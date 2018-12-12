Xewna Derewâ€™in ilk konseri Cemiyetâ€™te

MÃ¼zisyen Diljen RonÃ®, yeni albÃ¼mÃ¼nÃ¼n ilk konserini Ä°stanbulâ€™da gerÃ§ekleÅŸtirecek.

Müzisyen Diljen Ronî, Xewna Derew (Yalan Rüya) albümünün ilk konserini Ä°stanbul’da gerçekleÅŸtirecek. 16 AralÄ±k’ta Ä°stanbul Cemiyete gerçekleÅŸecek konserde Diljen Ronî’ye, elektrik gitarda Ayhan OrhuntaÅŸ, saxafon ve yan flütte Erdi Aslan, bas gitarda Levent Canen ve davula FÄ±rat Özyavuz eÅŸlik edecek. Konser saat 19.00’da baÅŸlayacak.

Kom Müzik etiketiyle çÄ±kan “Xewna Derew” albümünde pop-rock tarzdaki ÅŸarkÄ±lara yer veren Ronî, albümde Koma Wetan solisti Kerem Gerdenzeri’nin “Sînê” eserini yorumladÄ±. MüziÄŸini Hozan DilgeÅŸ’in yaptÄ±ÄŸÄ±, sözleri ünlü Kürt Åžair Cîgerxwîn’in ait olan “Ez û Yar” (Ben ve Yar) ÅŸarkÄ±sÄ±na da yer veren müzisyen albümündeki 9 ÅŸarkÄ±dan 4’ünün sözleri kendisine ait. Ronî, 7 ÅŸarkÄ±nÄ±n müziÄŸini ise kendisi yaptÄ±. (Ä°stanbulEVRENSEL)

www.evrensel.net