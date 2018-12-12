Ekimde ihracat birim deÄŸer endeksi yÃ¼zde 2.3 azaldÄ±

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu verilerine gÃ¶re ihracat birim deÄŸer endeksi ekim ayÄ±nda yÃ¼zde 2.3 azaldÄ±.

Türkiye Ä°statistik Kurumu Ekim ayÄ± ihracat birim deÄŸer endeksini açÄ±kladÄ±. Buna göre ihracat birim deÄŸer endeksi, ekim ayÄ±nda, bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 2,3 azaldÄ±.

DÄ±ÅŸ ticaret endekslerine göre aynÄ± dönemde ihracat birim deÄŸer endeksi gÄ±da, içecek ve tütünde yüzde 7,9, ham maddelerde (yakÄ±t hariç) yüzde 5,8 ve imalat (gÄ±da, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 2,4 azalÄ±rken, yakÄ±tlarda yüzde 29 arttÄ±.

Ä°hracat miktar endeksi ise ekim ayÄ±nda bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 15,7 arttÄ±. Endeks bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre, gÄ±da, içecek ve tütünde yüzde 9.0, ham maddelerde (yakÄ±t hariç) yüzde 14,2 ve imalat sanayinde (gÄ±da, içecek, tütün hariç) yüzde 18,1 artarken, yakÄ±tlarda yüzde 1,4 azaldÄ±.

Grafik: DHA

Ä°THALAT ENDEKSÄ° VERÄ°LERÄ°

Ä°thalat birim deÄŸer endeksi ekim 2018’de bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na göre yüzde 3,4 arttÄ±.

Endeks söz konusu dönemde, gÄ±da, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakÄ±t hariç) yüzde 1,5 ve imalat sanayinde (gÄ±da, içecek, tütün hariç) yüzde 1,6 azalÄ±rken, yakÄ±tlarda yüzde 29,3 arttÄ±.

Ä°thalat miktar deÄŸer endeksinde, geçen yÄ±lÄ±n son çeyreÄŸinde bir önceki yÄ±lÄ±n aynÄ± dönemine göre yüzde 15,7 arttÄ±.

Endeks Ekim 2018 döneminde gÄ±da, içecek ve tütünde yüzde 6,0, ham maddelerde (yakÄ±t hariç) yüzde 13,9, yakÄ±tlarda yüzde 10 ve imalat sanayinde (gÄ±da, içecek, tütün hariç) yüzde 31,6 azaldÄ±.

Grafik: DHA

MEVSÄ°M VE TAKVÄ°M ETKÄ°SÄ°NDEN ARINDIRILMIÅž VERÄ°LER

Mevsim ve takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye göre, eylülde 163,1 olan ihracat miktar endeksi, ekimde yüzde 0,8 azalarak 161,8'e düÅŸtü. Takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye göre ise geçen yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda 154,1 olan ihracat miktar endeksi, bu yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda yüzde 11,8 artarak 172,2'ye ulaÅŸtÄ±.

Eylülde 118,8 olan ithalat miktar endeksi, ekimde yüzde 6,5 azalÄ±ÅŸla 111,1'e geriledi. Takvim etkilerinden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ seriye göre ise geçen yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda 148,1 olan ithalat miktar endeksi, bu yÄ±lÄ±n aynÄ± döneminde yüzde 26,9 azalarak 108,2'ye indi.

Ä°hracat birim deÄŸer endeksinin ithalat birim deÄŸer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Ekim 2017'de 105,2 olarak elde edilen dÄ±ÅŸ ticaret haddi, 5,7 puan azalarak bu yÄ±lÄ±n ekim ayÄ±nda 99,5'e düÅŸtü. (EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 12:04

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