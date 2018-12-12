11 yÄ±l sonra Festus Okey ve kardeÅŸinin akraba baÄŸlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lacak

YargÄ±tay'Ä±n bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden gÃ¶rÃ¼len NijeryalÄ± Festus Okey'in polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi davasÄ±nda kardeÅŸi ile baÄŸlarÄ± araÅŸtÄ±rÄ±lacak

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

BeyoÄŸlu AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü’nde gözaltÄ±ndayken polis memuru Cengiz YÄ±ldÄ±z tarafÄ±ndan vurulan NijeryalÄ± Festus Okey’in öldürülmesine iliÅŸkin YargÄ±tay’Ä±n ikinci kez bozduÄŸu dava yeniden baÅŸladÄ±. Mahkeme, 11 yÄ±l sonra Festus Okey ve kardeÅŸi Ogu’nun biyolojik baÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti adli makamlarÄ±na yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na hükmetti.

YargÄ±tay’Ä±n, Festus Okey’in aÄŸabeyinin davaya katÄ±lmasÄ±nÄ± reddeden mahkeme kararÄ±nÄ± bir kez daha bozmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Festus Okey’in ölümüne iliÅŸkin dava bugün yeniden görülmeye baÅŸlandÄ±. Bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul 21. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruÅŸmada Festus Okey’in aÄŸabeyi Ogu’nun avukatlarÄ± ve sanÄ±k polis Cengiz YÄ±ldÄ±z ile avukatÄ± hazÄ±r bulundu.

‘GAZETECÄ°YE GEREK YOK’

Ogu’nun avukatlarÄ± Alptekin Ocak, Murat Deha BoduroÄŸlu ve Muhsin Kemal ÅžimÅŸek, dÄ±ÅŸarÄ±da yargÄ±lamayÄ± izleyen isteyen kiÅŸiler olduÄŸunu belirterek izleyicilerin duruÅŸma salonuna alÄ±nmalarÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme baÅŸkanÄ± Kenan Seyran, “güvenlik” gerekçesiyle izleyicilerin içeri alÄ±nmasÄ±nÄ± istemedi ve talebi reddetti. Avukat Alptekin Ocak, dÄ±ÅŸarÄ±da ressam ve gazetecilerle birlikte içeri alÄ±nmasÄ±nÄ± istedikleri kiÅŸiler olduÄŸunu ifade etti. Mahkeme baÅŸkanÄ± Seyran, “Ressam hayali resim çizsin. Gazeteciye gerek yok. Yeterli aleniyet saÄŸlandÄ±. DiÄŸer isimleri söyleyin deÄŸerlendirelim” dedi. Bunun üzerine Ocak’Ä±n söylediÄŸi iki isim duruÅŸma salonuna alÄ±ndÄ±.

‘OGU MAHKEMEYE GELEREK BEYANDA BULUNMAK Ä°STÄ°YOR’

Mahkeme, YargÄ±tay’Ä±n bozma ilamÄ±nÄ±n okunmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Festus Okey ve Ogu’nun kardeÅŸ olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için Nijerya Yetkili Adli MakamlarÄ±’na yazÄ± yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Ogu’nun avukatÄ± Alptekin Ocak, bozma ilamÄ±na uyulmasÄ±nÄ±, maktül Festus Okey ve müvekkili Ogu’nun kardeÅŸlik baÄŸÄ±nÄ±n tespitini talep etti. Bu sÄ±rada salonda telefonundan haber yazan gazeteciler mübaÅŸir tarafÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ±na ÅŸikayet edildi. Mahkeme baÅŸkanÄ± Seyran da, “Telefonla uÄŸraÅŸanlar güvenlik çaÄŸÄ±rÄ±lÄ±p dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±karÄ±lsÄ±n” talimatÄ± verdi.

Avukat Ocak, Festus Okey ile aÄŸabeyi Ogu’nun DNA analizinin Güney Afrika’da uluslar arasÄ± sertifikasÄ± bulunan bir labarotuvar tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “Bu nedenle evrakÄ±n Güney Afrika Cumhuriyeti’ne gönderilmesi gerekmektedir. AyrÄ±ca müvekkil bizzat mahkemenizdeki yargÄ±lamaya gelerek DNA testi yaptÄ±rmak ve beyanda bulunmak istemektedir” dedi. Avukat Ocak mahkemeden, Ogu’nun vize iÅŸlemlerini yürütülebilmesi için bu yönde bir ara karar oluÅŸturulmasÄ±nÄ± talep etti. Ocak, baÅŸka bir göçmenin gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±yla ilgili olan Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n 2007/19782 sayÄ±lÄ± soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±n, Festus Okey cinayetinin karanlÄ±kta kalan yönlerini açÄ±ÄŸa çÄ±kartacaÄŸÄ± gerekçesiyle istenmesi talebinde bulundu.

DURUÅžMA 2 NÄ°SAN’A ERTELENDÄ°

SanÄ±k polisin avukatÄ± Vehbi Kahveci, Ogu’nun Festus Okey’in kardeÅŸi olduÄŸunu kabul etmediklerini belirterek, “Özel bir kuruluÅŸtan alÄ±nan DNA raporunu kabul etmeyiz. Böyle bir rapor Nijerya’daki mezar açÄ±larak alÄ±nmalÄ±dÄ±r.” dedi. Mahkeme ara kararÄ±nda, Ogu’nun duruÅŸmaya katÄ±lmasÄ± için davet edilmesine karar verdi. Avukat Alptekin Ocak’Ä±n talep ettiÄŸi soruÅŸturma dosyasÄ±nÄ±n istenmesine karar veren mahkeme, Ogu ve Okey’in biyolojik baÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için Nijerya ve Güney Afrika Cumhuriyeti adli makamlarÄ±na yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na hükmetti. Bir sonraki duruÅŸma 2 Nisan 2019, saat 09.50’ye ertelendi.

NE OLMUÅžTU?

Ä°stanbul’da yaÅŸayan NijeryalÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± Festus Okey, 20 AÄŸustos 2007’de arkadaÅŸÄ± M.O. ile birlikte gözaltÄ±na alÄ±narak BeyoÄŸlu AsayiÅŸ Åžube MüdürlüÄŸü’ne götürüldü. M.O. ile farklÄ± katlarda tutulan Okey, sorgu odasÄ±ndayken polis memuru Cengiz YÄ±ldÄ±z tarafÄ±ndan vuruldu. Okey aÄŸÄ±r yaralÄ± olarak kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. OlayÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü, Okey’in polisin silahÄ±nÄ± almaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada arbede çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendini vurduÄŸunu iddia etti. Nezarethanedeki kamera çalÄ±ÅŸmadÄ±ÄŸÄ± için silahÄ±n hangi mesafeden ve açÄ±dan ateÅŸlendiÄŸini ortaya çÄ±karacak en önemli delil olan Okey’in üzerindeki gömlek hastanede kaybedildi. Okey’i vuran polis memuru Cengiz YÄ±ldÄ±z hakkÄ±nda “Taksirle öldürme” suçundan dava açÄ±ldÄ±. 27 KasÄ±m 2007’de baÅŸlayan dava 13 Ocak 2011’de sona erdi. YargÄ±lama sÄ±rasÄ±nda mahkeme, üç buçuk yÄ±l boyunca Okey’in kimlik bilgilerinin doÄŸru olup olmadÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rdÄ±. YargÄ±lama sürerken Göçmen DayanÄ±ÅŸma AÄŸÄ±, KasÄ±m 2011’de Okey’in Nijerya’daki ailesine ulaÅŸtÄ±. Okey’in kardeÅŸi Tochukwu Gameliah Ogu’nun davaya katÄ±lma talebinde bulundu. Ancak mahkeme, Ogu’nun Festus Okey ile akrabalÄ±k baÄŸÄ±nÄ± gösteren DNA raporunu yetersiz bularak bu talebi reddetti. YargÄ±lama aÅŸamasÄ±nda sanÄ±k polis Cengiz YÄ±ldÄ±z’a ait silahÄ± iade eden mahkeme, YÄ±ldÄ±z’Ä± 13 Ocak 2011’de “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçundan 4 yÄ±l 2 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rdÄ±. Üye hakimlerden biri, sanÄ±k polisin “OlasÄ± kastla adam öldürmekten” 20 yÄ±l ceza almasÄ± gerektiÄŸini savundu. Karar temyiz edildi.

YargÄ±tay, üç yÄ±l sonra bu kararÄ± bozdu ve Okey’in biyolojik baÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±larak kardeÅŸinin davaya katÄ±lma talebinin kabulüyle ilgili karar verilmesi gerektiÄŸini belirtti. Mahkeme, ilk kararÄ±nda direnince dosya bir kez daha YargÄ±tay’a taÅŸÄ±ndÄ±. Mart 2018’de Festus Okey’in aÄŸabeyinin davaya katÄ±lmasÄ±nÄ± reddeden mahkeme kararÄ±nÄ± bir kez daha bozan YargÄ±tay, Okey’in kimliÄŸinin belirlenmesi ve kardeÅŸinin Okey ile akrabalÄ±k baÄŸÄ±nÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etti.

YargÄ±tay’Ä±n, Festus Okey’in aÄŸabeyinin davaya katÄ±lmasÄ±nÄ± reddeden mahkeme kararÄ±nÄ± bir kez daha bozmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Festus Okey’in ölümüne iliÅŸkin dava bugün yeniden görülmeye baÅŸlandÄ±.

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