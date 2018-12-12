Okulun tek matematik Ã¶ÄŸretmeni ihraÃ§ edildi

Dersim'de Ã¼cretli Ã¶ÄŸretmenlik yaparken 'gÃ¼venlik soruÅŸturmasÄ±' gerekÃ§esiyle iÅŸine son verilen Tijda KÄ±lÄ±Ã§, okulun tek matematik Ã¶ÄŸretmeniydi.

Dersim'in Pülümür ilçesinde ücretli öÄŸretmenlik yaparken “güvenlik soruÅŸturmasÄ±” gerekçesiyle iÅŸine son verilen Tijda KÄ±lÄ±ç'a, Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü’nden herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

Matematik öÄŸretmeni Tijda KÄ±lÄ±ç, ücretli öÄŸretmenlik yapmak için 3 ay önce ilçe milli eÄŸitim müdürlüklerine baÅŸvuruda bulundu. KÄ±lÄ±ç, matematik öÄŸretmeni bulunmayan Pülümür Ortaokulu’nda göreve baÅŸladÄ±. Ancak 3 ay sonra “güvenlik soruÅŸturmasÄ±” gerekçe gösterilerek iÅŸine son verildi. KÄ±lÄ±ç’a Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan tebliÄŸ edilen yazÄ±da, “ücretli öÄŸretmen Tijda KÄ±lÄ±ç’Ä±n görevlendirmesinin iptali” yazÄ±sÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda herhangi bir gerekçe gösterilmedi.

GEREKÇE GÜVENLÄ°K SORUÅžTURMASI

Konuya iliÅŸkin MA'ya konuÅŸan öÄŸretmen KÄ±lÄ±ç, eÄŸitim ve öÄŸretimin baÅŸlamasÄ± ile Dersim’in tüm ilçelerine ücretli öÄŸretmenlik için baÅŸvurduÄŸunu belirterek, bir çok ilçenin kendisine geri dönüÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve birlikte çalÄ±ÅŸmak istediÄŸini ifade etti. KÄ±lÄ±ç, Pülümür ilçesinde matematik öÄŸretmenin olmamasÄ±ndan kaynaklÄ± orayÄ± tercih ettiÄŸini dile getirerek, “BaÅŸlarken herhangi bir sorun yoktu. Ä°ÅŸe alÄ±nÄ±rken de bir güvenlik formunu doldurmamÄ± isteyerek, 3 ay sonra soruÅŸturmanÄ±n tamamlanacaÄŸÄ±nÄ± söylediler. YaklaÅŸÄ±k 3 aydÄ±r çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Okul müdürünün sözlü olarak bana tebliÄŸ etmesi ile iÅŸime son verildi” dedi.

GEREKÇEYÄ° MÄ°LLÄ° EÄžÄ°TÄ°M DE BÄ°LMÄ°YOR!

KÄ±lÄ±ç, iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n nedenini öÄŸrenmek için gittiÄŸi Ä°lçe Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü yetkililerinin de gerekçeyi bilmediklerini söylediklerini belirtti. KÄ±lÄ±ç, “Burada bana KaymakamÄ± iÅŸaret ettiler. Ä°ÅŸten çÄ±karÄ±lmama dair herhangi bir gerekçeyi içeren tebligat yapÄ±lmadÄ±. Sözlü olarak bana, arÅŸiv taramasÄ± yaptÄ±klarÄ±nÄ±, bu nedenle iÅŸten çÄ±kardÄ±klarÄ±nÄ± söylüyorlar. Hangi arÅŸiv taramasÄ±? Beni iÅŸten çÄ±karacak ne bulundu? Özelikle çocuklarÄ±n ve benim maÄŸduriyetim söz konusu. Hukuki anlamda mücadelemi sürdüreceÄŸim” dedi.

TEK MATEMATÄ°K ÖÄžRETMENÄ°

KÄ±lÄ±ç, “Çocuklar iÅŸten çÄ±karÄ±lmama çok üzüldüler ve en kötüsü de öÄŸretmensiz kaldÄ±lar. Pülümür Ortaokulunda yÄ±llardÄ±r matematik öÄŸretmen açÄ±ÄŸÄ± olmasÄ±na raÄŸmen atama yapÄ±lmamÄ±ÅŸ. FarklÄ± branÅŸlardan hocalar matematik dersi vermiÅŸ. Bu da bir ÅŸeylerin bilinçli olarak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

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