Sultangazi'de Ã§ifte saldÄ±rÄ±: AKP Belediye Meclis Ãœyesi yaralandÄ±

Sultangazi'de birbiriyle baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸu belirtilen 2 silahlÄ± saldÄ±rÄ±da 2 kiÅŸi yaralandÄ±. YaralÄ±lardan biri AKP Belediye Meclis Ãœyesi Ahmet YÄ±ldÄ±z.

Ä°stanbul Sultangazi'de iki ayrÄ± noktada silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. SaldÄ±rÄ±larda 2 kiÅŸi yaralandÄ±. Yaralananlardan birinin AKP Sultangazi Belediye Meclis Üyesi Ahmet YÄ±ldÄ±z olduÄŸu öÄŸrenildi.

Sultangazi'de iki ayrÄ± noktada silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendi. Ä°smetpaÅŸa Mahallesi'nde düzenlenen saldÄ±rÄ±da tekstil atölyesi sahibi Gökhan ÇokdüÅŸünür (33) yaralanÄ±rken, aynÄ± saatte düzenlenen bir baÅŸka saldÄ±rÄ± da ise AKP Sultangazi Belediye Melis Üyesi Ahmet YÄ±ldÄ±z, göÄŸsüne isabet eden mermiyle yaralandÄ±.

Ä°smetpaÅŸa Mahallesi'nde gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±da kimliÄŸi henüz tespit edilemeyen bir kiÅŸi, Gökhan ÇokdüÅŸünür'ün 69 sokakta bulunan tekstil atölyesine geldi. KÄ±sa bir süre sonra silah seslerini duyan sokak sakinleri dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nda Gökhan ÇokdüÅŸünür'ü yerde kanlar içerisinde yatarken gördü. VatandaÅŸlarÄ±n yardÄ±mÄ±yla ÇokdüÅŸünür, özel bir hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan ÇokdüÅŸünür, Haseki EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne sevk edildi. ÇokdüÅŸünür'ün hayati tehlikesinin bulunduÄŸunu öÄŸrenildi.

AynÄ± saatlerde gerçekleÅŸen bir baÅŸka silahlÄ± saldÄ±rÄ± da ise AKP Sultangazi Belediye Melis Üyesi Ahmet YÄ±ldÄ±z, uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu yaralandÄ±.

Cebeci Mahallesi Çanakkale Åžehitleri Caddesi'nde YÄ±ldÄ±z'a ait iÅŸyerinin araçla gelen kimliÄŸi belirsiz kiÅŸi veya kiÅŸiler, silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenledi. Ä°ki el ateÅŸ edilmesi sonucu, mermilerden biri YÄ±ldÄ±z'Ä±n göÄŸsüne isabet etti. YÄ±ldÄ±z, olay yerine çaÄŸrÄ±lan ambulansla Ä°stanbul Üniversitesi Çapa EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ahmet YÄ±ldÄ±z'Ä±n hayati tehlikesi bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. SaldÄ±rganlar ise olay yerinde kaçtÄ±. SaldÄ±rÄ±ya uÄŸrayan Ahmet YÄ±ldÄ±z'Ä±n arkadaÅŸÄ± Cengiz Gündüz, ofiste oturduÄŸu sÄ±rada iki el silah sesi duyduÄŸunu ve koÅŸarak olay yerine geldiÄŸini söyledi. Gündüz, "KapÄ±nÄ±n önünde Ahmet aÄŸabey bir silahlÄ± saldÄ±rÄ±ya uÄŸramÄ±ÅŸ. KardeÅŸi falan buradaydÄ±. Çapa'ya kaldÄ±rmÄ±ÅŸlar. Kimin olduÄŸunu bilmiyorlarmÄ±ÅŸ tabi. SaldÄ±rganlar iki tane kurÅŸun atmÄ±ÅŸlar. Durumu iyiymiÅŸ. Çok ÅŸükür bir sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± yokmuÅŸ" dedi. Bir baÅŸka görgü tanÄ±ÄŸÄ± ise, "Hareket halindeyken iÅŸ yerine sÄ±kmÄ±ÅŸlar. Silah seslerini duyduktan sonra dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ktÄ± ve Ahmet aÄŸabeyin vurulduÄŸunu gördük" dedi.

Ä°KÄ° OLAY BÄ°RBÄ°RÄ°YLE BAÄžLANTILI

Polis, aynÄ± saatlerde gerçekleÅŸen saldÄ±rÄ±larÄ±n birbiri ile baÄŸlantÄ±lÄ± olduÄŸunu tespit etti. SaldÄ±rÄ±larla ilgili inceleme sürüyor. (Ä°stanbul/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 14:35

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