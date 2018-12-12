Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar Ã‡orlu'da bir araya geldi

Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar: Bizim mÃ¼cadelemizin amacÄ± erken emekli olmak deÄŸil, elimizden alÄ±nan haklarÄ±mÄ±zÄ± geri almaktÄ±rÂ

Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlarÄ±n maÄŸduriyetlerinin giderilmesi ile ilgili meclise verilen yasa tasarÄ±larÄ± AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarÄ± ile reddedilirken maÄŸdurlar çözüm için örgütlenerek mücadele etmekte kararlÄ±. Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar Sosyal DayanÄ±ÅŸma ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi etrafÄ±nda örgütlenen maÄŸdurlar örgütlenmelerine devam ediyor. DerneÄŸin Trakya TemsilciliÄŸi Pazar günü Çorlu’da gerçekleÅŸtirdiÄŸi toplantÄ±ya yoÄŸun katÄ±lÄ±m saÄŸlandÄ±.

ToplantÄ±da derneÄŸin Trakya Temsilcisi Erhan Öncü, “Bizim mücadelemizin amacÄ± erken emekli olmak deÄŸil, elimizden alÄ±nan haklarÄ±mÄ±zÄ± geri almaktÄ±r” dedi.

MaÄŸduriyetlerinin ivedilikle giderilmesini için mücadele ettiklerini belirten Erhan Öncü ülke genelinde Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlarÄ±n sayÄ±sÄ± hakkÄ±nda da bilgi verdi. Erhan Öncü, “08.09.1999 yÄ±lÄ±nda çÄ±karÄ±lan 4447 sayÄ±lÄ± yasanÄ±n, aleyhte geriye doÄŸru iÅŸletilmesi sonucu elimizden alÄ±nan haklarÄ± istemekteyiz. Biz bu kanunun aleyhte geriye iÅŸletilmesi ile maÄŸdur olan kesimiz. Bunun üzerine AylÄ±k BaÄŸlanma OranÄ±nÄ±n düÅŸürülmesi ile de maÄŸduriyetimiz iyice artmÄ±ÅŸtÄ±r. Sosyal Güvenlik UzmanlarÄ± ile yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çalÄ±ÅŸmada bir milyon civarÄ± Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlardan, hemen emekli olabilecek kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 150-200 bin civarÄ± olduÄŸu tespit edilmiÅŸtir. Bu hesaba göre maliyetimiz 8-10 milyar civarÄ± olacaktÄ±r. 30-35 sene çalÄ±ÅŸÄ±p, devletine prim ödeyen bizlerin maliyeti istendiÄŸi taktirde karÅŸÄ±lanamayacak kadar deÄŸildir" dedi.

“Emeklilikte YaÅŸa TakÄ±lanlar Sosyal DayanÄ±ÅŸma ve YardÄ±mlaÅŸma DerneÄŸi olarak ülke genelinde bilgilendirme ve dayanÄ±ÅŸma toplantÄ±larÄ± yapmaktayÄ±z. Tüm maÄŸdur arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±, yasalarÄ±n bize tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± haklar dahilinde kendi davamÄ±za sahip çÄ±kmaya ediyorum” diyen Erhan Öncü, 16 AralÄ±k Pazar günü saat 13.00’da Ä°stanbul BeÅŸiktaÅŸ/Akatlar MKM Kültür Merkezinde yapÄ±lacak olan büyük Ä°stanbul buluÅŸmasÄ±na davet etti. Trakya’da ki EYT’lilerin 27 Ocak 2019 günü yeniden buluÅŸacaÄŸÄ± belirtildi.

KatÄ±lÄ±mcÄ±lar “Edirne’den Kars’a, Jüpiter’den Mars’a ÇÄ±ksÄ±n ArtÄ±k Bu Yasa” sloganÄ± attÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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