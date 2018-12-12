Erdal Eren, katlediliÅŸinin 38. yÄ±lÄ±nda anÄ±lÄ±yor - Ä°l il anma programÄ±

12 EylÃ¼l darbecileri tarafÄ±ndan 17 yaÅŸÄ±nda idam edilen Erdal Eren, katlediliÅŸinin 38. yÄ±lÄ±nda TÃ¼rkiye'nin pek Ã§ok kentinde anÄ±lacak.

12 Eylül darbecilerinin 17 yaÅŸÄ±nda idam ettiÄŸi Erdal Eren, katlediliÅŸinin 38. yÄ±lÄ±nda Türkiye’nin her yerinde anÄ±lacak. YarÄ±n Ankara’da Erdal Eren’in mezarÄ± baÅŸÄ±ndaki anma saat 12.00’de baÅŸlayacak.

Ä°l il anma ve etkinlik programÄ± ÅŸöyle:

13 ARALIK PERÅžEMBE

* Ankara: ‘BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesi Sürüyor’

Mezar baÅŸÄ±nda Anma etkinliÄŸi

Saat: 12.00

Yer: KarÅŸÄ±yaka MezarlÄ±ÄŸÄ± 2 No’Lu kapÄ±.

* Ä°zmir: BasÄ±n açÄ±klamasÄ±

Saat: 18.00

Yer: Alsancak Sevinç Pastanesi Önü

* Çanakkale: BasÄ±n açÄ±klamasÄ±

Saat: 17.00

Yer: Ä°skele MeydanÄ±

* EskiÅŸehir: BasÄ±n açÄ±klamasÄ±

Saat: 17.00

Yer: Adalar Migros Önü

14 ARALIK CUMA

Antalya: ‘OÄŸlunuz Erdal’ Belgesel Gösterimi ve söyleÅŸi

Saat: 17.00

Yer: Emek Partisi il bürosu

15 ARALIK CUMARTESÄ°

Ä°stanbul: Anma etkinliÄŸi

Saat: 17.00

Yer: Erdal Eren Sivil Toplum Merkezi (Deniz GezmiÅŸ ParkÄ± içi, AtaÅŸehir)

AydÄ±n: Erdal Eren’in avukatÄ± Nihat Toktay ile söyleÅŸi ve anma etkinliÄŸi

Saat: 15.00

Yer: Emek Partisi Ä°l bürosu

* Erzincan: Anma etkinliÄŸi

Saat: 13.00

Yer: EÄŸitim-Sen Erzincan Åžubesi

* ElazÄ±ÄŸ: Anma etkinliÄŸi

Saat: 14.30

Yer: Emek Partisi Ä°l Bürosu

* Malatya: Anma EtkinliÄŸi

Saat: 15.00

Yer: Emek Partisi il bürosu

* Dersim: Anma EtkinliÄŸi

Saat: 15.00

Yer: Emek Partisi Ä°l Bürosu

16 ARALIK PAZAR

* Ä°zmir: Anma etkinliÄŸi

Saat: 15.00

Yer: Menemen Dersimliler DerneÄŸi

* Kayseri: SöyleÅŸi “Erdal Eren’i anmak ve anlamak’

Saat: 15.00

Yer: Emek Partisi Kayseri Ä°l Bürosu

Adana: SöyleÅŸi ve anma etkinliÄŸi

‘Erdal Eren’den Bugüne BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k, Demokrasi ve Sosyalizm Mücadelesi’

Saat: 14.00

Yer: EÄŸitim-Sen Adana Åžubesi

MuÄŸla: Anma etkinliÄŸi ve söyleÅŸi: ‘Erdal’dan bugüne gençlik mücadelesi’

Saat: 14.30

Yer: Emek Partisi Ä°l bürosu

Denizli: Anma etkinliÄŸi ve söyleÅŸi

Saat: 18.00

Yer: Emek Partisi il binasÄ±

ERDAL EREN KÄ°MDÄ°R?

12 Eylül döneminde Yurtsever Devrimci Gençlik DerneÄŸi (YDGD) üyesi olan Erdal Eren, bir askeri öldürdüÄŸü iddiasÄ±yla idam edilmiÅŸti. ODTÜ ÖÄŸrencisi Sinan Suner, 30 Ocak 1980 akÅŸamÄ± Ankara’nÄ±n YukarÄ± AyrancÄ± semtinde, duvara yazÄ± yazarken, dönemin MHP’li BakanÄ± Cengiz Gökçek’in korumasÄ± Süleyman Ezendemir tarafÄ±ndan vuruldu. KurÅŸunlamakla yetinmeyen ve yaralÄ± olan Sinan Suner’i arabasÄ±na alan Ezendemir, baÅŸkent sokaklarÄ±nda dolaÅŸtÄ±rÄ±p iÅŸkence etti. Kan kaybÄ±ndan öldüÄŸünü anlayÄ±nca da Sinan Suner’i bir hastanenin kapÄ±sÄ±na atÄ±p kaçtÄ±. OlayÄ±n duyulmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ODTÜ’lü arkadaÅŸlarÄ± ve yoldaÅŸlarÄ± 2 Åžubat 1980’de Sinan Suner’in öldürüldüÄŸü AyrancÄ± HoÅŸdere Caddesi’nde eylem düzenledi. YapÄ±lan protestoya cunta askerleri müdahale etti ve çÄ±kan çatÄ±ÅŸmada Er Zekeriya Önge yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Er Önge’yi Erdal Eren’in vurduÄŸu iddia edilerek, Erdal Eren gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± daha sonra Mamak Askeri Cezaevine konuldu. Erdal Eren 12 Eylül faÅŸist cuntasÄ±nÄ±n iÅŸbaÅŸÄ±na gelmesinin ardÄ±ndan, Kenan Evren’in “AsmayalÄ±m da besleyelim mi?” talimatÄ± doÄŸrultusunda 13 AralÄ±k 1980’de idam edildi. Erdal Eren'in idam haberini duyan yoldaÅŸlarÄ± bunu protesto etti. O protestoda gözaltÄ±na alÄ±nan yine devrimci bir lise öÄŸrencisi olan Ercan Koca da 16 AralÄ±k’ta polislerin iÅŸkencesinde öldürüldü. Erdal Eren, her yÄ±l Sinan Suner ve Ercan Koca ile birlikte anÄ±lÄ±yor. (HABER MERKEZÄ°)

Erdal Erenâ€™den Ã¶ÄŸrenmek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 13:50

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