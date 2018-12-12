Liman-Ä°ÅŸ, BTAâ€™da iÅŸÃ§ilere baskÄ±larÄ± protesto etti

BTAâ€™da daralma gerekÃ§esiyle iÅŸÃ§ilerin tazminatlarÄ± Ã¶denerek iÅŸten Ã§Ä±kmalarÄ±nÄ±n teÅŸvik edilmesine karÅŸÄ± eylem yapÄ±ldÄ±.

Liman-Ä°ÅŸ SendikasÄ±, BTA 360’da daralma gerekçesiyle iÅŸçilerin tazminatlarÄ± ödenerek iÅŸten çÄ±kmalarÄ±nÄ±n teÅŸvik edilmesine karÅŸÄ± depo önünde yaptÄ±ÄŸÄ± eylemle tepki gösterdi. BTA deposunda çalÄ±ÅŸan Liman-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçilerin de depo içerisinde toplanarak destek verdiÄŸi eylemde iÅŸçilerin iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ±na son verilmesi istendi.

BTA 360’Ä±n deposunda örgütlenen Liman-Ä°ÅŸ SendikasÄ±nÄ±n yetki sürecine patron itiraz etmiÅŸ, görülen davada yerel mahkeme sendikanÄ±n yetkili olduÄŸuna hükmetmiÅŸti. Bunun üzerine süreç istinafa taÅŸÄ±ndÄ±. Tüm yasal sürecin kendilerince tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, kanunundaki boÅŸluklar nedeniyle patrona itiraz hakkÄ±nÄ±n doÄŸduÄŸunu ve böylece patronun zaman kazanmaktan baÅŸka bir sonucun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten sendika yetkilileri sürecin uzatÄ±lmasÄ±nÄ±n herkese zarar vereceÄŸi görüÅŸünde. Liman-Ä°ÅŸ yetkilileri, üst mahkemenin de kararÄ± sendikanÄ±n lehine vereceÄŸini ve yetkiyi alacaklarÄ±nÄ± tahmin ettiklerini söylüyor.

BTA 360’ta sendikalaÅŸma süreci devam ederken, bir taraftan da iÅŸçiler sendikadan istifaya zorlanÄ±yor, diÄŸer taraftan daralma gerekçesiyle patron ‘teÅŸvikle’ iÅŸçi çÄ±karÄ±yor. Liman-Ä°ÅŸ SendikasÄ± depo önünde yaptÄ±ÄŸÄ± eylemle durumu protesto etti. YapÄ±lan açÄ±klama esnasÄ±nda iÅŸçiler sÄ±k sÄ±k “Sendika hakkÄ± engellenemez”, “BirleÅŸe birleÅŸe kazanacaÄŸÄ±z” sloganlarÄ±nÄ± attÄ±.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°çerideki iÅŸçilerin de destek verdiÄŸi eylemde konuÅŸan Liman-Ä°ÅŸ UzmanÄ± Sinan Ceviz, “Depoda sendikal süreç tamamlanmÄ±ÅŸtÄ±r. Sizler birliÄŸinizi koruduÄŸunuz sürece sendika içeridedir. Daha dün iÅŸçilerin tazminat alarak iÅŸten ayrÄ±lma talebine ret yanÄ±tÄ± veren depo yöneticileri bugün iÅŸçilerin tazminatÄ±nÄ± ödeyerek iÅŸten çÄ±karma derdine düÅŸmüÅŸtür. Gerekçe olarak daralma gösterilmektedir. Biz buradan uyarÄ±yoruz tek bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n dahi haksÄ±z yere iÅŸ akdinin feshedilmesi kabul edilebilir bir durum deÄŸildir. SendikayÄ± hazmedemeyenler birtakÄ±m hilelerle iÅŸçi kardeÅŸlerimizin kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rmaya ve birliÄŸini bozmaya çalÄ±ÅŸmaktadÄ±r, bu tip oyunlarÄ± BTA iÅŸçisi yan yana durarak bertaraf edebilir” diye konuÅŸtu.

Ä°ÅŸçilerin ücret aldÄ±ÄŸÄ± bankalarÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesi sonrasÄ±nda verilmeyen primleri hatÄ±rlatan Ceviz, “ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre banka deÄŸiÅŸikliÄŸinden alÄ±nan primler iÅŸçiye verilmemekte. Bu ve benzeri tüm usulsüzlüklere hep birlikte mücadele ederek yanÄ±t vermeliyiz” dedi.

Asgari ücretin insanca yaÅŸanabilir bir seviyeye çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini de söyleyen Ceviz ÅŸöyle devam etti: “Burada arkadaÅŸlarÄ±n aldÄ±klarÄ± maaÅŸlar karÄ±n tokluÄŸunadÄ±r, ÅŸimdilerde asgari ücret görüÅŸmeleri sürmekte ve biz Liman-Ä°ÅŸ SendikasÄ± olarak asgari ücretin insanca yaÅŸanacak koÅŸullara çekilmesini talep ediyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. Ä°ÅŸçi kardeÅŸlerimiz birbirlerine kenetlenmelidir. Bu oldukça bizleri hiçbir kuvvet yenemez. EÄŸer tek bir arkadaÅŸÄ±mÄ±z dahi iÅŸten atÄ±lacak olursa hep birlikte üretimden gelen gücümüzü kullanmalÄ±yÄ±z” dedi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 17:43

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