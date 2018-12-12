Ankara'da 'sahte reÃ§ete' operasyonu: 18 gÃ¶zaltÄ±

Ankara'da 'sahte reÃ§ete' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, 10'u doktor, 20 ÅŸÃ¼pheliden 18'i, polis ekipleri tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen 'sahte reçete' soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lan 10'u doktor, 20 ÅŸüpheliden 18'i, polis ekipleri tarafÄ±ndan gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ve Sosyal Güvenlik Kurumu tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan rapor doÄŸrultusunda 10'u doktor, 20 ÅŸüphelinin hasta olmayan kiÅŸiler adÄ±na aldÄ±klarÄ± ilaçlarÄ± para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sattÄ±klarÄ± tespit edildi. Polis, eÅŸ zamanlÄ± operasyonla ÅŸüphelilerden 18'ini gözaltÄ±na aldÄ±. DiÄŸer 2 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi belirtildi.

DAHA ÖNCE DE OPERASYON YAPILMIÅžTI

Ankara'da pahalÄ± kanser ilaçlarÄ±nÄ±n hasta olmayan kiÅŸiler üzerine yazdÄ±rÄ±lÄ±p yurt dÄ±ÅŸÄ±na satÄ±larak haksÄ±z kazanç elde edildiÄŸine iliÅŸkin BaÅŸbakanlÄ±k Ä°letiÅŸim Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda, geçen 3 Temmuz'da ve 19 Eylül'de yapÄ±lan birinci dalga operasyonda, yaklaÅŸÄ±k 2 bin kutu ilaç ele geçirilirken, 36 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Åžüphelilerden 6'sÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece tutuklanÄ±rken, 17 kiÅŸi adliye kontrol ÅŸartÄ±yla, diÄŸer ÅŸüpheliler ise savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. (DHA)

www.evrensel.net