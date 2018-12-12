Ankara Barosuâ€™ndan Prof. KaralÄ±â€™ya suÃ§ duyurusu

Ankara Barosu 'Yerel seÃ§imlerde kadÄ±n adaylara oy vermeyeceÄŸim' aÃ§Ä±klamasÄ± yapan Prof. Dr. Mehmet KaralÄ± hakkÄ±nda suÃ§ duyurusunda bulundu.

Ankara Barosu, yerel seçimlerde kadÄ±n adaylara oy vermeyeceÄŸi yönündeki paylaÅŸÄ±mÄ± ile tepki çeken ve sonrasÄ±nda istifa eden Prof. Dr. Mehmet KaralÄ± hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi HavacÄ±lÄ±k ve Uzay Bilimleri Fakültesi DekanÄ± iken yerel seçimlerde kadÄ±n adaylara oy vermeyeceÄŸi yönündeki paylaÅŸÄ±mÄ±na gelen tepkiler üzerine istifa eden Prof. Mehmet KaralÄ± hakkÄ±nda Ankara Barosu hukuki iÅŸlem baÅŸlattÄ±.

KaralÄ± twitter hesabÄ± üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mÄ±nda “Ä°yi bir çocuk yetiÅŸtirmek, iyi bir ev hanÄ±mÄ± olmak Bakan yada BaÅŸkan olmaktan veya BaÅŸarÄ±lÄ±! bir iÅŸ kadÄ±nÄ± olmaktan çok daha elzemdir. Yerel seçimde hiç bir KadÄ±n Belediye BaÅŸkanÄ± AdayÄ±na oy vermeyeceÄŸim” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Baro, “HalkÄ±n bir kesimini cinsiyet farklÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dayanarak alenen aÅŸaÄŸÄ±lama” suçunu oluÅŸturmasÄ± sebebiyle KaralÄ± hakkÄ±nda suç duyurusunda bulundu. “KadÄ±nlarÄ±n erkekler ile eÅŸit haklara sahip olmamasÄ±, bu yönde "BaÅŸarÄ±lÄ±!" olsa dahi erkekler ile eÅŸit itibar ve deÄŸere de sahip olmadÄ±ÄŸÄ± yönündeki görüÅŸü açÄ±k bir aÅŸaÄŸÄ±lamadÄ±r” denilen suç duyurusunda, KaralÄ± hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±larak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istemiyle kamu davasÄ± açÄ±lmasÄ±nÄ± talep edildi. (Ankara/EVRENSEL)

'KadÄ±n adaya oy vermeyeceÄŸim' diyen dekan istifa etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 14:20

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