â€˜TÃ¼rkiye uyuÅŸturucudan Ã¶lÃ¼mlerde Avrupaâ€™da birinci sÄ±rada'

CHP Milletvekili Dr. Murat Emir, TÃ¼rkiyeâ€™deki uyuÅŸturucu kullanÄ±mÄ±na dikkat Ã§ekmek iÃ§in Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na Ã¶nerge verdi.

CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na önerge vererek yasaklÄ± madde kullanÄ±mÄ±nÄ± bir kez daha Meclis gündeme getirdi.

Emir önergesinde çeÅŸitli uluslararasÄ± verilere deÄŸinerek; 2002-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Türkiye’de madde kullananlarÄ±n nüfusumuza oranÄ±nda yüzde 6 artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yasaklÄ± madde kullanÄ±mÄ±ndan kaynaklÄ± ölümlerde Avrupa’da birinci sÄ±rada olan ülkemizde 2008-2016 arasÄ±nda madde kaynaklÄ± ölüm oranÄ±nda yüzde 20 artÄ±ÅŸ gösterdiÄŸini, sadece son 3 yÄ±lda madde baÄŸÄ±mlÄ±larÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nda yüzde 20 artÄ±ÅŸ olduÄŸunu belirtti.

UYUÅžTURUCU TRAFÄ°ÄžÄ°NDE ‘HEDEF ÜLKE’ HALÄ°NE GELDÄ°K

Emir, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “23’üncü ve 26’ncÄ± dönemde ‘UyuÅŸturucu BaÅŸta Olmak Üzere Madde BaÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve KaçakçÄ±lÄ±ÄŸÄ± SorunlarÄ±nÄ±n AraÅŸtÄ±rÄ±larak AlÄ±nmasÄ± Gereken Önlemlerin Belirlenmesi AmacÄ±yla’ TBMM'de araÅŸtÄ±rma komisyonlarÄ± kurulmuÅŸtur. YapÄ±lan bu çalÄ±ÅŸmalarÄ±n, uyuÅŸturucu arzÄ± ve talebini asgariye indirmesi beklenirken, bugün ortaya tam aksi yönde bir tablo çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bu durumun asÄ±l nedeni, uyuÅŸturucu trafiÄŸinde ülkemizin artÄ±k salt ‘transit ülke’ durumunda olmayÄ±p ‘hedef ülke’ haline gelmesidir” dedi.

ARAÅžTIRMA KOMÄ°SYONU RAPORU HASIRALTI EDÄ°LDÄ°

Emir, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay’Ä±n yanÄ±tlamasÄ± istemiyle verdiÄŸi önergede; 26’ncÄ± dönemde kurulan Meclis araÅŸtÄ±rma komisyonu raporunun hasÄ±raltÄ± edildiÄŸini ve bu kadar önemli bir konuda yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sonrasÄ±nda bir eylem planÄ± hazÄ±rlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti ve “26’ncÄ± dönemde kurulan Meclis araÅŸtÄ±rma komisyonu raporundan kaç öneri ÅŸu ana kadar uygulamaya alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r?” diye sordu.

STK GÖRÜNÜMLÜ KÄ°MÄ° YAPILARA 4,7 MÄ°LYON LÄ°RA AKTARILDI

Emir önergesinin devamÄ±nda; madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± tedavisi ve rehabilitasyonunda tam anlamÄ±yla baÅŸÄ±bozukluk olduÄŸunu, STK görünümlü kimi organizasyonlarÄ±n, toplumsal duyarlÄ±lÄ±k, gönüllülük gibi deÄŸerleri kullanarak, bilimsel metotlar içermeyen, yararÄ± tartÄ±ÅŸmalÄ±, sonuçlarÄ± raporlanmayan, faaliyetleri hiçbir safhada denetlenmeyen sözde rehabilitasyon programlarÄ± uyguladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, STK görünümlü bu yapÄ±larÄ±n, kamu yararÄ±na iÅŸ yapÄ±yormuÅŸ algÄ±sÄ±nÄ± güçlendirmek ve kamu kaynaklarÄ±nÄ± amaçlarÄ± doÄŸrultusunda sömürmek için madde baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile mücadeleyi maskeleme aracÄ± olarak kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu yapÄ±lara son iki yÄ±lda 4 milyon 700 bin TL tutarÄ±nda kamu kaynaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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