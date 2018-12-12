Atanamayan saÄŸlÄ±kÃ§Ä±larÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± bakanlÄ±k bilmiyor

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, atanamayan saÄŸlÄ±k yÃ¶netimi, beslenme ve diyetetik bÃ¶lÃ¼mÃ¼ mezunlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± bilmediklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na, atanamayan ‘SaÄŸlÄ±k yönetimi, beslenme ve diyetetik’ bölümü mezunlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ± sordu. Önergeyi yanÄ±tlayan Bakan Fahrettin Koca, atanamayan mezunlarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n bakanlÄ±klarÄ±nÄ±n kayÄ±tlarÄ±nda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, saÄŸlÄ±k yönetimi, beslenme ve diyetetik bölümü mezunlarÄ±nÄ±n atanamama sorununu, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na yönelttiÄŸi iki ayrÄ± soru önergesiyle Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Gürer, önergelerinde adÄ± geçen bölümlerden mezun olanlar ile bunlardan kaçÄ±nÄ±n iÅŸsiz olduÄŸunun açÄ±klanmasÄ±nÄ± istedi. Bu bölümler için 2018 yÄ±lÄ±nda kaç atama yapÄ±lmasÄ±nÄ±n öngörüldüÄŸünü soran Ömer Fethi Gürer, kamu ve özel hastanelerde bu bölümlerle ilgili açÄ±k bulunup bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yanÄ±t verilmesini talep etti.

CHP Milletvekili Gürer’in soru önergelerini yanÄ±tlayan SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, SaÄŸlÄ±k meslek liselerinin Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±na, yüksekokullarÄ±n ise YükseköÄŸretim Kurumuna baÄŸlÄ± olduÄŸundan söz konusu istatistik bilgilerin bakanlÄ±klarÄ±ndaki kayÄ±tlarda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Merkezi Bütçe Kanununa göre "açÄ±ktan ve naklen" atamalar için SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±na öngörülen kontenjan sayÄ±sÄ±na göre ihtiyacÄ±n en üst düzeyde olduÄŸu unvan ve branÅŸlardan baÅŸlamak üzere, ihtiyaç duyulan kadrolara saÄŸlÄ±k personelinin atamasÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiren Bakan Koca,” Özel hastanelerce boÅŸ kadro sayÄ±sÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±za bildirilmediÄŸinden, özel hastanelerin bahse konu personel ihtiyacÄ± bilinmemektedir” dedi.

KÄ°M BÄ°LECEK?

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise binlerce saÄŸlÄ±kçÄ±nÄ±n atama beklediÄŸine dikkat çekerek, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nda mezun olan saÄŸlÄ±kçÄ±larla ilgili istatistiki bilgilerin bulunmamasÄ±nÄ±n düÅŸündürücü olduÄŸunu söyledi.

Ömer Fethi Gürer, “SaÄŸlÄ±k alanÄ±nda pek çok bölümden mezun olan saÄŸlÄ±kçÄ±lar her sabah bir atama olur umuduyla uyanÄ±rken, BakanlÄ±ÄŸÄ±n atanamayan saÄŸlÄ±kçÄ±larla ilgili umursamaz tavrÄ± düÅŸündürücü olduÄŸu kadar üzüntü vericidir. AyrÄ±ca özel saÄŸlÄ±k kuruluÅŸlarÄ±nda kadrolarÄ±n durumu, açÄ±k var mÄ± yok mu? SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bu hastaneleri denetleme, takip ve kontrolden sorumlu deÄŸil mi? SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± bilmezse kim bilecek?" dedi. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 12:15

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