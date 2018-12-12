KaÃ§ak maden ocaÄŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸÃ§ilerin davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼

Zonguldak'Ä±n Kilimli ilÃ§esinde kaÃ§ak maden ocaÄŸÄ±ndaki gÃ¶Ã§Ã¼kte iki iÅŸÃ§inin Ã¶lmesi davasÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. DuruÅŸma 28 Ocak 2019'a ertelendi.Â

Zonguldak'Ä±n Kilimli ilçesinde kaçak maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen göçükte iki iÅŸçinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesine iliÅŸkin dava görülmeye baÅŸlandÄ±. Ä°ÅŸletmeci tutuklu sanÄ±k Åženol Medik hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

Zonguldak 1. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'ndeki duruÅŸmaya tutuklu sanÄ±k Åženol Medik, göçükte ölen iÅŸçiler Erol Conkur ve Hasan YÄ±ldÄ±z'Ä±n yakÄ±nlarÄ±yla taraf avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±.

SANIK AÄ°LELERE PARA TEKLÄ°F ETTÄ°

SavunmasÄ±nda, yaklaÅŸÄ±k 10 yÄ±ldÄ±r aynÄ± maden ocaÄŸÄ±nÄ± iÅŸlettiÄŸini söyleyen SanÄ±k Medik, ocaÄŸÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rmak istemediÄŸini ileri sürerek "Herhangi bir kusurum kastÄ±m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyorum. Maddi destek sözü veriyorum. Ailelerine de maddi destek vereceÄŸim ve tahliyemi istiyorum" dedi.

SAVCI: Ä°ÅžLETME SAHÄ°BÄ° 'ASLÄ° KUSURLU'

Maden ocaÄŸÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren Erkan Conkur'un eÅŸi Lalehan Conkur da eÅŸinin emekli olduktan sonra 700 lira maaÅŸla geçinemedikleri için kaçak maden ocaÄŸÄ±nda yeniden iÅŸe baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "EÅŸim daha önce özel maden ocaÄŸÄ±ndan emekli olmuÅŸtu. 700 lira maaÅŸ alÄ±yordu. ÇalÄ±ÅŸmak zorundaydÄ±. Büyük oÄŸlum askerdi. Zaten 12 gün olmuÅŸtu orada iÅŸe baÅŸlayalÄ±" diyerek sanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Conkur, "EÅŸimi iki saatte gömdünüz. EÅŸimi badana yapmaya çaÄŸÄ±rdÄ±lar. Badana yapabildiniz mi? VicdanÄ±nÄ±z rahat mÄ±?" diyerek tepki gösterdi.

Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nda, sanÄ±ÄŸÄ±n daha önce mühürlenen ocaÄŸÄ± hiçbir güvenlik önlemi almadan yeniden açarak iÅŸlettiÄŸi için asli kusurlu olduÄŸunu belirterek, hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme heyeti, duruÅŸmayÄ± sanÄ±k avukatÄ±nÄ±n mütalaaya karÅŸÄ± savunmasÄ±nÄ± yapmasÄ± için 28 Ocak 2019'a erteledi.

NE OLMUÅžTU?

Zonguldak'Ä±n Kilimli ilçesine baÄŸlÄ± Subatan Mahallesi'nde kaçak olarak iÅŸletilen maden ocaÄŸÄ±nda 8 Temmuz'da meydana gelen göçükte iÅŸçiler Erkan Çonkur ve Hasan YÄ±ldÄ±z mahsur kalmÄ±ÅŸ, göçükten kurtulan bir iÅŸçinin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine AFAD, saÄŸlÄ±k ve polis ekipleri ile TTK'ya baÄŸlÄ± tahlisiye ekipleri sevk edilmiÅŸti. Ekiplerin yaklaÅŸÄ±k 4 saat süren çabalarÄ± sonucu, Çonkur ve YÄ±ldÄ±z'Ä±n cansÄ±z bedenlerine ulaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°ddianamede Åženol Medik hakkÄ±nda "taksirle birden fazla kiÅŸinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yÄ±ldan 15 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± isteniyor.

Zonguldak'ta son 5 yÄ±lda TTK'da ve özel kömür iÅŸletmelerinde 54, kaçak ocaklarda ise 29 maden iÅŸçisi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. (HABER MERKEZÄ°)

TÃ¼rkiye'nin kaÃ§ak maden gerÃ§eÄŸi: Ä°ÅŸsizlik kaÃ§ak ocaÄŸa itiyor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 16:01

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