Google CEO'sundan 'Aptal yazınca neden Trump çıkıyor?' sorusuna yanıt

Google CEO'su Sundar Pichai, ABD Kongresi'nde 'Google'a İdiot(Aptal) yazınca neden Trump'ın fotoğrafı çıkıyor' sorusunu yanıtladı.

Google'ın CEO'su Sundar Pichai, ABD Kongresi'nde kongre üyelerinin sorularını yanıtladı. Pichai, Demokrat Kongre Üyesi Zoe Lofgren'in "Google'da fotoğraflar bölümünde idiot(aptal) kelimesini arayınca Donald Trump'ın fotoğrafı çıkıyor. Şimdi yaptım. Bu nasıl olabilir, bu arama nasıl çalışıyor da böyle bir sonuç çıkabiliyor" sorusuna yanıt verdi.

Pichai, "Biz öyle bir arama sağlıyoruz ki ne zaman bir kelime yazsanız Google olarak biz indeksimizdeki milyarlarca sayfayı tarıyoruz, anahtar kelimeyi alıyor ve web sitesindekilerle eşleştiriyoruz ve bunları 200 farklı göstergeye göre sıralıyoruz. Alakası, yeni olması, popülaritesi, diğer insanların o kelimeyi nasıl kullandığı, bu gibi şeylere bağlı olarak herhangi bir zamanda o arama için en iyi sonuçları bulmaya çalışıyoruz. Ve harici denetimlerle bu sonuçların tarafsızlık ilkelerine uyup uymadığını değerlendiriyoruz" dedi.

Lofgren, bu sırada araya girerek "Yani arka plandaki bazı adamlar kullanıcıya hangi sonuçların gösterileceğini belirlemiyor. Aslında bu, kullanıcıların ürettiklerinden bir derleme ve bu bilgiyi sıralamaya çalışmak?" diye sordu.

Pichai, bu soruya "Geçen yıl 3 trilyondan fazla aramaya hizmet verdik. Hiçbir aramaya elle müdahale etmiyoruz" yanıtını verdi.

━ Google'da 'idiot' diye aratınca Trump'ın fotoğrafı çıkıyor. Bu nasıl oluyor?



━ Biz arama sonuçlarına elle müdahale etmiyoruz pic.twitter.com/a4kCwyrVza — BBC News Türkçe (@bbcturkce) December 12, 2018

TRUMP, GOOGLE'I SUÇLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan daha önce yaptığı açıklamada Google'ı hakkındaki olumsuz haberleri sonuçlarda önceliklendirmekle suçlamış ve şirketi ülkenin "sol taraflı medyası" diye nitelemişti. Google'dan yapılan açıklamada ise, "Arama motoru bir siyasi gündem oluşturmak için kullanılmamaktadır" denilmişti. (DIŞ HABERLER)

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