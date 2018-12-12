Fransaâ€™da hÃ¼kÃ¼met aleyhine gensoru Ã¶nergesiÂ 

Fransaâ€™da muhalefet partileri hÃ¼kÃ¼met aleyhine gensoru Ã¶nergesi verdi. Ã–nerge ile hÃ¼kÃ¼meti dÃ¼ÅŸÃ¼rebilmek iÃ§in Ã§oÄŸunluÄŸun oylarÄ± gerekiyor.

Fransa’da 17 KasÄ±m’daki ilk eylemlerden bu yana iktidarÄ± sarsan ‘SarÄ± Yelekliler’ (Gilets Jaunes) eylemleri sürerken, sol partiler, hükümet aleyhine gensoru önergesi verdi. Önerge için 13 AralÄ±k'ta meclis genel kurulunda oylama yapÄ±lacak.

Euronews’un haberine göre, meclis baÅŸkanlÄ±k divanÄ±, salÄ± günü verilen gensorunun yarÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±na karar verdi. Gensoru ile hükümeti düÅŸürebilmek için çoÄŸunluÄŸun oylarÄ± gerekiyor. Ancak, 577 sandalyeli mecliste, muhalefetin iktidarÄ± düÅŸürebilecek yeterli oyu bulunmuyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, önceki gün haftalardÄ±r devam eden hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ± protestolarÄ±nda geri adÄ±m atarak, önlem paketi açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±. AkaryakÄ±t zamlarÄ±na tepkilerle baÅŸlayan ve Macron karÅŸÄ±tÄ± gösterilere dönüÅŸen SarÄ± Yelekliler’in protestolarÄ±na devam etmesi bekleniyor.

MACRON'A HALK DESTEÄžÄ° GERÄ°LEDÄ°

GeçtiÄŸimiz günlerde bir araÅŸtÄ±rma ÅŸirketinin yapÄ±ÄŸÄ± ankete göre Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'a olan halk desteÄŸinin son bir ayda 3 puan azalarak yüzde 18'e düÅŸtüÄŸü açÄ±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

AraÅŸtÄ±rma ÅŸirketi Yougov'un CNews ve The Huffpost için yaptÄ±ÄŸÄ± ankete 28-29 KasÄ±m'da bin 6 kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Anket, bir önceki ay yüzde 21 düzeyinde olan Macron'a halk desteÄŸinin gösteriler sÄ±rasÄ±nda 3 puan düÅŸerek yüzde 18 ile "en düÅŸük halk desteÄŸi" seviyesine gerilediÄŸini gösterdi. Macron son 2 ayda 7 puan kaybetti.

Macron'un yanÄ± sÄ±ra BaÅŸbakan Edouard Philippe de halk desteÄŸi konusunda puan kaybÄ±na uÄŸradÄ±. Philippe'e olan destek de son bir ayda 6 puan düÅŸüÅŸle yüzde 21'e geriledi. (DIÅž HABERLER)

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