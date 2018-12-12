Ä°sveÃ§'te Sosyal Demokrat Ä°ÅŸÃ§i Partisinden DemirtaÅŸ'a destek

Ä°sveÃ§'te Sosyal Demokrat Ä°ÅŸÃ§i Partisinden DemirtaÅŸ aÃ§Ä±klamasÄ±: ErdoÄŸan'Ä±n AÄ°HM'in kararlarÄ±na uyulmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemesi en Ã¼st derecede alarm verici.

Murat KUSEYRÄ°

Stockholm

Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi UluslararasÄ± Ä°liÅŸkiler Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Evin Ä°ncir, Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi'nin kararÄ±ndan sonra HDP eski EÅŸ BaÅŸkanÄ± Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n tahliye edilmesi gerektiÄŸini, DemirtaÅŸ ve tutuklu HDP'lilerle dayanÄ±ÅŸmak için 3 temsilciyi duruÅŸmaya katÄ±lmalarÄ± için Türkiye'ye gönderdiklerini söyledi.

Evrensel'e açÄ±klamalarda bulunan Ä°ncir, Türkiye'de yaÅŸanan korkunç geliÅŸmelerin artÄ±k Ä°sveç'i ÅŸoke etmediÄŸini belirterek, “Bizim nerede durduÄŸumuzu göstermemiz önemli. Bu nedenle Sosyal Demokrat Ä°ÅŸçi Partisi'den 2, Olof Palme Merkezi'nden 1 kiÅŸi, yani iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ± hareketinden 3 kiÅŸi Selahattin DemirtaÅŸ'Ä±n duruÅŸmalarÄ±na katÄ±lacak. Avrupa Ä°nsan HaklarÄ± Mahkemesi DemirtaÅŸ'Ä±n cezaevinde tutulmasÄ± için bir neden olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Bu nedenle Ä°sveç'in yasallaÅŸmasÄ±na katkÄ±da bulunduÄŸu sözleÅŸmelere uyulmasÄ±nÄ± istemesi oldukça önemli” dedi.

ERDOÄžAN'IN AÇIKLAMALARI EN ÜST DERECE ALARM VERÄ°CÄ°

Evin Ä°ncir. FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°ncir, AHÄ°M'in DemirtaÅŸ'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± kararÄ± vermesinden hemen sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n karara uyulmayacaÄŸÄ± söylemesinin kabul edilemeyeceÄŸinin altÄ±nÄ± çizdikten sonra, “Bir ülkenin devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n AÄ°HM'in kararlarÄ±na uyulmayacaÄŸÄ±nÄ± söylemesi en üst derecede alarm verici. Avrupa BirliÄŸi temsilcisi Federica Mogherini'nin Türk yetkililerle görüÅŸtüÄŸünü ve kaygÄ±larÄ±nÄ± ilettiÄŸini biliyoruz. Ama anladÄ±ÄŸÄ±m kadarÄ±yla onun giriÅŸimi de sonuç vermedi. Bu, Türkiye'deki geliÅŸmelerin doÄŸru yönde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n belirtisi. ErdoÄŸan'da tutumunu deÄŸiÅŸtirme eÄŸilimi yok” dedi.

MUHALEFETÄ°N BÄ°R ARAYA GELMESÄ° ÖNEMLÄ°

Bu koÅŸullarda ülkedeki muhalif partilere büyük sorumluluklar düÅŸtüÄŸünü söyleyen Ä°ncir, “Muhalefet bir araya gelmeli ve birleÅŸik bir muhalefet oluÅŸturmalÄ±. Bunun gerçekleÅŸmesi için biz Ä°sveç'te yerel seçimler öncesi Türkiye'deki geliÅŸmelerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± paneller örgütlüyoruz. Önümüzdeki yÄ±lÄ±n Mart ayÄ±nda yapÄ±lacak yerel seçimlerin sonuçlarÄ± ErdoÄŸan ve demokratik muhalefetin gücünü gösterecek. Biz burada Türkiye'de olanlarÄ± konuÅŸurken muhalefetin bir araya gelmesi önemli” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Muhalefetin esas olarak HDP ve CHP'den oluÅŸtuÄŸunu ifade eden Ä°ncir, “Ä°ki parti arasÄ±nda iÅŸbirliÄŸi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± görmek istiyoruz. CHP'nin son yÄ±llarda aldÄ±ÄŸÄ± bazÄ± yanlÄ±ÅŸ kararlar Türkiye'nin yanlÄ±ÅŸ yönde yol almasÄ±na neden oldu. Ama CHP içinde HDP ile birlikte davranmanÄ±n önemine inanan büyük bir kesim var. Demokratik bir geliÅŸme olmasÄ± için iki partinin bir araya gelmesinden baÅŸka bir yol yok” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

DEMOKRATÄ°K MUHALEFET Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ° YAPMAYA CESARET EDEBÄ°LMELÄ°

Ä°ncir, AKP'nin MHP ile birlikte oluÅŸturduÄŸu Cumhur Ä°ttifakÄ±'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ güçlerin iÅŸbirliÄŸi olarak deÄŸerlendirdikten sonra ÅŸunlarÄ± kaydetti.

“EÄŸer AKP ile MHP böylesi bir ittifak kurabiliyorsa demokratik muhalefette bir biriyle konuÅŸabilmeli ve çözüm için iÅŸbirliÄŸi yapmaya cesaret edebilmeli. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir çözüm görmüyorum. DoÄŸal olarak Avrupa tarafÄ±ndan ÅŸimdiye kadar olduÄŸundan daha net ve kararlÄ± bir tutum alÄ±nabilir ama iÅŸbirliÄŸi halindeki bir muhalefetle Avrupa'nÄ±n iletiÅŸim kurmasÄ± daha kolay olur. Çözüm için bunun en doÄŸru yol olduÄŸunu düÅŸünüyorum.”

Ä°ncir, Türkiye'de olumlu geliÅŸmeler olabilmesi için Ä°sveç'in ne yapabileceÄŸi sorusunu, “Bugüne kadar Ä°sveç bazÄ± giriÅŸimlerde bulundu. Biz parti ve Ä°sveç olarak daha fazlasÄ±nÄ± yapabiliriz. Åžimdi artÄ±k yeter diyebiliriz... Muhalefet partilerine ve sivil toplum örgütlerine daha fazla destek verebiliriz” diyerek yanÄ±tladÄ±.

Selahattin DemirtaÅŸ: Ben tutuklu deÄŸil, siyasi rehineyim

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 15:52

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