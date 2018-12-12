YalÄ± davasÄ±nda duruÅŸmaya gelmeyen Ebru GÃ¼ndeÅŸ son kez uyarÄ±ldÄ±

Kanuna aykÄ±rÄ± tadilat yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan Ebru GÃ¼ndeÅŸ bir sonraki duruÅŸmaya katÄ±lmazsa zorla getirilecek.

Beykoz KanlÄ±ca’daki yalÄ±da Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu’na aykÄ±rÄ± tadilat yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle yargÄ±lanan Ebru GündeÅŸ, Mart ayÄ±nda yapÄ±lacak duruÅŸmaya katÄ±lmazsa hakkÄ±nda zorla getirilme veya yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lacaÄŸÄ± ihtar edildi.

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanÄ±k Ebru GündeÅŸ'in avukatÄ± Begüm Can Gürel katÄ±ldÄ±. DiÄŸer sanÄ±k HakkÄ± Süha Gökdemir, duruÅŸmaya gelmedi. Baro tarafÄ±ndan atanan Gökdemir'in avukatÄ± da duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±. YaptÄ±ÄŸÄ± ihbar ile davanÄ±n açÄ±lmasÄ±na neden olan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin SaÄŸ da duruÅŸmayÄ± takip etti.

Söz alan Ebru GündeÅŸ Sarraf'Ä±n AvukatÄ± Begüm Can Gürel, "Geçen celse müvekkilimizi bu celse hazÄ±r edeceÄŸimizi dair beyanda bulunmuÅŸtuk ama geçen celse öncesi bu zamana denk gelen konser sözleÅŸmeleri vardÄ±. Önceden planlamÄ±ÅŸ olduÄŸu sözleÅŸmeler nedeniyle Antalya'da sahne alacak olmasÄ±nÄ± dikkate alÄ±nmasÄ±nÄ± istiyoruz. Ä°ÅŸi kapsamÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmeleri iptal etme imkanÄ± yoktur. Son bir süre talebimiz bulunmaktadÄ±r" dedi.

Avukat Begüm Can Gürel, müvekkilinin gelecek celse veya celse arasÄ± ifadesinin alÄ±nmasÄ±nÄ± talep etti.

ZORLA GETÄ°RÄ°LMESÄ°NE VEYA HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILACAÄžININ Ä°HTARINA...'

Ebru GündeÅŸ'in mazeretini son kez kabul eden mahkeme, "En geç gelecek celseye kadar ek savunmasÄ±nÄ± vermek üzere hazÄ±r edilmesi gerektiÄŸini vekillerine ayrÄ± ayrÄ± ihtarÄ±na, hazÄ±r edilmemesi halinde yeniden bu konuda süre verilmeyip ihzar müzakeresi veya yakalama emri düzenlenebileceÄŸinin ihtarÄ±na" karar verdi.

DÄ°ÄžER SANIK HAKKINDA ZORLA GETÄ°RÄ°LME KARARI ÇIKARILDI

DiÄŸer sanÄ±k HakkÄ± Süha Gökdemir'in bir dahaki celsede hazÄ±r edilmesi için hakkÄ±nda zorla getirilme kararÄ± çÄ±karan mahkeme, Ä°stanbul Barosu tarafÄ±ndan atanan ve bu duruÅŸmaya katÄ±lmayan HakkÄ± Süha Gökdemir'in avukatÄ± Yusuf TakçÄ±'ya tebligat çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi. Mahkeme, Avukat TakçÄ±'nÄ±n bir dahaki celseye katÄ±lmamasÄ± durumunda Ä°stanbul Barosu CMK Listesinden çÄ±karÄ±lmasÄ± için durumu baroya ihbar edeceÄŸini de tutanaÄŸa geçirdi.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Reza Zarrab, KanlÄ±ca sahilinde üç yalÄ±dan oluÅŸan Mehmet Arif Bey YalÄ±larÄ±ndan ikisini 2011 yÄ±lÄ±nda satÄ±n alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eÅŸi Ebru GündeÅŸ Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapÄ±lan yalÄ±larda tadilat çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlattÄ±. TadilatÄ±n 2960 SayÄ±lÄ± BoÄŸaziçi Kanunu’na aykÄ±rÄ± olduÄŸu gerekçesi ile Reza Zarrab ve Ebru GündeÅŸ hakkÄ±nda suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan iddianamede, yalÄ±larda bina boyunca asansör yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bina cephesinde doluluk ve boÅŸluk oranlarÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸinin tespit edildiÄŸi belirtildi.

Ä°ddianamede ÅŸüpheliler Reza Zarrab, Ebru GündeÅŸ ve tadilat iÅŸlemlerini yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen HakkÄ± Süha Gökdemir hakkÄ±nda “Kültür ve Tabiat VarlÄ±klarÄ±nÄ± Koruma Kanunu’na” aykÄ±rÄ±lÄ±k suçundan 6 aydan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rÄ±lmalarÄ± isteniyor.

ZARRAB'IN DOSYASI AYRILMIÅžTI

Mahkeme ABD'de bulunduÄŸu için Reza Zarrab'Ä±n ifadesi alÄ±namadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gerekçe göstererek Zarrab'Ä±n dosyasÄ±nÄ± Ebru GündeÅŸ ve HakkÄ± Süha Gökdemir'in dosyasÄ±ndan ayÄ±rarak ayrÄ± bir esasa kaydetmiÅŸti. (Ä°stanbul/DHA)

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