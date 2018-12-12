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1 ton Ã§ikolata fabrikadan sokaÄŸa sÄ±zdÄ±, asfalt Ã§ikolatayla kaplandÄ±
Almanya'nÄ±n WestÃ¶nnen kasabasÄ±nda bir ton Ã§ikolata, fabrikadan sokaÄŸa sÄ±zdÄ±, asfalt yol Ã§ikolatayla kaplandÄ±.
Almanya'nÄ±n batÄ±sÄ±ndaki Westönnen kasabasÄ±ndaki çikolata fabrikasÄ±ndan bir tonluk çikolata fabrika dÄ±ÅŸÄ±na sÄ±zdÄ±.
Soester Anzeiger gazetesinin haberine göre DreiMeister fabrikasÄ±nda yaÅŸanan teknik bir hata nedeniyle depolama tankÄ±ndan sÄ±zan çikolata, sokaktaki kaldÄ±rÄ±mÄ± sarmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan soÄŸuk havada hÄ±zlÄ±ca katÄ±laÅŸtÄ±.
YaklaÅŸÄ±k 25 itfaiye görevlisi, çikolatayÄ± küreklerle kazÄ±rken kaynar su ve alev makinasÄ±ndan yardÄ±m aldÄ±.
Firefighters chip away 1 ton of milk chocolate that had flown out of a factory and frozen on the pavement in Westoennen, Germany https://t.co/34xJWRvxtl pic.twitter.com/sGIOqOEbJE— Alec Luhn (@ASLuhn) 12 AralÄ±k 2018
Åžirketin patronu Markus Luckey, fabrikanÄ±n bugün yeniden üretime baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. (DIÅž HABERLER)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 11:59