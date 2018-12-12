Ä°ÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§iler Makro Market Ã¶nÃ¼nde eylem yaptÄ±

Makro Market'in baÅŸka firmaya devredilmesinin ardÄ±ndan iÅŸten atÄ±lan iÅŸÃ§iler, Ankara'ya gelerek Makro Market Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶nÃ¼nde eylem yaptÄ±.

Makro Market zincirinde baÅŸka bir firmaya devir nedeniyle birçok iÅŸçi tazminatlarÄ± verilmeden iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±. Tez-Koop-Ä°ÅŸ üyesi iÅŸçiler dün Ankara’ya geldi. Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel Merkezi'nde yapÄ±lan basÄ±n açÄ±klamasÄ±na, CHP milletvekilleri ve Belediye-Ä°ÅŸ, Tes-Ä°ÅŸ, BasÄ±n-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanlarÄ± da katÄ±ldÄ±.

Tez-Koop-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Genel BaÅŸkanÄ± Haydar ÖzdemiroÄŸlu, kriz nedeniyle yüzlerce firmanÄ±n konkordato ilan ettiÄŸini söyledi. Ülke genelinde 250'nin üzerinde maÄŸazasÄ±, 6 bin 500 çalÄ±ÅŸanÄ± bulunan Makro Market'in de bazÄ± maÄŸazalarÄ±nÄ± baÅŸka firmalara devrettiÄŸini ya da kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen ÖzdemiroÄŸlu, Kayseri ve Samsun'da devredilen maÄŸazalarda iÅŸçilerin hiçbir yasal hakkÄ± ödenmeden iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.

Yüzlerce iÅŸçinin haklarÄ± verilmeden iÅŸlerini kaybettiÄŸini ifade eden ÖzdemiroÄŸlu, tüm sendikalarÄ± makro Market iÅŸçilerinin mücadelesine destek vermeye çaÄŸÄ±rdÄ±. AçÄ±klamanÄ±n ardÄ±ndan Ankara'nÄ±n Kahramankazan ilçesinde bulunan Makro Market Genel MüdürlüÄŸü önünde eylem yapÄ±ldÄ±. Eylemin ardÄ±ndan yapÄ±lan görüÅŸmede, Makro Market yetkililerinin iÅŸçilere tazminatlarÄ±nÄ± ödeme sözü verdiÄŸi belirtildi. (Ankara/EVRENSEL)

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