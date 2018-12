200 vekilin desteÄŸini alan Theresa May, gÃ¼ven oylamasÄ±nÄ± kazandÄ±

Theresa May (Fotoğraf: DHA)

İngiltere Başbakanı Theresa May, Muhafazakar Parti içerisinde yapılan güven oylamasını kazandı. 117 vekil aleyhte, 200 vekil ise lehte oy verdi.

İngiltere’de Muhafazakar Partiden 48 vekil, Başbakan Theresa May için güven oylaması yapılması talebiyle imza verdi. Bunun üzerine yapılan akşam saatlerinde yapılan oylamada 117 milletvekili May'in aleyhinde oy kullandı. Ancak 200 vekilin desteğini alan May, parti liderliğini korumayı başardı. May, oylama öncesi yaptığı açıklamada "2022'de yapılması planlanan genel seçimlerde partiyi temsil etmeyeceğini ancak Brexit anlaşmasını hayata geçirmek istediğini" belirtmişti.

Oylama başlamadan önce Muhafazakar milletvekillerinden destek isteyen May, Muhafazakar Partinin yeni bir lider seçmesi halinde İngiltere'nin Brexit sürecini düzenleyen 50. maddeyi uzatmak veya durdurmak zorunda kalabileceğini iddia etmişti. May, ayrıca yeni lider seçiminin Brexit'i tamamen durdurabileceğini ileri sürmüştü.

PARTİ İKİYE BÖLÜNEBİLİR

May'in güvenoyu için parti grubundaki 315 milletvekilinin en az 158'inin desteğini alması gerekiyordu. Oylamadan May lehine sonuç çıktı ve 12 ay boyunca kendisi hakkında güven oylaması yapılamayacak. May, yeterli desteği bulamazsa istifa etmek zorunda kalacaktı ve ardından yapılacak lider seçiminde aday olamayacaktı.

May'in liderliğini koruması halinde partisinin ikiye bölünebileceği ve sert Brexitçilerin yeni bir parti kurabileceği belirtiliyordu.

May, Brexit referandumu sonrasında David Cameron'ın istifa etmesiyle parti içinde lider olarak seçilmişti. May geçen yıl gittiği erken genel seçimde büyük başarısızlığa uğramış ve partisi tek başına hükümet kuracak sayıda milletvekili çıkaramamıştı. May, Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) dışarıdan desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

May'in AB ile kasım ayında vardığı Brexit anlaşması ülkede hiçbir kesimi memnun etmemişti.

Theresa May: Tedbir maddesiyle ilgili kaygıları konuştum

MERKEL YENİDEN MÜZAKEREYE KARŞI ÇIKTI

Öte yandan Theresa May’in Brexit anlaşmasında ‘esneme’ için görüştüğü liderlerden Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına yönelik Avrupa Komisyonu ile yaptığı anlaşmayı değiştirme niyetinde olmadıklarını söyledi.

Brexit'e ilişkin açıklamalarda bulunan Merkel, İngiltere'nin AB'den düzenli bir şekilde ayrılmasının sağlanmasına ilişkin umutlu olduğunu ifade etti.

Bunun için zamanın bulunduğunu vurgulayan Merkel, “Çıkış anlaşmasını yeniden değiştirme niyetinde değiliz. Bu, 27 üye ülkenin genel tutumudur” değerlendirmesinde bulundu.

Merkel, İngiltere’nin AB'den düzenli bir şekilde ayrılması için çaba sarf ettiklerini belirterek ancak bunun yanında düzenli bir çıkış olmaması durumu için de hazırlık yaptıklarının altını çizdi. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 13 Aralık 2018 00:12

