FotoÄŸraf: Caner Gören/AA
Erdal Eren, katlediliÅŸinin 38. yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor - Ä°l il anma programÄ±
12 EylÃ¼l darbecileri tarafÄ±ndan 17 yaÅŸÄ±nda idam edilen Erdal Eren, katlediliÅŸinin 38. yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'nin pek Ã§ok kentinde anÄ±lacak.
12 Eylül darbecilerinin 17 yaÅŸÄ±nda idam ettiÄŸi Erdal Eren, katlediliÅŸinin 38. yÄ±lÄ±nda Türkiye’nin her yerinde anÄ±lacak. YarÄ±n Ankara’da Erdal Eren’in mezarÄ± baÅŸÄ±ndaki anma saat 12.00’de baÅŸlayacak.
Ä°l il anma ve etkinlik programÄ± ÅŸöyle:
13 ARALIK PERÅžEMBE
* Ankara: ‘BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesi Sürüyor’
Mezar baÅŸÄ±nda Anma etkinliÄŸi
Saat: 12.00
Yer: KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ± 2 No’Lu kapÄ±.
* Ä°zmir: BasÄ±n açÄ±klamasÄ±
Saat: 18.00
Yer: Alsancak Sevinç Pastanesi Önü
* Çanakkale: BasÄ±n açÄ±klamasÄ±
Saat: 17.00
Yer: Ä°skele MeydanÄ±
* EskiÅŸehir: BasÄ±n açÄ±klamasÄ±
Saat: 17.00
Yer: Adalar Migros Önü
14 ARALIK CUMA
Antalya: ‘OÄŸlunuz Erdal’ Belgesel Gösterimi ve söyleÅŸi
Saat: 17.00
Yer: Emek Partisi il bürosu
15 ARALIK CUMARTESÄ°
Ä°stanbul: Anma etkinliÄŸi
Saat: 17.00
Yer: Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi (Deniz GezmiÅŸ ParkÄ± içi, AtaÅŸehir)
AydÄ±n: Erdal Eren’in avukatÄ± Nihat Toktay ile söyleÅŸi ve anma etkinliÄŸi
Saat: 15.00
Yer: Emek Partisi Ä°l bürosu
* Erzincan: Anma etkinliÄŸi
Saat: 13.00
Yer: EÄŸitim-Sen Erzincan Åžubesi
* ElazÄ±ÄŸ: Anma etkinliÄŸi
Saat: 14.30
Yer: Emek Partisi Ä°l Bürosu
* Malatya: Anma EtkinliÄŸi
Saat: 15.00
Yer: Emek Partisi il bürosu
* Dersim: Anma EtkinliÄŸi
Saat: 15.00
Yer: Emek Partisi Ä°l Bürosu
16 ARALIK PAZAR
* Ä°zmir: Anma etkinliÄŸi
Saat: 15.00
Yer: Menemen Dersimliler DerneÄŸi
* Kayseri: SöyleÅŸi “Erdal Eren’i anmak ve anlamak’
Saat: 15.00
Yer: Emek Partisi Kayseri Ä°l Bürosu
Adana: SöyleÅŸi ve anma etkinliÄŸi
‘Erdal Eren’den Bugüne BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesi’
Saat: 14.00
Yer: EÄŸitim-Sen Adana Åžubesi
MuÄŸla: Anma etkinliÄŸi ve söyleÅŸi: ‘Erdal’dan bugüne gençlik mücadelesi’
Saat: 14.30
Yer: Emek Partisi Ä°l bürosu
Denizli: Anma etkinliÄŸi ve söyleÅŸi
Saat: 18.00
Yer: Emek Partisi il binasÄ±
ERDAL EREN KÄ°MDÄ°R?
12 Eylül döneminde Yurtsever Devrimci Gençlik DerneÄŸi (YDGD) üyesi olan Erdal Eren, bir askeri öldürdüÄŸü iddiasÄ±yla idam edilmiÅŸti. ODTÜ ÖÄŸrencisi Sinan Suner, 30 Ocak 1980 akÅŸamÄ± Ankara’nÄ±n YukarÄ± AyrancÄ± semtinde, duvara yazÄ± yazarken, dönemin MHP’li BakanÄ± Cengiz Gökçek’in korumasÄ± Süleyman Ezendemir tarafÄ±ndan vuruldu. KurÅŸunlamakla yetinmeyen ve yaralÄ± olan Sinan Suner’i arabasÄ±na alan Ezendemir, baÅŸkent sokaklarÄ±nda dolaÅŸtÄ±rÄ±p iÅŸkence etti. Kan kaybÄ±ndan öldüÄŸünü anlayÄ±nca da Sinan Suner’i bir hastanenin kapÄ±sÄ±na atÄ±p kaçtÄ±. OlayÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ODTÜ’lü arkadaÅŸlarÄ± ve yoldaÅŸlarÄ± 2 Åžubat 1980’de Sinan Suner’in öldürüldüÄŸü AyrancÄ± HoÅŸdere Caddesi’nde eylem düzenledi. YapÄ±lan protestoya cunta askerleri müdahale etti ve çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada Er Zekeriya Önge yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Er Önge’yi Erdal Eren’in vurduÄŸu iddia edilerek, Erdal Eren gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± daha sonra Mamak Askeri Cezaevine konuldu. Erdal Eren 12 Eylül faÅŸist cuntasÄ±nÄ±n iÅŸbaÅŸÄ±na gelmesinin ardÄ±ndan, Kenan Evren’in “AsmayalÄ±m da besleyelim mi?” talimatÄ± doÄŸrultusunda 13 AralÄ±k 1980’de idam edildi. Erdal Eren'in idam haberini duyan yoldaÅŸlarÄ± bunu protesto etti. O protestoda gözaltÄ±na alÄ±nan yine devrimci bir lise öÄŸrencisi olan Ercan Koca da 16 AralÄ±k’ta polislerin iÅŸkencesinde öldürüldü. Erdal Eren, her yÄ±l Sinan Suner ve Ercan Koca ile birlikte anÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 13:50