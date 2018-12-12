TGC Sedat Simavi Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu

TÃ¼rkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) kurucu baÅŸkanÄ± adÄ±na dÃ¼zenlenen Sedat Simavi Ã–dÃ¼lleri sahiplerini buldu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 2018 Sedat Simavi Ödülleri’ne deÄŸer görülen sanatçÄ±, gazeteci, karikatür, edebiyat, spor ve bilim insanlarÄ± 11 AralÄ±k 2018 SalÄ± günü Taksim The Marmara Oteli’nde â€ªdüzenlenen törenle ödüllerini aldÄ±lar.

42. Ödül töreninde açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan TGC BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto, “Cemiyetimiz Sedat Simavi’nin çizdiÄŸi yoldan ayrÄ±lmaksÄ±zÄ±n dimdik ayakta duruyor. Ülkede düÅŸünceyi ifade özgürlüÄŸünü savunuyor, eleÅŸtirel gazeteciliÄŸin önünü açmaya çalÄ±ÅŸÄ±yor. HalkÄ±n haber alma, gerçekleri öÄŸrenme, bilgilenme hakkÄ± için mücadele etmekten kaçÄ±nmÄ±yor” dedi.

OLCAYTO: SEDAT SÄ°MAVÄ° ÖDÜLLERÄ° ÜLKENÄ°N GELECEÄžE DÖNÜK BÄ°R UMUT IÅžIÄžIDIR

Olcayto, "Gazetecilerin meslek etiÄŸine uygun görev yapmasÄ± ve dayanÄ±ÅŸma içinde olmasÄ± umudunu ise hiç kaybetmiyor. BÄ±kÄ±p usanmadan Sedat Simavi’nin o ünlü lafÄ±nÄ± genç kuÅŸak gazetecilere anÄ±msatÄ±yoruz. Åžöyle demiÅŸti usta; ‘Kalemine daima efendi kal, uÅŸak olmamaya gayret et mecbur kalÄ±rsan kÄ±r, sakÄ±n satma. 1977 yÄ±lÄ±nda ödüller ilk kez sahipleri ile buluÅŸmuÅŸ. Neden yalnÄ±z basÄ±n deÄŸil de Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler, Edebiyat, Görsel Sanatlar ve Spor’u da içine alan geniÅŸ bir yelpazeyi içermiÅŸ bu ödüller? Bu tutum Sedat Simavi’nin insanlÄ±ÄŸa ve çaÄŸdaÅŸ dünyaya bakÄ±ÅŸÄ±nÄ± yansÄ±tÄ±r da ondan. Nitekim gazetecilikte bilim dallarÄ±na bu denli deÄŸer veren baÅŸka bir ödüle günümüzde rastlanmÄ±yor. Meslek örgütü olarak içinde bulunduÄŸumuz zor koÅŸullara karÅŸÄ±n bu prestijli ödülü sürdürmek için elimizden geleni yapacaÄŸÄ±z. Sedat Simavi Ödülleri’ne bugüne dek emek veren bütün Seçici Kurul Üyelerini saygÄ±yla, minnetle selamlÄ±yorum. 2018 Sedat Simavi Ödülleri’ni kazanan bilim insanlarÄ±nÄ±, gazetecileri, sporcularÄ± yürekten kutluyorum. Bu yÄ±lÄ±n deÄŸerli Seçici Kurul Üyelerine de özverili çalÄ±ÅŸmalarÄ± nedeniyle teÅŸekkür etmek istiyorum. Son olarak ÅŸunu söylemek istiyorum; Sedat Simavi Ödülleri ülkenin zor günlerinde geleceÄŸe dönük bir umut Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±dÄ±r. Bundan kimsenin kuÅŸkusu olmasÄ±n.” ifadelerini kullandÄ±.

DOKUZ DALDA 17 ÖDÜL VERÄ°LDÄ°

11 AralÄ±k 1953’de yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren TGC kurucu BaÅŸkanÄ± Sedat Simavi adÄ±na 42 yÄ±ldan bu yana sürdürülen ödüller; gazetecilik, radyo, televizyon, karikatür, edebiyat, sosyal bilimler, fen bilimleri, saÄŸlÄ±k bilimleri ve spor alanlarÄ±nda veriliyor. 3500’den fazla kuruluÅŸ, fakülte ve yayÄ±nevine adaylarÄ± soruldu. Bu yÄ±l 315 kiÅŸi ve eser aday oldu. Sonuçta dokuz dalda 17 ödül verildi.

GAZETECÄ°LÄ°K ÖDÜLÜ CUMHURÄ°YET’TEN ÇÄ°ÄžDEM TOKER’Ä°N OLDU

Cumhuriyet Gazetesi’nde 1 Ekim 2017 – 16 MayÄ±s 2018 tarihleri arasÄ±nda yayÄ±nlanan, “Kamu Ä°halelerinde Davet Yöntemi” baÅŸlÄ±klÄ± tematik köÅŸe yazÄ±larÄ± nedeniyle ÇiÄŸdem Toker ödül aldÄ±. Ödülünü Seçici Kurul BaÅŸkanÄ± Sedat Ergin verdi.

FotoÄŸraf: Can Erok/DHA

RADYO ÖDÜLÜ RS FM’DEN YAVUZ OÄžHAN’IN

RS FM’de 22 Åžubat 2018 tarihinde yayÄ±nlanan “Yavuz OÄŸhan’dan Bide Bunu Dinle-NazlÄ± IlÄ±cak’Ä±n OÄŸlu Mehmet Ali IlÄ±cak: Anneme Kefil Olamam ki!” adlÄ± radyo programÄ± nedeniyle Yavuz OÄŸhan ödül aldÄ±. Ödülü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonu Üyesi Nevin Akkaya verdi.

RADYO ÖVGÜ ÖDÜLÜ GÄ°ZEM ARAS’IN

TRT Radyo â€ª1’de 6 Ocak ve 17 Åžubat 2018 tarihlerinde yayÄ±nlanan “BeÅŸik (1 ve 7. Bölümler)” adlÄ± radyo programÄ± nedeniyle övgüye deÄŸer görülen Gizem Aras ödülünü Belma Simavi’nin elinden aldÄ±.

TELEVÄ°ZYON HABER ÖDÜLÜ FOX TV’NÄ°N

Fox TV'de 8-9 MayÄ±s 2018 tarihlerinde yayÄ±nlanan “Hastane Var Doktor Yok – TaÅŸÄ±malÄ± SaÄŸlÄ±k Sistemi” adlÄ± haberleri nedeniyle muhabir Emre Ä°zkübarlas ve kameraman Ferhan Güler ödül aldÄ±. Ä°zkübarlas ve Güler’in ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanÄ± Turgay Olcayto verdi.

FotoÄŸraf: Can Erok/DHA

TELEVÄ°ZYON HABER ÖVGÜ ÖDÜLÜ KANAL D’DEN EMRULLAH ERDÄ°NÇ’Ä°N

Kanal D Televizyonu’nda 3 Eylül 2018 tarihinde yayÄ±nlanan “Avukata Karakolda ‘Dayak’ Ä°ddiasÄ±” adlÄ± haberi nedeniyle Televizyon Haber Övgü ödülünü Emrullah Erdinç aldÄ±. Ödülü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel GüneÅŸ sundu.

TV BELGESEL ÖDÜLÜ YAÄžIZ ÅžENKAL’IN

NTV’de 5-7 Ocak ve 8 Mart 2018 tarihlerinde yayÄ±nlanan “Güncel Dosya: KadÄ±n Cinayetleri” adlÄ± belgeseli nedeniyle ödüle deÄŸer görülen YaÄŸÄ±z Åženkal ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkanvekili ve Hürriyet Gazetesi Genel YayÄ±n Yönetmeni Vahap Munyar’Ä±n elinden aldÄ±.

KARÄ°KATÜR ÖDÜLÜ EVRENSEL GAZETESÄ°’NDEN SEFER SELVÄ°’NÄ°N

Evrensel Gazetesi'nde çizdiÄŸi “Güncel Siyasi” karikatürleri nedeniyle ödüle deÄŸer görülen Sefer Selvi’ye ödülü Seçici Kurul Üyesi Ercan Akyol verdi.

EDEBÄ°YAT ÖDÜLÜ’NÜ KAMURAN ÅžÄ°PAL ALDI

“Dua ÇiçeÄŸi” adlÄ± romanÄ±yla Edebiyat Ödülü Seçici Kurul tarafÄ±ndan Kamuran Åžipal’e verildi. Åžipal’in ödülünü yerine AyÅŸe SarÄ±sayÄ±n aldÄ±. Ödülü Edebiyat Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Nursel Duruel sundu.

SOSYAL BÄ°LÄ°MLER ÖDÜLÜ TURAN AKINCI’NIN

“BeyoÄŸlu: YapÄ±lar, Mekânlar, Ä°nsanlar (1831-1923)” adlÄ± eseri nedeniyle ödüle deÄŸer görülen Turan AkÄ±ncÄ±’nÄ±n ödülünü TGC Meslek Ä°lkelerini Ä°zleme Komisyonu BaÅŸkanÄ± gazeteci, yazar Altan Öymen verdi.

SOSYAL BÄ°LÄ°MLER ÖVGÜ ÖDÜLÜ BÜÅžRA SANAY’IN

“KardeÅŸini DoÄŸurmak: Türkiye’de Ensest GerçeÄŸi” adlÄ± eseri nedeniyle övgüye deÄŸer bulunan BüÅŸra Sanay ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Göksel Göksu’dan aldÄ±.

FotoÄŸraf: Can Erok/DHA

FEN BÄ°LÄ°MLERÄ° ÖDÜLÜ PROF. DR. AHMET KERÄ°M AVCI’NIN

Fen Bilimleri dalÄ±nda “Su-GazÄ± DeÄŸiÅŸimi Sürecinin IsÄ± DeÄŸiÅŸtiricili Mikrokanal Reaktör Düzeninde Modellenmesi ve Benzetimi” adlÄ± eseri nedeniyle Prof. Dr. Ahmet Kerim AvcÄ± ödüllendirildi. Ödülünü Seçici Kurul BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yücel YÄ±lmaz sundu.

FEN BÄ°LÄ°MLERÄ° ÖVGÜ ÖDÜLÜ DOÇ. DR. CEM SEVÄ°K’Ä°N

“Ä°ki Boyutlu Petek YapÄ±larÄ±n Örgü Termal Özellikleri Üzerine Bir DeÄŸerlendirme: Grafen, h-BN, h- MoS2 ve h-MoSe2” eseri nedeniyle övgüye deÄŸer görülen Doç. Dr. Cem Sevik ödülünü yine Fen Bilimleri Seçici Kurul BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Yücel YÄ±lmaz sundu.

SAÄžLIK BÄ°LÄ°MLERÄ° ÖDÜLÜ DOÇ. DR. ÖZGÜR ÖKTEM’Ä°N OLDU

Endojen c-Jun N-terminal Kinaz (JNK) Aktivitesi: Normal ve Malign Granüloza Hücreleri ArasÄ±ndaki SÄ±nÄ±r” baÅŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle ödüle deÄŸer görülen Doç. Dr. Özgür Öktem’e ödülünü Seçici Kurul BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Özdemir Aktan verdi.

SAÄžLIK BÄ°LÄ°MLERÄ° ÖVGÜ ÖDÜLÜ PROF. DR. VOLKAN SEYRANTEPE’NÄ°N

“Tay-Sachs HastalÄ±ÄŸÄ± Fare Modelinde ‘Murin’ Sialidaz Neu3 GM2 YÄ±kÄ±mÄ±nÄ± ve Bypas’Ä± KolaylaÅŸtÄ±rÄ±r” baÅŸlÄ±klÄ± çalÄ±ÅŸmasÄ± nedeniyle övgüye deÄŸer görülen Prof. Dr. Volkan Seyrantepe ödülünü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Celal Toprak’tan aldÄ±.

SPOR ÖDÜLÜ VAKIFBANK KADIN VOLEYBOL TAKIMI’NA VERÄ°LDÄ°

“Avrupa KadÄ±nlar CEV Åžampiyonlar Ligi Åžampiyonu” olmasÄ± nedeniyle ödüle deÄŸer görülen VakÄ±fbank KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±’nÄ±n ödülünü TakÄ±m KaptanÄ± Melis Gürkaynak ve VakÄ±fbank Spor Kulübü BaÅŸkanÄ± Osman Demren’e Seçici Kurul BaÅŸkanÄ± Åženes Erzik sundu.

A MÄ°LLÄ° KADIN VOLEYBOL TAKIMI SPOR ÖVGÜ ÖDÜLÜ’NE DEÄžER BULUNDU

Seçici Kurul tarafÄ±ndan “FIVB Voleybol Milletler Ligi Dünya â€ª2.si” olmasÄ± nedeniyle övgüye deÄŸer bulunan A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±nÄ±n ödülünü TakÄ±m KaptanÄ± Eda Erdem’e TGC Onur Kurulu Üyesi- Sözcü Gazetesi BaÅŸyazarÄ± Rahmi Turan sundu.

SPONSOR GRUP SAGUN’A TEÅžEKKÜR PLAKETÄ° SUNULDU

Tören Sponsor’u Grup Sagun’un teÅŸekkür plaketini Yönetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Ahmet Tuncay Sagun, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti BaÅŸkan Vekili Vahap Munyar’dan aldÄ±.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Törene katÄ±lanlar arasÄ±nda BasÄ±n Ä°lan Kurumu Ä°stanbul Åžube Müdürü Mehmet KöÅŸker, Türkiye Halkla Ä°liÅŸkiler DerneÄŸi Yönetim Kurulu üyesi Fügen Toksü, TGC Onur Kurulu Üyesi Engin KöklüçÄ±nar, TGC Onursal Üyeler Turgay Atasü, RüÅŸtü Bozkurt, TGC Balotaj Kurulu Üyeleri HaÅŸmet Yavuz, Serkut Bozkurt, TGC KadÄ±n Gazeteciler Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve Milliyet Haber AraÅŸtÄ±rma Müdürü PÄ±nar AktaÅŸ, Hürriyet AraÅŸtÄ±rma Müdürü Mesude ErÅŸan, Hürriyet Gazetesi yazarÄ± Sedat Ergin, Hürriyet Gazetesi Ä°stihbarat Müdürü Celal Korkut, FOX TV Haber Genel YayÄ±n Yönetmeni DoÄŸan Åžentürk, Cumhuriyet Gazetesi Çizeri Kamil MasaracÄ±,TGC Sosyal Ä°ÅŸler Komisyonu Üyesi Yasemin Arpa, Ayhan Åžahenk VakfÄ± Genel Müdürü Zafer Nuri Eraslan, ÇGD Ä°stanbul Temsilcisi UÄŸur Güç, Üsküdar Üniversitesi Ä°letiÅŸim Fakültesi DekanÄ± Prof. Dr. Nazife Güngör, gazeteci Emine Munyar, gazeteci Arif KÄ±zÄ±lyalÄ±n, gazeteci Ali Er, gazeteci Garbis Özatay, Gazeteci Tuluhan TekelioÄŸlu, gazeteci Ali KÄ±lÄ±ç, gazeteci Zafer Atay, gazeteci Miyase Ä°lknur, gazeteci Abuzer Doker, Birgün Gazetesi Editörü Semra KardeÅŸoÄŸlu, ailem.com Editörü AyÅŸegül AydoÄŸan, TGC Hukuk DanÄ±ÅŸmanÄ± Av. Gökhan Küçük, YeniçaÄŸ Gazetesi’nden Zeki Efe vardÄ±. Gazeteci, bilim ve ekonomi dünyasÄ±ndan 300 konuÄŸun katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tören toplu fotoÄŸraf çekimi ve ikramla son buldu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 14:02

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