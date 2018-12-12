Tarsus'taki cemevinin elektrik faturasÄ±nÄ± Diyanet Ã¶deyecek

Mahkeme, Mersin Tarsus'taki Yenice SÄ±dkÄ± Baba Cemeviâ€™nin elektrik faturasÄ±nÄ±n Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan Ã¶denmesine karar verdi.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki cemevlerinin, diÄŸer ibadethaneler gibi elektrik muafiyeti kapsamÄ±na alÄ±nmasÄ± için 2 yÄ±l önce açÄ±lanan davada mahkeme Yenice SÄ±dkÄ± Baba Cemevi’nin elektrik faturasÄ±nÄ±n Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan ödenmesine karar verdi.

Yenice SÄ±dkÄ± Baba Cemevi tarafÄ±ndan 2 yÄ±l önce açÄ±lan dava kapsamÄ±nda yapÄ±lan keÅŸif bilirkiÅŸi raporlarÄ± ve görülen davada karar çÄ±ktÄ±. DiÄŸer ibadethanelerde olduÄŸu gibi cemevlerinde de elektrik faturalarÄ±nÄ±n Diyanet Ä°ÅŸleri bütçesinden ödenmesini saÄŸlamak amacÄ±yla baÅŸlattÄ±klarÄ± hukuki süreç içinde açtÄ±klarÄ± davada Tarsus Asliye Hukuk Mahkemesi tarafÄ±ndan verilen karar ile olumlu ÅŸekilde sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Avukat Derya Özinç BozdoÄŸan, "EÅŸitlik, kardeÅŸlik adÄ±na çok güzel bir karar çÄ±ktÄ±. Cemevlerinin ibadethane sayÄ±lmasÄ± noktasÄ±nda o statüye sahip olduÄŸu konusunda mahkememiz kabul etti. Bundan sonra cemevlerimizle ilgili elektrik faturalarÄ±nÄ±n artÄ±k Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanmasÄ± gerektiÄŸine karar verdi. Bu günkü davamÄ±zÄ±n temel nedeni; yÄ±llarca Alevi kültürünün, Alevilerin dÄ±ÅŸlanmasÄ±, ötekileÅŸtirilmesi ve cemevlerinin ibadethane sayÄ±lmamasÄ±nÄ± noktasÄ±nda bir mücadeleydi. AnayasanÄ±n 136’ncÄ± maddesi, Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n vatandaÅŸlara, siyasi kiÅŸiliÄŸinin ve kimliÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda vatandaÅŸlarÄ±n laiklik ilkesiyle bütünleÅŸtirici olarak herkese eÅŸit davranmasÄ±nÄ± ister. Bugünkü kararda sayÄ±n mahkeme heyeti cemevlerinin ibadethane olarak sayÄ±lmasÄ±na karar verdi. Bundan sonra cemevimizin elektrik faturalarÄ± Diyanet tarafÄ±ndan ödenecek. Bu karar insan haklarÄ± açÄ±sÄ±ndan çok güzel bir kilometre taÅŸÄ±dÄ±r. Bu mücadelenin içinde yer alan herkese teÅŸekkürlerimi sunuyorum" dedi. (Mersin/DHA)

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