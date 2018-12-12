Leyla GÃ¼ven'in aÃ§lÄ±k grevine destek verenlere gÃ¶zaltÄ±

HDP'li vekil Leyla GÃ¼venâ€™e destek iÃ§in DiyarbakÄ±r ve Vanâ€™da yapÄ±lan aÃ§lÄ±k grevleri sÃ¼rÃ¼yor. DiyarbakÄ±r'da aÃ§lÄ±k grevine baÅŸlayanlar gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in açlÄ±k grevi 35. günü geride bÄ±rakÄ±rken, DiyarbakÄ±r ve Van’da destek eylemi yapan kadÄ±nlarÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±ndan sonra açlÄ±k grevini ikinci gruplar devraldÄ±. AkÅŸam saatlerinde HDP DiyarbakÄ±r Ä°l Örgütü'ne baskÄ±n düzenleyen polis açlÄ±k grevindekileri gözaltÄ±na aldÄ±.

DTK EÅŸ BaÅŸkanÄ± ve HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’in Öcalan üzerindeki tecritin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± açlÄ±k grevine iliÅŸkin geçtiÄŸimiz günlerde DiyarbakÄ±r, Batman ve Van’da destek eylemi yapanlar kadÄ±nlar gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. AçlÄ±k grevini DiyarbakÄ±r’da HDP il ve ilçe yöneticilerinin olduÄŸu 50 HDP’li devir aldÄ±. Van’da da yeni grubun devir almasÄ±yla açlÄ±k grevleri devam ediyor.

HDP DiyarbakÄ±r Ä°l binasÄ±nda yapÄ±lan açÄ±klamada konuÅŸan HDP DiyarbakÄ±r milletvekili Remziye Tosun, HDP’ye yönelik devam eden gözaltÄ± operasyonlarÄ±nÄ±, iktidarÄ±n yerel seçimleri kaybetme korkusundan kaynaklÄ± olduÄŸunu ifade etti. Son bir aydÄ±r diÄŸer illerde olduÄŸu gibi HDP DiyarbakÄ±r il binasÄ±nÄ±n polis kuÅŸatmasÄ± altÄ±nda olduÄŸunu belirten Tosun, “Bu hukuksuzluk tüm ülkenin gözü önünde açÄ±k bir biçimde yaÅŸanmaktadÄ±r. Yerel seçim startÄ± verdiÄŸimiz günden itibaren il ve ilçe yöneticilerimiz, parti üyelerimiz, kadÄ±n ve gençlik çalÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±z üzerindeki baskÄ± ve tutuklamalar en üst düzeye çÄ±kmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. Demokratik ve adil bir yerel seçim olmasÄ± durumunda belediyeleri kaybedeceÄŸini anlayan AKP hükümeti il binasÄ±na giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ± kontrol altÄ±na alarak ve polis baskÄ±nlarÄ± yaparak hem halkÄ± hem de üyelerimizi sindirmeye çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r” dedi.

Güven’in talebinin yerine getirilmesi amacÄ±yla HDP Van Ä°l binasÄ±nda baÅŸlatÄ±lan açlÄ±k grevini yeni grup devraldÄ±. AçlÄ±k grevine girenlerden açÄ±klamayÄ± yapan Edremit Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Rojbin Sevil Çetin, “Güven, barÄ±ÅŸ ve demokrasiye uygulanan tecridin kÄ±rÄ±lmasÄ± için greve girdi. Güven, Ä°mralÄ±’da Öcalan ile görüÅŸmelerin baÅŸlamasÄ± gerektiÄŸini talep etti. Güven’in talepleri bizim taleplerimizdir” diye konuÅŸtu.

AÇLIK GREVÄ°NE BAÅžLAYANLARA GÖZALTI

AkÅŸam saatlerinde açlÄ±k grevi devam ederken HDP binasÄ±na polislerce baskÄ±n düzenlendi. BaskÄ±n sÄ±rasÄ±nda açlÄ±k grevine baÅŸlayan HDP il ve ilçe yöneticileri gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. DiyarbakÄ±r'da HDP il binasÄ±na ikinci kez yapÄ±lan polis baskÄ±nÄ±nda 48 kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

DiyarbakÄ±r, Batman ve Van'da 68 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

GÖZALTINA ALINANLAR

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e baÅŸlattÄ±klarÄ± açlÄ±k grevine iliÅŸkin geçtiÄŸimiz günlerde DiyarbakÄ±r, Batman ve Van’da destek eylemi yapan kadÄ±nlarÄ±n olduÄŸu 68 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Batman’da gözaltÄ±na alÄ±nan Özgür KadÄ±n Hareketi (TJA) üyeleri ve HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Batman Ä°l Yöneticilerinin bulunduÄŸu 29 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nanlar emniyette alÄ±nan ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. DiyarbakÄ±r’da ise gözaltÄ±na alÄ±nan 25 TJA üyesi kadÄ±ndan BarÄ±ÅŸ Annesi Meclisi üyesi Sultan Aksoy ve Rahife Ergül, emniyetteki ifadelerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. 23 kiÅŸi de adli kontrol kararÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Van’da ise, dün gözaltÄ±na alÄ±nan ve aralarÄ±nda yaÅŸlÄ± annelerin de olduÄŸu 14 kiÅŸi emniyetteki ifade iÅŸlerinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Van'da polis baskÄ±nÄ±: AÃ§lÄ±k grevindeki 14 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 19:41

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