemek istediÄŸi yürüyüÅŸe izin vermedi. Söz konusu yasa, haftaya perÅŸembe parlamentoda oylanacak. (DIÅž HABERLER)
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