May iÃ§in gÃ¼ven oylamasÄ±: Elimden geleni yapacaÄŸÄ±m

Ä°ngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partiâ€™de BaÅŸbakan Theresa May'in liderliÄŸi iÃ§in gÃ¼ven oylamasÄ± yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.

Ä°ngiltere’de Muhafazakar Partiden 48 vekilin BaÅŸbakan Theresa May için güven oylamasÄ± yapÄ±lmasÄ± talebiyle imza vermesinin ardÄ±ndan bugün yerel saatle 18.00'de güven oylamasÄ± yapÄ±lmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

May'in güvenoyu için parti grubundaki 315 milletvekilinin en az 158'inin desteÄŸini almasÄ± gerekiyor. May'in yeterli oyu almasÄ± halinde 12 ay boyunca kendisi hakkÄ±nda güven oylamasÄ± yapÄ±lamayacak.

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, BaÅŸbakanlÄ±k ofisi ‘10 Numara’ önünde açÄ±klama yaptÄ± ve “Bu yarÄ±ÅŸta elimden gelen her ÅŸeyi yaparak yarÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m” dedi. Brexit sürecinin önemine dikkati çeken May, ülkesinin belirsizliÄŸe tahammülü olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

May, Muhafazakar Partinin yeni bir lider seçmesi halinde Ä°ngiltere'nin Brexit sürecini düzenleyen 50. maddeyi uzatmak veya durdurmak zorunda kalabileceÄŸini iddia etti. May, yeni lider seçiminin Brexit'i tamamen durdurabileceÄŸini ileri sürdü.

MAY GÜVENOYU ALIRSA PARTÄ° Ä°KÄ°YE BÖLÜNEBÄ°LÄ°R

May'in liderliÄŸini korumasÄ± halinde partisinin ikiye bölünebileceÄŸi ve sert Brexitçilerin yeni bir parti kurabileceÄŸi belirtiliyor.

May hakkÄ±nda bugün partinin parlamento grubunda güven oylamasÄ± yapÄ±lacak.

May'in güven oyu için parti grubundaki 315 milletvekilinin en az 158'inin desteÄŸini almasÄ± gerekiyor. May yeterli oyu almasÄ± halinde 12 ay boyunca kendisi hakkÄ±nda güvensizlik oyu istenemiyor.

May, yeterli desteÄŸi bulamazsa istifa etmek zorunda ve ardÄ±ndan yapÄ±lacak lider seçiminde aday olamÄ±yor.

Liderlik yarÄ±ÅŸÄ±na girebilmek için yeni adaylarÄ±n en az 2 milletvekilinin desteÄŸini almasÄ± gerekiyor.

Tek aday olmasÄ± durumunda aday doÄŸrudan lider olarak seçiliyor. Birden çok aday çÄ±kmasÄ± halinde ise oylama turlarÄ± baÅŸlÄ±yor. Her turda en az oyu alan aday eleniyor.

Sona kalan 2 adaydan biri bu defa parti üyelerinin katÄ±lacaÄŸÄ± oylamayla lider seçiliyor.

May, Brexit referandumu sonrasÄ±nda David Cameron'Ä±n istifa etmesiyle parti içinde lider olarak seçilmiÅŸti.

May geçen yÄ±l gittiÄŸi erken genel seçimde büyük baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸramÄ±ÅŸ ve partisi tek baÅŸÄ±na hükümet kuracak sayÄ±da milletvekili çÄ±karamamÄ±ÅŸtÄ±. May, Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dÄ±ÅŸarÄ±dan desteÄŸiyle azÄ±nlÄ±k hükümeti kurabilmiÅŸti.

May'in AB ile kasÄ±m ayÄ±nda vardÄ±ÄŸÄ± Brexit anlaÅŸmasÄ± ülkede hiçbir kesimi memnun etmemiÅŸti. (AA)

Theresa May: Tedbir maddesiyle ilgili kaygÄ±larÄ± konuÅŸtum

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 12:42

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