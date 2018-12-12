Devlet BahÃ§eli: SarÄ± yeleklilere Ã¶zenen olursa bedelini Ã¶der

MHP Lideri Devlet BahÃ§eli: SarÄ± yelek terÃ¶rÃ¼ne Ã¶zenen varsa bunun bedelini Ã§ok aÄŸÄ±r Ã¶der. SarÄ± rÃ¼yalar gÃ¶ren kimler varsa karÅŸÄ±larÄ±nda bizi bulacaklar

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli, Fransa'da devam eden sarÄ± yelekliler eylemini hedef aldÄ±. Bahçeli yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ± açÄ±klamada "EÄŸer sarÄ± yelek terörüne özenen varsa bunun bedelini çok aÄŸÄ±r öder. SarÄ± yelek giyen çÄ±plak yatmayÄ± göze almalÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

Devlet Bahçeli, 31 Mart 2019 Mahalli Ä°dareler seçimleri öncesi yeÅŸeren ve yükselen tehdit dalgasÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yazÄ±lÄ± açÄ±klama yaptÄ±. Bahçeli, "Fransa'yÄ± baÅŸtan ayaÄŸa saran ve diÄŸer Avrupa ülkelerine sÄ±çrayan sarÄ± yelek terörüne özenen varsa, bunun bedelini çok aÄŸÄ±r ödeyeceklerini de ÅŸimdiden ifade etmek isterim. SarÄ± yelek giyen çÄ±plak yatmayÄ± göze almalÄ±dÄ±r. Bu iÅŸin ÅŸakasÄ± yoktur. Mesele beka meselesidir. Mesele Türkiye meselesidir. Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n önüne sandalye atÄ±p oturmak için rest çekenler, YSK'yÄ± kuÅŸatmadan bahsedenler, zoru görünce kaçacak yer arayanlar vakit geç olmadan ayaklarÄ±nÄ± denk almalÄ±dÄ±rlar. 1 Nisan 2019 sabahÄ± Türkiye'nin baÅŸÄ±na çorap örmek için hazÄ±rlÄ±k yapan, el ovuÅŸturan, sarÄ± rüyalar gören kim ya da kimler varsa karÅŸÄ±larÄ±nda bizi bulacaklardÄ±r" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Fransaâ€™da Ã¶fke sokaÄŸa taÅŸtÄ±, hÃ¼kÃ¼met sarsÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 12:48

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