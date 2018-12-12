Ä°spanyaâ€™da asgari Ã¼crete bÃ¼yÃ¼k zam

Ä°spanyaâ€™da BaÅŸbakan Pedro Sanchez, 21 AralÄ±k itibarÄ±yla asgari Ã¼cretin 900 avroya Ã§Ä±karÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Ä°spanya’da 21 AralÄ±k itibarÄ±yla asgari ücret 900 avroya çÄ±karÄ±lacak.Ä°spanya’da kemer sÄ±kma karÅŸÄ±tÄ± Podemos partisi ile varÄ±lan anlaÅŸma uyarÄ±nca asgari ücrette yüzde 22’lik artÄ±ÅŸ yapÄ±lacak. Yüzde 22’lik artÄ±ÅŸÄ±n 1977’den bu yana asgari ücrete yapÄ±lan en büyük artÄ±ÅŸ olduÄŸu belirtiliyor.

BaÅŸbakan Pedro Sanchez, kabinenin, asgari ücretin 21 AralÄ±k’tan itibaren 900 avro olarak belirlenmesi tasarÄ±sÄ±nÄ± onaylayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Ä°spanya’da 2008-2016 arasÄ±nda asgari ücrette çok az artÄ±ÅŸ yapÄ±lÄ±rken, bu 8 yÄ±llÄ±k periyotta brüt asgari ücret 600 avrodan 655 avroya çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ülkede brüt asgari ücret 2017’de 707 euro, 2018’de de 735 avro olarak belirlenmiÅŸti. (DIÅž HABERLER)

Ä°spanyaâ€™da kriz her bir yeni zengine karÅŸÄ± 24 yoksul yarattÄ±

Madrid'de metro makinistleri greve Ã§Ä±ktÄ±

www.evrensel.net