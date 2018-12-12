Filipinler'de olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uzatÄ±ldÄ±

Filipinler'de IÅžÄ°D baÄŸlantÄ±lÄ± Maute Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile Ã§atÄ±ÅŸmalar gerekÃ§esiyle Mindanao eyaletindeki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal 1 yÄ±l daha uzatÄ±ldÄ±.

Güney Asya ülkesi Filipinler'de Kongre, Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte'nin, Mindanao eyaletindeki olaÄŸanüstü halin uzatÄ±lmasÄ± talebine onay verdi.

AA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre Kongrede yapÄ±lan oylamada gelecek ay süresi dolacak olaÄŸanüstü halin bir yÄ±l daha uzatÄ±lmasÄ±na karar verildi.

Filipinler ordusu 23 MayÄ±s'ta, ABD'nin baÅŸÄ±na 5 milyon dolar ödül koyduÄŸu, Ebu Seyyaf örgütünün baÅŸÄ±ndaki Ä°snilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiÅŸ, askerlerle çatÄ±ÅŸmaya giren IÅžÄ°D baÄŸlantÄ±lÄ± Maute örgütü militanlarÄ± Marawi'yi kuÅŸatmÄ±ÅŸtÄ±.

ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Duterte, 23 MayÄ±s'ta Marawi'de 60 günlük sÄ±kÄ±yönetim ilan etmiÅŸti. Ä°ki ay süren çatÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan 22 Temmuz'da olaÄŸanüstü halin süresi yÄ±l sonuna kadar uzatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Marawi'deki operasyonlar ve çatÄ±ÅŸmalarda bin 100'den fazla kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, yarÄ±m milyona yakÄ±n insan evlerini terk etmek zorunda kalmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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