200 vekilin desteÄŸini alan Theresa May, gÃ¼ven oylamasÄ±nÄ± kazandÄ±

Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± Theresa May, Muhafazakar Parti iÃ§erisinde yapÄ±lan gÃ¼ven oylamasÄ±nÄ± kazandÄ±. 117 vekil aleyhte, 200 vekil ise lehte oy verdi.

Ä°ngiltere’de Muhafazakar Partiden 48 vekil, BaÅŸbakan Theresa May için güven oylamasÄ± yapÄ±lmasÄ± talebiyle imza verdi. Bunun üzerine yapÄ±lan akÅŸam saatlerinde yapÄ±lan oylamada 117 milletvekili May'in aleyhinde oy kullandÄ±. Ancak 200 vekilin desteÄŸini alan May, parti liderliÄŸini korumayÄ± baÅŸardÄ±. May, oylama öncesi yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "2022'de yapÄ±lmasÄ± planlanan genel seçimlerde partiyi temsil etmeyeceÄŸini ancak Brexit anlaÅŸmasÄ±nÄ± hayata geçirmek istediÄŸini" belirtmiÅŸti.

Oylama baÅŸlamadan önce Muhafazakar milletvekillerinden destek isteyen May, Muhafazakar Partinin yeni bir lider seçmesi halinde Ä°ngiltere'nin Brexit sürecini düzenleyen 50. maddeyi uzatmak veya durdurmak zorunda kalabileceÄŸini iddia etmiÅŸti. May, ayrÄ±ca yeni lider seçiminin Brexit'i tamamen durdurabileceÄŸini ileri sürmüÅŸtü.

PARTÄ° Ä°KÄ°YE BÖLÜNEBÄ°LÄ°R

May'in güvenoyu için parti grubundaki 315 milletvekilinin en az 158'inin desteÄŸini almasÄ± gerekiyordu. Oylamadan May lehine sonuç çÄ±ktÄ± ve 12 ay boyunca kendisi hakkÄ±nda güven oylamasÄ± yapÄ±lamayacak. May, yeterli desteÄŸi bulamazsa istifa etmek zorunda kalacaktÄ± ve ardÄ±ndan yapÄ±lacak lider seçiminde aday olamayacaktÄ±.

May'in liderliÄŸini korumasÄ± halinde partisinin ikiye bölünebileceÄŸi ve sert Brexitçilerin yeni bir parti kurabileceÄŸi belirtiliyordu.

May, Brexit referandumu sonrasÄ±nda David Cameron'Ä±n istifa etmesiyle parti içinde lider olarak seçilmiÅŸti. May geçen yÄ±l gittiÄŸi erken genel seçimde büyük baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸramÄ±ÅŸ ve partisi tek baÅŸÄ±na hükümet kuracak sayÄ±da milletvekili çÄ±karamamÄ±ÅŸtÄ±. May, Kuzey Ä°rlanda'nÄ±n aÅŸÄ±rÄ± saÄŸ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dÄ±ÅŸarÄ±dan desteÄŸiyle azÄ±nlÄ±k hükümeti kurabilmiÅŸti.

May'in AB ile kasÄ±m ayÄ±nda vardÄ±ÄŸÄ± Brexit anlaÅŸmasÄ± ülkede hiçbir kesimi memnun etmemiÅŸti.

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MERKEL YENÄ°DEN MÜZAKEREYE KARÅžI ÇIKTI

Öte yandan Theresa May’in Brexit anlaÅŸmasÄ±nda ‘esneme’ için görüÅŸtüÄŸü liderlerden Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸi'nden (AB) ayrÄ±lmasÄ±na yönelik Avrupa Komisyonu ile yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmayÄ± deÄŸiÅŸtirme niyetinde olmadÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Brexit'e iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulunan Merkel, Ä°ngiltere'nin AB'den düzenli bir ÅŸekilde ayrÄ±lmasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±na iliÅŸkin umutlu olduÄŸunu ifade etti.

Bunun için zamanÄ±n bulunduÄŸunu vurgulayan Merkel, “ÇÄ±kÄ±ÅŸ anlaÅŸmasÄ±nÄ± yeniden deÄŸiÅŸtirme niyetinde deÄŸiliz. Bu, 27 üye ülkenin genel tutumudur” deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Merkel, Ä°ngiltere’nin AB'den düzenli bir ÅŸekilde ayrÄ±lmasÄ± için çaba sarf ettiklerini belirterek ancak bunun yanÄ±nda düzenli bir çÄ±kÄ±ÅŸ olmamasÄ± durumu için de hazÄ±rlÄ±k yaptÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 AralÄ±k 2018 00:12

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