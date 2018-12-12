Hollandaâ€™daÂ  â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± yeleklilerâ€™ eylem yapacak

Hollandaâ€™da 'SarÄ± Yelekliler'den sonra ÅŸimdi de 'KÄ±rmÄ±zÄ± Yelekliler' sokaÄŸa Ã§Ä±kmaya hazÄ±rlanÄ±yor.

Hollanda’da “KÄ±rmÄ±zÄ± Yelekliler” hareketinin örgütlendiÄŸi ve sokaÄŸa çÄ±kmaya hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu. “KÄ±rmÄ±zÄ± Yelekliler” tarafÄ±ndan sosyal medyadan yapÄ±lan açÄ±klamada, pazar günü Utrecht kentinde hükümet karÅŸÄ±tÄ± eylem düzenleneceÄŸi belirtildi. AçÄ±klamada, Fransa’da baÅŸlayan ‘SarÄ± Yelekliler’in eylemlerinin Hollanda’da aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±lar tarafÄ±ndan “ele geçirildiÄŸi”, bu nedenle “KÄ±rmÄ±zÄ± yelekli” hareketi baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

AçÄ±klamada, Hollanda BaÅŸbakanÄ± Mark Rutte’nin yÄ±llardÄ±r süren kötü yönetiminin artÄ±k sona ermesi ve yerine sosyal bir Hollanda’nÄ±n inÅŸa edilmesi çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. Hollanda’da iki haftadÄ±r, genellikle ülkedeki aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gruplarÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine toplanan sarÄ± yelekliler, BirleÅŸmiÅŸ Milletler Göçmen PaktÄ±, emeklilik yaÅŸÄ±, saÄŸlÄ±k ve eÄŸitimdeki pahalÄ±lÄ±k ve göçmen sorunu gibi konularda hükümetin politikalarÄ±nÄ± protesto ediyor. (AA)

Tunusâ€™ta â€˜kÄ±rmÄ±zÄ± yeleklilerâ€™ hareketi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

SarÄ± Yelekliler: Fransa ve BelÃ§ika'da sokaklar sarÄ±ya boyandÄ±

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