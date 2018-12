1 ton Ã§ikolata fabrikadan sokaÄŸa sÄ±zdÄ±, asfalt Ã§ikolatayla kaplandÄ±

Almanya'nın Westönnen kasabasında bir ton çikolata, fabrikadan sokağa sızdı, asfalt yol çikolatayla kaplandı.

Almanya'nın batısındaki Westönnen kasabasındaki çikolata fabrikasından bir tonluk çikolata fabrika dışına sızdı.

Soester Anzeiger gazetesinin haberine göre DreiMeister fabrikasında yaşanan teknik bir hata nedeniyle depolama tankından sızan çikolata, sokaktaki kaldırımı sarmasının ardından soğuk havada hızlıca katılaştı.

Yaklaşık 25 itfaiye görevlisi, çikolatayı küreklerle kazırken kaynar su ve alev makinasından yardım aldı.

Firefighters chip away 1 ton of milk chocolate that had flown out of a factory and frozen on the pavement in Westoennen, Germany https://t.co/34xJWRvxtl pic.twitter.com/sGIOqOEbJE