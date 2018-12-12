Day-Mer'den Mehmet Ali Alabora ve Can DÃ¼ndar ile ilgili aÃ§Ä±klama

Ä°ngiltere merkezli TÃ¼rk ve KÃ¼rt Toplumu DayanÄ±ÅŸma Merkezi: SanatÃ§Ä±larÄ±mÄ±z ve gazetecilerimiz yalnÄ±z deÄŸildir!

Ä°ngiltere merkezli Türk ve Kürt Toplumu DayanÄ±ÅŸma Merkezi (DAY-MER), Gezi direniÅŸi gerekçe gösterilerek haklarÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±kartÄ±lan oyuncu Mehmet Ali Alabora ve Gazeteci Can Dündar ile ilgili açÄ±klama yayÄ±nladÄ±.

AçÄ±klamada, “BaÅŸta Ä°ngiliz sendikalarÄ±, sanatçÄ±larÄ±, kitle örgütleri, aydÄ±nlarÄ± olmak üzere, Ä°ngiltere’de yaÅŸayan tüm Türkiye kökenlileri, ErdoÄŸan-AKP tek adam rejimine karÅŸÄ± tutum almaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” denildi.

“Üzerinden 5 yÄ±ldan fazla geçmiÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen, ‘Gezi DireniÅŸi’ hakkÄ±nda Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 63 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmasÄ±ndan sonra Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da 120 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Bu direniÅŸle ilgili olarak oyuncu Mehmet Ali Alabora ve Gazeteci Can Dündar hakkÄ±nda da tutuklama ve yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±” hatÄ±rlatmasÄ± yapÄ±lan Day-Mer açÄ±klamasÄ±nda, “YaÅŸam tarzÄ±ma müdahale etme diyen milyonlara destek veren sanatçÄ± ve gazeteciler adeta ‘terörist’ ilan edilerek, iliÅŸtirilmiÅŸ mahkemelerinden yakalatma kararÄ± çÄ±karÄ±lÄ±yor” dedi.

ErdoÄŸan yönetiminin, “HalkÄ±n gücünü Fransa’nÄ±n SarÄ± Yeleklileri ile bir kez daha gördüÄŸü”ne dikkat çekilen açÄ±klamada, “BaÅŸta Ä°ngiliz sendikalarÄ±, sanatçÄ±larÄ±, kitle örgütleri, aydÄ±nlarÄ± olmak üzere, Ä°ngiltere’de yaÅŸayan tüm Türkiye kökenlileri, ErdoÄŸan-AKP tek adam rejimine karÅŸÄ± tutum almaya çaÄŸÄ±rÄ±yoruz” denildi.

Ä°ngiliz halkÄ±, ErdoÄŸan rejiminin önünün kesilmesi için “Tarihi sorumluluklarÄ±nÄ± yerine getirerek Türkiye halkÄ±nÄ± ve mücadelesini desteklemesi” gerektiÄŸi belirtildi.

AçÄ±klamada, “Mehmet Ali Alabora, Can Dündar ve ülkenin diÄŸer deÄŸerli sanatçÄ± ve gazetecileri yalnÄ±z deÄŸildir. KafasÄ± estiÄŸinde, istediÄŸini tutuklayan ve istediÄŸini kaçak duruma düÅŸüren bir iktidara karÅŸÄ± mücadeleye devam edeceÄŸiz” ifadeleri kullandÄ±. (Londra/EVRENSEL)

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