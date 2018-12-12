TÃ¼m Emekli-Sen: Emekliler bÃ¼tÃ§ede yok

TÃ¼m Emekli-Sen Bursa Åžubesi Ã¼yeleri 2019 yÄ±lÄ± bÃ¼tÃ§esinde emeklilere pay ayrÄ±lmamasÄ±nÄ± protesto etti.

2019 YÄ±lÄ± Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Genel Kurul'da görüÅŸülüyor. Tüm Emekli-Sen üyeleri bütçe görüÅŸmelerine dair açÄ±klama yaptÄ±. Bursa’da Atatürk heykeli önünde toplanan Tüm Emekli-Sen Bursa Åžubesi üyeleri adÄ±na açÄ±klama yapan ÅŸube baÅŸkanÄ± Günay Onayman, hükümetin 2019 yÄ±lÄ± bütçesine bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± ve hükümetten beklentilerini açÄ±kladÄ±.

Ä°lk kez 2019 bütçesinin CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan açÄ±klandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren Onayman, hazÄ±rlanan bütçede emeklilere pay ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret etti. Onayman, 93 milyar lira olarak öngörülen bütçe açÄ±ÄŸÄ±nÄ±n halka zam olarak yansÄ±yacaÄŸÄ±nÄ± söyleyerek, OECD ülkeleri arasÄ±nda en düÅŸük emekli maaÅŸÄ±nÄ±n Türkiye’de olduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Bütçedeki daÄŸÄ±lÄ±ma da deÄŸinen Onayman, “Enflasyonu düÅŸük gösterme çabalarÄ± yÄ±lbaÅŸÄ±nda uygulanacak olan maaÅŸ zamlarÄ±nÄ± düÅŸük göstermeye yönelik bir operasyondur” dedi.

Onayman, 2019 yÄ±lÄ±nda sendikal haklarÄ±nÄ±n tanÄ±nÄ±p, 2020 zammÄ± için sendika ile toplu sözleÅŸme masasÄ±na oturulmasÄ±nÄ±, emekliye, emekçiye, eÄŸitime ve saÄŸlÄ±ÄŸa bütçeden pay ayrÄ±lmasÄ±nÄ± isteyerek, “MaaÅŸlar yüzde 26 oranÄ±nda arttÄ±rÄ±larak, milli gelirden emeklilere pay verilip, intibak yasasÄ±nÄ±n acilen çÄ±karÄ±lmasÄ± lazÄ±m. Hükümetle TÄ°S masasÄ±na oturularak emeklinin meselelerine çare bulunsun. Ortaya çÄ±kan belirsizliklerin giderilerek aradaki kayÄ±plarÄ±n giderilmesi, eriÅŸebilir saÄŸlÄ±k hizmetleri saÄŸlanÄ±p, hastanelerde geriatri klinikleri açÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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