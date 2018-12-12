KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Sendikalar sessiz kalÄ±yorsa ciddi sorun var demektir

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu: Hak aradÄ± diye eÄŸer bu Ã¼lkenin iÅŸÃ§ileri hapse atÄ±lÄ±yorsa ve sendikalar sessiz kalÄ±yorsa ciddi bir sorunumuz var demektir.

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu Ä°nsan HaklarÄ±nda EÅŸitlik ve Adalet ÇalÄ±ÅŸtayÄ±'nda konuÅŸtu.

Çok önemli bir toplantÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdiklerini belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, insan olmanÄ±n, insanca yaÅŸamanÄ±n kendine göre özel koÅŸullarÄ± olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. Ä°nsanlar arasÄ±nda doÄŸuÅŸtan gelen farklÄ±lÄ±klar olabileceÄŸine dikkati çeken KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Ama insan olarak hepimizin eÅŸit haklara sahip olmasÄ± gerekir. EÅŸit haklara sahip olursak adaleti büyük ölçüde saÄŸlamÄ±ÅŸ oluruz." diye konuÅŸtu.

Yasalarda eÅŸit haklardan söz edildiÄŸini ancak o haklarÄ±n verilip verilmediÄŸinin sorgulanmasÄ± gerektiÄŸini dile getiren Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Ä°nsan HaklarÄ± Evrensel Beyannamesinin ilk iki maddesini okudu.

Herkesin karnÄ±nÄ±n doyduÄŸu bir Türkiye'ye ihtiyaç olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Anayasa'nÄ±n 10'uncu maddesinde "herkes kanun önünde eÅŸittir" denildiÄŸini aktardÄ±.

"Bu eÅŸitlik zaten anayasalarda var. DolayÄ±sÄ±yla bu eÅŸitliÄŸin hayata geçirilmesine bakmamÄ±z gerekiyor." diyen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, çalÄ±ÅŸmaya zorlanan çocuklardan bahsetti.

UluslararasÄ± ÇalÄ±ÅŸma Örgütü'nün (ILO) 102 sayÄ±lÄ± sözleÅŸmesini hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, burada 9 ayrÄ± sigorta dalÄ±ndan söz edildiÄŸine deÄŸindi.

Türkiye'nin bu sözleÅŸmeyi 1971 yÄ±lÄ±nda parlamentoda yasalaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve 8 sigorta dalÄ±nÄ± uygulamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ancak 9'uncu sigorta dalÄ± olan "aile yardÄ±mlarÄ± sigorta dalÄ±"nÄ±n Türkiye'de uygulanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bütün sendikalardan rica ediyorum, bu aile yardÄ±mlarÄ± sigortasÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ± için birlikte mücadele edelim." dedi.

65 yaÅŸÄ±nda emekli olacak bir kiÅŸinin 55 yaÅŸÄ±nda iÅŸten çÄ±karÄ±lmasÄ± durumunda bu sigorta dalÄ±nÄ±n devreye gireceÄŸini belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sendikalarÄ±n özellikle bunu istemesi gerektiÄŸini anlattÄ±.

Bunun bir sosyal talep olarak toplumun önüne konmak zorunda olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Bunun saÄŸÄ± solu yoktur. Ä°ÅŸsiz olan insandÄ±r, o insana insanca yaÅŸayabileceÄŸi bir standardÄ± bizim saÄŸlamamÄ±z gerekiyor." diye konuÅŸtu.

'NEDEN DAHA GÜR SESLE MÜCADELE EDÄ°LMÄ°YOR?'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, eÄŸitim ve kÄ±yÄ±lardan yararlanma haklarÄ±ndan bahsederken, anayasanÄ±n toplumun belli kesimlerini özel olarak koruduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

Anayasa'da, tarÄ±m, hayvancÄ±lÄ±k üretim dallarÄ±nÄ±n koruma altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, TarÄ±m Kanunu'na göre milli gelirin yüzde 1'inin çiftçiye teÅŸvik olarak verilmesi gerektiÄŸini söyledi.

Bunun baÄŸlayÄ±cÄ± bir hüküm olduÄŸuna ve yerine getirilmediÄŸine vurgu yapan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ziraat odalarÄ±nÄ±n ve çiftçilerin dava açmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret etti.

Kamu ÅŸirketlerinin tamamÄ±nÄ±n halka ait olduÄŸunu anÄ±msatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, eÄŸer bir özelleÅŸtirme ve devletleÅŸtirme yapÄ±lacaksa anayasaya göre bunun gerçek karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± üzerinden gerçekleÅŸtirilmesi gerekliliÄŸini aktardÄ±.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Hangi gerçek karÅŸÄ±lÄ±ktan söz ediyoruz? Bu haklar neden aranmÄ±yor? Daha gür seslerle neden mücadele edilmiyor? Binlerce kiÅŸi iÅŸsiz kaldÄ±. Bu fabrikalarÄ±n arazileri rantiyeye teslim edildi." dedi.

'SENDÄ°KALAR SESSÄ°Z KALIYORSA CÄ°DDÄ° BÄ°R SORUNUMUZ VAR DEMEKTÄ°R'

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ±n da anayasada güvenceye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinirken, bu hakkÄ± yerine getirecek kurumun adÄ±nÄ±n ise "devlet" olduÄŸunu söyledi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, sözlerini ÅŸöyle sürdürdü:

"Hepimizin ortak kurduÄŸu bir devlet var. Bunun adÄ± 'sosyal devlet.' Demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir bu devlet ve bu devlet iÅŸsize iÅŸ bulmak zorundadÄ±r. Bunun altyapÄ±sÄ±nÄ± oluÅŸturmak zorundadÄ±r. Benim çalÄ±ÅŸma hakkÄ±mÄ± bana teslim etmek zorundadÄ±r. EÄŸer bir devlet benim çalÄ±ÅŸma hakkÄ±mÄ± bana teslim etmiyorsa o devlet sosyal devlet olmaktan uzaklaÅŸmÄ±ÅŸ demektir. Buna en çok sendikalarÄ±n isyan etmesi gerekir. Sadece çalÄ±ÅŸma hakkÄ±nÄ± bana teslim etmek yetiyor mu? HayÄ±r.

Ne diyor Anayasa'nÄ±n 52'nci maddesi: 'ÇalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± ve dinlenme hakkÄ± var.' diyor. Ben insani koÅŸullarda çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±m, devlet bana insani koÅŸullarda çalÄ±ÅŸma ve yeri geldiÄŸinde de dinlenme hakkÄ±mÄ±n olduÄŸunu anayasa onaylamÄ±ÅŸ. Peki, 'hak aradÄ±' diye 'çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±mÄ± düzeltin' diye eÄŸer bu ülkenin iÅŸçileri hapse atÄ±lÄ±yorsa ve sendikalar bu konuda, özellikle iki büyük sendika sessiz kalÄ±yorsa orada ciddi bir sorunumuz var demektir."

Bu konuda iÅŸçilerin bazÄ± haklarÄ±nÄ± istediÄŸini, bunlardan birinin "Bizim ücretlerimizi elden vermeyin bankaya yatÄ±rÄ±n, oradan çekelim" ÅŸeklinde olduÄŸunu ifade eden KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸöyle devam etti:

"Neden. 'Bana elden verirsen benim sigorta primimi yatÄ±rmÄ±yorsun, emeklilik hakkÄ±mÄ± gasbediyorsun. Benim vergimi ödemiyorsun, bu vergiyi de kaçÄ±rÄ±yorsun.' Bundan daha insani bir talep olabilir mi? AynÄ± zamanda 'tahta kurusu var yatamÄ±yorum düzelt' diyor. Bunu istedi diye iÅŸçiler yakalandÄ± topluca hapse atÄ±ldÄ±. Bütün meydanlarÄ±n dolmasÄ± lazÄ±m. Biliyorum ÅŸimdi diyecekler ki 'KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu iÅŸçileri isyana davet etti.' EÄŸer hak arama talebinde bulunan bir iÅŸçi, yakalanÄ±p 'niye hakkÄ±nÄ± arÄ±yorsun' diye hapse atÄ±lÄ±yor ve iÅŸçiler meydana çÄ±kmÄ±yorsa kimse kusura bakmasÄ±n o iÅŸçiler iÅŸçi deÄŸildir. "

Sendika kurma hakkÄ±nÄ±n da anayasada güvence altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dikkati çeken KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, hiç kimsenin bir sendikaya üye olmaya veya üyelikten çÄ±kmaya zorlanamayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, "Buyurun gidin, en son örneÄŸi Flormar iÅŸçileri. Her görüÅŸten iÅŸçi var. 'Sendika üyesi oldular' diye topluca kapÄ± önüne kondular. Hani anayasal güvence. SendikalarÄ±n tamamÄ±nÄ±n buna sahip çÄ±kmasÄ± gerekmiyor mu, bu iÅŸçilerin yanÄ±nda olmasÄ± gerekmiyor mu? EÄŸer siz kendi haklarÄ±na sahip çÄ±kmazsanÄ±z kimse size hak vermez. 'Hak verilmez, alÄ±nÄ±r diye' bir kavram vardÄ±r. Ä°nsanlÄ±k tarihi hak arama mücadele tarihidir. Siz anayasa ile güvence altÄ±na alÄ±nan haklara dahi sahip çÄ±kmÄ±yorsanÄ±z bu ülkede bir sorun var demektir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

'ASGARÄ° ÜCRETÄ° 2200 LÄ°RA YAPACAÄžIZ'

Ücrette adalet saÄŸlanmasÄ±nÄ±n da anayasada güvence altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, asgari ücret görüÅŸmelerine deÄŸindi.

Türk-Ä°ÅŸ'in güzel bir adÄ±m atarak görüÅŸmelere asgari ücretle çalÄ±ÅŸan bir kadÄ±n iÅŸçiyi davet ettiÄŸini belirten KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Geldi konuÅŸtu. 'BorçlarÄ± ödedikten sonra bana 3 lira kalÄ±yor' dedi. Åžimdi insanda biraz vicdan olur, insaf olur. Üç lira ile ne yapÄ±lÄ±r? Senin yazlÄ±k, kÄ±ÅŸlÄ±k sarayÄ±n var, uçan sarayÄ±n var, elektrik, yol parasÄ± ödemezsin, her ÅŸeyin bedava, kilosu 4 bin lira olan çaylarÄ± içersin, öbürüne dersin ki '3 lirayla geçineceksin.' Gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nÄ±n en çok bozulduÄŸu ülkelerin baÅŸÄ±nda Türkiye geliyor. Özellikle sendikacÄ± arkadaÅŸlarÄ±mdan istirham ediyorum, eski parayla 1 milyar liranÄ±n üzerinde mevduatÄ± olanlara baksÄ±nlar, kaç kiÅŸinin mevduatÄ± var.

Bir de dönüp baksÄ±nlar vatandaÅŸÄ±n ne kadar borcu var bankalara? Bütün bunlara bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ücrette adaletsizlik var. 1 milyon 800 bin kiÅŸi asgari ücretin altÄ±nda aylÄ±k alÄ±yor. 600-500 lira alan var. Ä°nsaf var, bu insan nasÄ±l geçinecek. Asgari ücret alanlar 6 milyon 700 bin kiÅŸi. Bunlar 1603 lirayla geçinecekler.

Asgari ücret görüÅŸmeleri devam ediyor. Biz ÅŸunu söyledik; CHP'li belediyelerin tamamÄ±nda 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Yeni kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yerlerde de 2 bin 200 lira yapacaÄŸÄ±z. Ocak-nisan farklarÄ±nÄ± da ödeyeceÄŸiz. Hiçbir iÅŸçinin iÅŸine son vermeyeceÄŸiz. AlÄ±n teriyle, ekmekle uÄŸraÅŸÄ±lmaz." (Ankara/AA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 AralÄ±k 2018 13:10

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