TÃ¼rkiyeliler â€˜ilticaâ€™da rekor kÄ±rÄ±yor

Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼lkelerine TÃ¼rkiyeâ€™den yapÄ±lan iltica baÅŸvurularÄ± Ekim 2018â€™de en yÃ¼ksek seviyeye ulaÅŸarak rekor kÄ±rdÄ±.

Avrupa Ä°ltica Destek Ofisinin (EASO) açÄ±kladÄ±ÄŸÄ± verilere göre Türkiyeli vatandaÅŸlarÄ±n Avrupa BirliÄŸi (AB) ülkelerine yaptÄ±klarÄ± iltica baÅŸvurularÄ± Ekim 2018’de en yüksek seviyeye ulaÅŸarak rekor kÄ±rdÄ±. AynÄ± zamanda ekim ayÄ± AB ülkelerine yapÄ±lan toplam 60 bin 500 baÅŸvuru ile 2018’de en fazla iltica talebinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ay olarak kayÄ±tlara geçti.

BÄ°R AYDA YÜZDE 9’LUK ARTIÅž

Deutsche Welle’nin haberine göre, AB’ye baÄŸlÄ± bir kurum olan EASO’dan salÄ± günü yapÄ±lan açÄ±klamaya göre sadece ekim ayÄ±nda 2 bin 880 Türkiyeli AB ülkelerine iltica baÅŸvurusu yaptÄ±. Bu rakam, 2 bin 645 baÅŸvurunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir önceki aya göre yüzde 9’luk bir artÄ±ÅŸa tekabül ediyor. Avrupa Ä°ltica Destek Ofisi, ellerindeki bilgilerin iltica baÅŸvurusunda bulunan Türklerin yakÄ±n zaman içerisinde AB’ye geldiÄŸine iÅŸaret ettiÄŸini belirtti.

Türkiyeliler tarafÄ±ndan yapÄ±lan baÅŸvurulardaki artÄ±ÅŸ, aynÄ± zamanda iltica baÅŸvurularÄ±na cevap bekleyen kiÅŸilerin sayÄ±sÄ±nÄ± da artÄ±rdÄ±. Ekim ayÄ± sonu itibarÄ±yla AB ülkelerinde yaptÄ±klarÄ± iltica baÅŸvurularÄ± hakkÄ±nda karar bekleyen vatandaÅŸlarÄ±n sayÄ±sÄ± 17 bin 300 ile ÅŸu ana kadarki en yüksek seviyeye ulaÅŸtÄ±. EASO ayrÄ±ca son altÄ± ay içerisinde iltica baÅŸvurusuna olumlu yanÄ±t alan Türkiyeli vatandaÅŸlarÄ±n oranÄ±nÄ±n yüzde 44 olduÄŸunu belirtti.

Ä°RANLILARIN DA SAYISI ARTIYOR

EASO’nun yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Türkiyelilerle birlikte Ä°ran vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n AB ülkelerine iltica baÅŸvurusunda da artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Türkiye; sÄ±rasÄ±yla Suriye, Afganistan, Irak ve Ä°ran vatandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan iltica baÅŸvurularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan AB ülkelerine iltica etmek için en fazla baÅŸvurunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± beÅŸinci menÅŸe ülke olarak kayÄ±tlara geçti. Türkiye, ekim 2017 itibarÄ±yla AB ülkelerine en fazla iltica baÅŸvurusunun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yedinci menÅŸe ülke olmuÅŸtu. Ä°ran da ekim 2017’de aynÄ± sÄ±ralamanÄ±n onuncu sÄ±rasÄ±nda yer alÄ±rken, bu sene dördüncü oldu.

Ekim 2018’de Ä°ran vatandaÅŸlarÄ± tarafÄ±ndan AB ülkelerinde yapÄ±lan iltica baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 3 bin 170 olarak kayÄ±tlara geçerken, ekim sonu itibarÄ±yla baÅŸvurularÄ± hakkÄ±nda karar bekleyen Ä°ranlÄ±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n 14 bin 503 olduÄŸu kaydedildi.

EASO, ekim 2018’de bütün AB ülkelerine yapÄ±lan toplam 60 bin 500 iltica baÅŸvurusu ile ekim ayÄ±nÄ±n senenin en yüksek baÅŸvuru rakamlarÄ±na eriÅŸtiÄŸini belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

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